Berlin - Frau Rützel, wer hat Sie diese Woche wütend gemacht?

Die Ochsenknechts. Ehrlich, was denken sich diese Leute eigentlich? Ich hatte mir fest vorgenommen, erst gar nicht damit anzufangen, mir die Reality-Serie dieser wunderlichen Familie reinzuziehen, die letztens gestartet ist – schließlich bin ich eine viel beschäftigte Frau und muss aktuell schon beim „Bachelor“, „Couple Challenge“, „Love Island“ und „Prominent getrennt“ auf dem Laufenden bleiben. Jetzt gibt es aber neue Zwistigkeiten zwischen Natascha Ochsenknecht und Yeliz Koc, der Ex-Freundin von Ochsenknecht Jimi Blue, und um dieses Zerwürfnis in seiner ganzen Tiefe durchdringen zu können, muss ich wohl doch alles nacharbeiten, was bislang bei „Diese Ochsenknechts“ passierte. Und dafür wohl oder übel so lange bei meinem Dostojewski-Lesekreis pausieren, mein Tag hat auch nur 24 Stunden.

Kylie Jenner hat ihren 7 Wochen alten Sohn umbenannt – er heißt nun doch nicht Wolf. Hätten Sie vielleicht einen besseren Vorschlag parat?

Da muss ich leider passen, bei Babynamen fühle ich mich nicht kompetent. Wobei ich finde, dass mein Sohn, hätte ich je einen bekommen, mit „Etzel Rützel“ recht gut bedient gewesen wäre, das hat einen schneidigen Klang, da wissen die anderen gleich Bescheid. Ich fand den Umtaufe-Move von Kylie Jenner und Travis Scott ehrlich gesagt aber gar nicht so doof: exzentrisch, klar – aber die Erklärung, ihr Baby sei einfach nicht Wolf, und darum passe der Name nicht, ist doch eigentlich ganz empathisch. Und man kennt sein Kind ja wirklich noch kaum, wenn man sich für einen Namen entscheiden soll, den es dann sein ganzes Leben lang trägt, da finde ich eine Korrektur durchaus zulässig. Schade, dass die beiden noch nicht verkündet haben, wie das Kind stattdessen heißen soll. Ich hatte im Zuge dieser Nachricht kurz überlegt, meinen Hund in „Käptn Rippchen“ umzubenennen, bleibe aber doch bei Juri.

David Beckham hat seine Social-Media-Accounts vergangene Woche einer ukrainischen Ärztin überlassen, damit sie dort über die schrecklichen Kriegsgeschehnisse aufklären kann.

Ich fand diese Aktion sehr gut – die Beckhams hatten zuvor auch eine Million Pfund für ukrainische Kinder gespendet, aber natürlich ist Reichweite längst auch zu einer Währung geworden; darum ist es eine sehr bedachte Geste von ihm, der Ärztin Iryna Kondratova einen Tag lang seine Facebook- und Instagram-Präsenz zu überlassen. Sie nutzte die Kanäle, um zum Beispiel zu berichten, was während der russischen Angriffe in dem Krankenhaus passiert, in dem sie arbeitet. Und dass die Babys, die auf der Intensivstation versorgt werden, nicht mit den anderen Patienten in den Keller evakuiert werden konnten, weil sie auf stationäre Geräte angewiesen sind. Spenden helfen ihnen, weil davon portable Geräte angeschafft werden können.

Der Musiker Leslie Mandoki, bekannt von der Band Dschingis Khan, hatte dagegen eine etwas abwegigere Hilfsidee: Er sagte, er würde das längst eingemottete Lied „Moskau“ ausnahmsweise noch einmal singen, wenn er damit russischen Soldaten zum Frieden bewegen könnte.

Ich muss zugeben, dass ich eine große Schwäche für Dschingis Khan habe – ich hatte auch eine Lateinlehrerin, die uns zu Beginn jeder Stunde erst einmal deren Lied „Rom“ vorgespielt hat, weil darin so wertvolle historische Fakten enthalten seien. Und natürlich wäre es fantastisch, wenn wir in einer Parallelwelt leben würden, in der Musik tatsächlich solche Kräfte entwickeln könnte. Allerdings wäre der Krieg dann schon seit vergangenem Sonntag vorbei, weil der Pur-Veteran Hartmut Engler ihn mit seinem Auftritt beim Friedensfestival „Sound of Peace“ zu Ende gesungen hätte.

Was macht eigentlich Helene Fischer?

Man weiß zumindest ziemlich genau, was sie gerade nicht macht: Sie hat sich, anders als Beckham und Mandoki, noch nicht öffentlich zum Krieg in der Ukraine geäußert, wie das viele Menschen wegen ihrer ukrainischen Wurzeln von ihr erwartet hätten. Aber für politische Einlassungen von ihr bräuchten wir wahrscheinlich noch eine zweite Parallelwelt.

Die Fragen stellte Christian Seidl.

Anja Rützel ist freie Autorin und schreibt vor allem über Fernsehen und Tiere. Für die Berliner Zeitung beobachtet sie die wunderliche Welt der Promis.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.