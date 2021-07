Berlin - Man sagt, das erste Jahr nach einem Umzug in eine neue Stadt sei das Schwierigste. Wegen der Trennung von Freunden und Familie, wegen des Kulturschocks, wegen der fehlenden Freunde am neuen Wohnort. Das gilt auch dann schon, wenn man diesen Schritt nicht während einer Pandemie macht. Für mich ist diese Zeit fast vorbei.

Im Sommer 2020 packte ich so viel meines Lebens in einen Koffer, wie es die Ryanair-Gewichtsbeschränkungen zuließen (also: 20 Kilogramm), und nahm einen Flug von London nach Berlin. Ich wollte das schon seit Jahren machen. Jetzt hatte ich die Sicherheit, dass mich bei meiner Ankunft ein Job erwartet. Damals war der Inzidenzwert noch niedrig, der Flughafen, auf dem ich landete, hieß noch Schönefeld.

Ein Jahr später ist meine Bilanz ernüchternd: Bei meinen Wochenendspaziergängen in der Stadt fällt mir oft auf, wie sich die meisten Menschen in Gruppen zusammentun, ob beim Einkaufen, beim Yoga im Park oder am Flussufer mit einem Bier zum Sonnenuntergang. Ich habe immer das Gefühl, wie ein bunter Hund herauszustechen – und nach fast einem Jahr in dieser Stadt kaum neue Freundes- oder Bekanntenkreise aufgebaut zu haben.

Manchmal sind Supermarktkassierer die einzigen Menschen, mit denen ich am Wochenende wirklich spreche. Ich sage das nicht, weil ich Mitleid möchte, ich will das nur mal erzählen. Denn ich glaube, es gibt viele, denen es genauso geht. 11.000 Menschen sind laut Statistiken im Jahr 2020 nach Berlin gezogen. Und vielleicht geht es anderen genauso. Liegt es an der Pandemie? Liegt es an Berlin? Oder doch an mir? Das wäre das Schlimmste.

Erstmal wurde die Wohnungssuche zum willkommenen Zeitvertreib

Wenn ich diese Geschichte anderen Menschen erzähle, beschreiben sie meine Entscheidung, mitten in einer Pandemie in eine neue Stadt zu ziehen, ein neues Land, wo ich wenig Menschen gut kenne, als „mutig“ und als „interessant“. Ich vermute, hinter dieser Wortwahl steckt immer die Frage: „Verdammt, wie kannst du so etwas nur tun?“

Die ersten sechs Wochen liefen relativ normal, es hatte ein paar Corona-Lockerungen gegeben. Es hat mir Spaß gemacht, bei der Arbeit Menschen wieder persönlich treffen zu können oder am Wochenende ins Kino zu gehen – damals wie heute war die Pandemielage in Deutschland deutlich besser als in Großbritannien. In meiner Freizeit habe ich mich mit Begeisterung einem klassischen Berliner Zeitvertreib gewidmet: der Wohnungssuche. Ich habe mich gefreut, bisher unbekannte Ecken der Stadt für mich zu entdecken.

Dann kam Mitte Oktober das positive Ergebnis eines Corona-Tests, den ich vor einer geplanten Dienstreise gemacht hatte. Auch nach der Quarantäne blieb ich knapp zwei Wochen lang allein zu Hause – bis auch noch der zweite Lockdown kam. Ich würde gerne sagen können, ich hätte diese Zeit genutzt, um einen großen Roman wie „Krieg und Frieden“ zu lesen. Stattdessen habe ich alle 80 Folgen der kanadischen Hit-Serie „Schitt’s Creek“ gebinged. Die Titelmusik löst bei mir immer noch Flashbacks aus. Na gut, immerhin hatte ich bis dahin schon eine Wohnung gefunden und konnte mich darauf konzentrieren, sie neu einzurichten. Nun sind achteinhalb Monate vergangen.

Es war irgendwann im Januar dieses Jahres, als bei mir der Groschen fiel: Hatte ich in den ersten Wochen nach meiner Ankunft eine wertvolle Gelegenheit versäumt? Lag es überhaupt an mir? Damals, in meiner Ankunftszeit, durfte man sich draußen und teilweise auch in Innenräumen in größeren Gruppen treffen; die Kinos, Konzerthallen und Galerien waren geöffnet, eine Testpflicht gab es nicht. Und die Statistiken sagen ja, dass es ziemlich viele Menschen gegeben hat, die in der gleichen Situation waren, wie ich.

