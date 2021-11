Berlin - Geschichte scheint sich zu wiederholen, zumindest im Fußball und aus Sicht des 1. FC Union zufälligerweise immer dann, wenn der Ligaverband die Spieltage in den neuen Terminkalender presst. Denn zum dritten Mal in drei Bundesligajahren liegen die zwei Highlights dicht beieinander: das Spiel gegen den Abo-Meister FC Bayern und das Derby gegen Hertha BSC. Es ist, als würde sich damit ein Bogen spannen über eine unfassbar bewegte Zeit seit dem Aufstieg: von der Unterbrechung der Saison wegen Corona vor eineinhalb Jahren, als genau diese beiden Spiele anstanden, bis jetzt, da sich die Pandemielage einmal mehr zuspitzt und Union zwischen jenen Partien erstmals wieder einen Stadionabend ohne Kapazitätsbeschränkung anstrebt. Ja, die Alte Försterei wird an diesem Samstagabend wieder voll sein.

Als Union im Mai 2020 gegen Bayern und Hertha die ersten Geisterspiele bestreiten musste, war längst noch nicht sicher, dass der Verein das Saisonziel Nichtabstieg auch unter diesen Bedingungen ziemlich souverän erreichen würde. Und überhaupt nicht absehbar war, dass das Team in der folgenden Saison die wohl mit einigem Abstand beste Spielzeit der Vereinsgeschichte abliefern und sich für den (oder vielleicht besser: einen) Europapokal qualifizieren würde. Dabei nicht im Stadion sein zu können, war eine der vielen trivialen, aber trotzdem bitteren Entbehrungen der Pandemie.

Es ist aber immerhin besser, der eigenen Mannschaft aus der Ferne beim Gewinnen als beim Verlieren zuzusehen. Und zu Beginn der pandemischen Pause war noch viel mehr von Letzterem zu befürchten. Würde Union ohne die Stadionstimmung eine entscheidende Zutat für das Rezept fehlen, mit dem sich das Team zuvor in der Bundesliga etabliert hatte?

Tatsächlich unterfütterten die Auftritte gegen die Bayern und Hertha im Sommer 2020 diese Befürchtung. Doch danach zeigte sich, dass die Mannschaft von Trainer Urs Fischer auch ohne die Energiezufuhr von den Rängen in der Lage war, die Intensität auf den Platz zu bringen, die sie zusammen mit großer Disziplin in der Anwendung taktischer Prinzipien zu einer der am schwersten zu schlagenden Mannschaften dieser Liga machte – und immer noch macht. Sportlich ging es für Union seit der Pandemieunterbrechung fast nur nach oben.

Es gab seit dem Aufstieg gerade mal eine sportliche Krise

Die einzigen echten Enttäuschungen in dieser Zeit waren die Derbys: Die beiden Auswärtsspiele im leeren Olympiastadion gab Union unnötig aus der Hand, im Geisterheimspiel gelang es trotz klarer Überlegenheit nicht, die innerstädtische Pflichtspielbilanz gegen Hertha wieder auszugleichen. Doch das Bemerkenswerte an diesen Vergleichen mit Hertha ist eigentlich, dass sich die beiden Klubs inzwischen scheinbar auf Augenhöhe begegnen. Das war für Union selbst nach dem Aufstieg im Mai 2019 eine komplett weltfremde Vorstellung. Und Hertha hat immer noch ungleich größere Ressourcen.

Unions sportliches Standing und die Mitgliederbasis – der Klub liegt mit 39.500 Mitgliedern sogar vor Hertha mit 38.400 – sind in den vergangenen Jahren viel schneller gewachsen als die Vereinsinfrastruktur. Für Unions Nachholbedarf ist die noch immer fehlende Baugenehmigung für die Stadionerweiterung das sichtbarste Beispiel. Neben dieser Baustelle, die im Wortsinn eben noch nicht eröffnet werden kann, gibt es für Union aber auch noch weitere, etwa in der Digitalisierung oder bei der Nachwuchsarbeit.

Man kann auf Union die Frage nach Theseus’ Schiff anwenden

Die großartige sportliche Entwicklung ist von außen und den Ergebnissen her betrachtet linear verlaufen. Es gab seit dem Aufstieg gerade mal eine Ergebnis- oder Leistungskrise, als Union im Herbst der ersten Bundesligasaison vier Ligaspiele in Serie verlor. Eine Phase, die, wie man aus Christoph Biermanns Buch „Wir werden ewig leben“ erfährt, intern als kritischer wahrgenommen als extern registriert wurde.

Eine oberflächliche Betrachtung von Unions Entwicklung kann aber leicht übersehen, wie sehr die Zeit von einem konstanten Umbruch geprägt war. Von den Spielern, die beim 1:0-Sieg gegen Hertha vor fast genau zwei Jahren für Union auf dem Platz standen, werden wohl an diesem Wochenende nur drei – Marvin Friedrich, Christopher Trimmel und Julian Ryerson – zum Kader gehören.

Dass Union trotzdem das Bild einer kontinuierlichen Entwicklung vermittelt und sich die Mannschaft, die im dritten Bundesligajahr auf dem Platz steht, immer noch wie dieselbe anfühlt, die den historischen Erfolg des Aufstiegs geschafft hat, ist vielleicht das größte Verdienst von Manager Oliver Ruhnert und dem Trainerteam um Urs Fischer. Man kann auf Union die Frage nach Theseus’ Schiff anwenden und in diesem Fall definitiv sagen, dass das Schiff noch dasselbe und mit sich selbst identisch ist, auch wenn viele Planken inzwischen ausgetauscht worden sind. Nur, dass dieses Boot dabei noch schneller und hochseetauglicher geworden ist.