Auf der Suche nach neuen Kontakten in verschiedenen Facebook-Gruppen

Seit ich darüber nachgedacht habe, habe ich es oft bereut, dass ich die Möglichkeiten dieser Zeit nicht genutzt habe. Der Zeit vor der zweiten Welle und dem „Lockdown light“. Vielleicht hätte ich da mehr Leute außerhalb der Arbeit kennenlernen können. Als diese Zeit vorbei war jedenfalls, verschwanden fast alle Gelegenheiten, bei denen man neue Bekannte hätte finden können.

Es waren genau die Orte, wo man als Neuankömmling hingeht, um solche Begegnungen zu machen, die als erstes dichtmachen mussten: nämlich Bars und Cafés, vielleicht auch Museen und Galerien. Für den Großteil meiner bisherigen Zeit als Bewohnerin dieser Stadt war es auch nicht erlaubt, sich mit mehr als fünf anderen Menschen aus mehr als einem anderen Haushalt zu treffen, selbst draußen nicht.

Natürlich weiß ich, dass es in Zeiten des Internets möglich wäre, online Freundschaften zu schließen. Kurz nach meiner Ankunft bin ich mehreren Facebook-Gruppen beigetreten, die dafür da sind, ganz verschiedene Berliner zusammenzubringen. Gruppen für Frauen mit internationalen Hintergründen, für Britinnen und Briten, für Menschen, die auf der Suche nach einem Tandempartner sind, mit dem sie ihr Deutsch verbessern könnten.

Zwischenzeitlich in der Pandemie trafen sich die Mitglieder solcher Gruppen ungefähr einmal die Woche oder einmal im Monat für Stammtische oder Treffen im Park. Ab November durften auch diese nicht mehr stattfinden. Als sich die zweite und dann auch die dritte Corona-Welle richtig durchsetzte und wir alle aufgefordert waren, uns im Homeoffice zurückzuziehen, verbrachte ich immer mehr Zeit zu Hause. Und so immer weniger Zeit mit anderen Menschen.

Immer wieder allein zu sein, ist nicht so romantisch, wie es Filmen darstellen

Fast genau drei Jahren vor dem Schreiben dieses Textes schloss ich mein Germanistik-Studium in Großbritannien ab. Heute denke ich oft daran, wie glücklich mein damaliges Ich gewesen wäre, wenn ich ihr irgendwie aus der Zukunft heraus sagen könnte, dass sie bald in Berlin leben und sogar arbeiten wird. Warum also finde ich dann das Leben hier so schwierig?

Die Pandemie dürfte als Erklärung für die Einsamkeit, die ich tendenziell spüre und die auch für andere zu einer Nebenwirkung dieser Zeiten wurde, ausreichen. Trotzdem neige ich oft dazu, mich selbst dafür verantwortlich zu halten, dass ich meine aktuelle Situation als suboptimal empfinde.

Über die Jahre bin ich oft ohne größere Probleme allein in fremden Städten unterwegs gewesen, ich als Mensch brauche keine ständige Gesellschaft. Es stellt sich aber heraus: Immer wieder allein zu sein, ob im Park, im Museum oder Restaurant, fühlt sich eigentlich nicht so romantisch an, wie es oft in Filmen dargestellt wird. Ich habe mich mit der Zeit immer mehr dazu entschlossen, mich mehr der digitalen Welt zuzuwenden, immer in der Hoffnung, so mit anderen in Kontakt zu kommen. Aber auch Zoom ist kein Allheilmittel.

Im März dieses Jahres habe ich mich bei einem irischen Sprachkurs angemeldet, der über zehn Wochen lang digital stattfinden sollte. Ich dachte, es wäre schön, meine irische Oma mit ein paar Sätzen am Telefon zu überraschen. Und noch schöner wäre es, bei dem Kurs ein paar neue Verbindungen aufzubauen. Tatsächlich haben die zehn Wochen auch Spaß gemacht: Irisch ist zwar eine harte Sprache, aber es hat mich gefreut, einmal die Woche einen festen Termin zu haben, an dem ich jedes Mal die selben Leute sehe.

Der Prozess des Kennenlernens ist manchen in der Pandemie fremd geworden

Aber im Kurs fehlte irgendwie die lockere Unterhaltung untereinander, ein bisschen Geplänkel und Geselligkeit, oder craic, wie man auf Irisch sagt. Auch nach 18 Monaten dieser Pandemie, nach unzähligen Zoom-Calls, geht ein wesentliches Element der Kommunikation eben hinter dem Bildschirm verloren – so gut die digitalen Alternativen auch sein mögen.

Jetzt aber sind die Lockdown-Verordnungen im Vergleich zu den ersten Monaten dieses Jahres kaum noch zu spüren. Mit Impfung oder Test wird das Leben in der Stadt immer entspannter, der Horizont wird weiter. Die Facebook-Gruppen, in denen ich seit September bin, veranstalten langsam wieder Treffen (alles wird draußen organisiert). Es fühlt sich ein bisschen an, als ob man aus dem Winterschlaf erwacht. Wir treten jetzt in eine neue Phase der Pandemie ein, die hoffentlich nicht wie im vergangenen Jahr in einem weiteren Lockdown endet. Was also, soll ich jetzt tun?

Irgendetwas ist anders. Der ganze Prozess, wie man normalerweise neue Menschen kennenlernt und Freundschaften schließt, fühlt sich für mich noch immer extrem ungewohnt an. Die Monate allein zuhause haben mich verändert. Wie geht das, dieser Smalltalk? Die vielen Wochenenden, in denen es für mich normal geworden ist, meine Zeit und Pläne nur um mich herum zu organisieren, sind zu einem Muster geworden, aus dem es schwer ist auszubrechen.

Auch wenn sich viele Menschen über die Wiedereröffnung der Stadt freuen, rechne ich damit, dass es noch mehrere Monaten dauern wird, bis sich das spontane und zwanglose Knüpfen neuer Kontakte wieder normal und angenehm anfühlt. Und wie viele Menschen sind im Moment überhaupt offen für neue Begegnungen? Oder würden die meisten von ihnen ihre Zeit lieber mit den Menschen verbringen, die sie schon kennen und die seit mehreren Monaten nicht mehr gesehen haben?

Vielleicht sind es auch kulturelle Unterschiede, die das Anbandeln erschweren

Gibt es außerdem kulturelle Unterschiede, die mich zurückhalten? Deutsche sind halt direkter als Briten, und auch nach fast einem Jahr in Berlin werde ich manchmal von der berühmten Schnauze überrascht. Mehrere Nachbarn und Arbeitskollegen haben mir in den vergangenen Monaten freundlicherweise gesagt, ich könne mich „einfach melden“, wenn ich am Wochenende ohne Pläne bin und etwas machen will. Auch daran habe ich mich noch nicht gewöhnt. Ich traue mich selten, solche Angebote anzunehmen.

In England tut man einfach immer so, als sei alles in Ordnung – selbst wenn man das Gefühl hat, es ginge einem nie so schlecht. Abgesehen von der engsten Familie und guten Freunden will man andere ja nicht mit seinen Problemen belasten. Und ich dachte mal, ich wäre eine Weltbürgerin, schließlich reise ich gern und beherrsche mehrere Fremdsprachen. Aber tatsächlich bin ich immer noch ein verklemmtes angelsächsisches Inselkind. Es wird einige Zeit dauern, bis ich diese Verschlossenheit abgeschüttelt habe.

Ich habe Berlin nie als eine Stadt empfunden, in der man die ganze Zeit von vielen Leuten umgeben sein muss, um sie zu genießen. Ich kann auch gut allein in einem Café sitzen, oder im Park auf einer Decke liegen. Aber es macht vielleicht mehr Spaß, wenn man Menschen um sich hat, mit denen man diese Stadt und die oft verrückten Dinge, die hier passieren, teilen kann.

Ja wo sind sie denn, die coolen, kreativen Menschen, die auch in Berlin leben wollen, wie ich? Ich bin neugierig auf die Begegnungen mit ihnen und kann nur hoffen, dass es anderen genauso geht wie mir. Und dass wir einander finden.