„Ich will ja gar nicht viel, eigentlich nur, dass hier alles so bleibt“

Letzteres verdankt sich vor allem der Arbeit von Urs Fischer, der in seinen vier Saisons bei Union sein Team immer kompromisslos pragmatisch ausgerichtet hat. Dabei ist ihm gerade in der zweiten Bundesligasaison auch eine ungeheuer schlagartige spielerische Weiterentwicklung des Teams gelungen. Beispielhaft für die Weise, in der Fischer seine Mannschaft immer wieder mit effizienten Mechanismen ausstattet, ist in dieser Spielzeit die Rolle der Flügelverteidiger: Die sind bei Union an so vielen Toren beteiligt wie in kaum einer anderen Mannschaft, weil sie konsequent für den Gegner höchst unbequeme Laufwege machen. In dieser Saison hat es Fischer zudem geschafft, den aggressiven, aufopferungsvollen, aber eben auch gut austarierten Spielstil mit nur wenigen Spieltagen Transformationszeit auf eine an vielen neuralgischen Stellen neu besetzte Mannschaft zu übertragen.

„Ich will ja gar nicht viel, eigentlich nur, dass hier alles so bleibt. Aber das ist ganz schön schwer, vielleicht das Schwerste, das Schwerste von der Welt“, singt Erik Lautenschläger in seinem Song „Unioner, schön dass ihr da seid“.

Auf seine eigene Weise gilt das auch für das Formen der Mannschaft und die Arbeit an der Zusammenstellung des Kaders, die Fischer und Ruhnert in den vergangenen Jahren herausragend gelungen ist. Dass Unions finanzielle Ressourcen weiterhin beschränkt sind, erschwert diese Aufgabe natürlich.

Denn als ein Verein, der längst nicht am Ende der fußballökonomischen Nahrungskette steht, verliert Union immer wieder Leistungsträger, im vergangenen Sommer etwa Christopher Lenz und Robert Andrich. Zugleich sind viele Spieler, die sicher auch für Ruhnert sportlich interessant sind, nicht erschwinglich. So könnte der Manager sich einerseits vorkommen wie ein Sisyphos, der in jeder Transferperiode wieder einen Stein den Berg hinaufrollen muss, und andererseits wie ein Tantalus, der verlockende Spieler scoutet, sie sich aber nicht leisten kann. Stattdessen hat Ruhnert es auf beeindruckende Weise geschafft, unterschätzte und unterbewertete Spieler wie Robin Knoche oder Genki Haraguchi zu finden, sie von Union zu überzeugen und gemeinsam mit Fischer in eine funktionierende Mannschaft einzubauen.

So ist es Union bislang gelungen, sportlich viel besser durch die Pandemie zu kommen, als man das erwarten konnte. Und damit auch, die finanziellen Auswirkungen der damit einhergehenden Krise auf den Verein zumindest teilweise abzumildern.

Eine oft hemdsärmelig bis ignorante Kommunikation

Trotzdem hat der Verein in der Pandemie und seinem Umgang damit auch Schaden genommen. Längst nicht alle öffentliche Kritik an Union war berechtigt und sachlich korrekt. Die Vorstöße des Vereins, auch in der Pandemie Stadionbesuche möglich zu machen, unterschieden sich schließlich kaum von der Praxis, die einige Monate später überall umgesetzt wurde. Und nicht selten wurde Union für Entscheidungen oder Verhältnisse öfter und schärfer kritisiert als andere Vereine und gesellschaftliche Akteure, ohne dass es besonders große Unterschiede in ihrem Verhalten gegeben hätte.

www.imago-images.de Nachdenklicher Präsident: Dirk Zingler.

Dabei wurde Union einerseits von der gesteigerten Aufmerksamkeit eingeholt, die der Status als Bundesligist mit sich bringt. Andererseits spielte dabei vielleicht auch ein überhöhtes und/oder verzerrtes öffentliches Bild von Union eine Rolle, das eine spezielle Fallhöhe schafft. Das Stichwort dafür, auf das man in Köpenick geradezu allergisch reagiert, ist „kultig“.

Manche Kritik an Union, auch in dieser Woche nach dem Antrag, das Derby unter 2G-Bedingungen vor vollem Haus zu spielen, war also fehlgeleitet. Aber trotzdem gab es in der Präsidentschaft von Dirk Zingler, die 2004, also noch vor der Kanzlerinnenschaft von Angela Merkel, begann, kein Thema, bei dem eine so nachhaltige und tief gehende Unzufriedenheit mit der Linie des Vereins innerhalb der eigenen Community aufkam. Zumindest gab es und gibt es Ärger darüber, dass der Verein nicht an allen Stellen alles für den bestmöglichen Infektionsschutz getan hat.

Mitgliederversammlung ist vielleicht der spannendere Termin als das Derby

Dabei half oft auch die Kommunikation des Vereins nicht. Die war teils hemdsärmelig, etwa zu Beginn der Pandemie, als Zingler sich politische Äußerungen zur Unterbrechung der Saison verbat, und teils an den Fakten vorbeigehend, etwa in der Rechtfertigung des Präsidenten dafür, auf Impfunwillige Rücksicht zu nehmen. Gerade Letzteres bot Stoff für viel Frustration.

Es ist schwierig, zu quantifizieren, wie groß in einem solchen Disput welche Fraktion ist, wie sich auch zeigte, als Zingler die Forderung, früher und freiwillig auf einen 2G-Kurs zu wechseln, lediglich einer „Twitter-Bubble“ zuschrieb. Den angesprochenen Ärger und die Unzufriedenheit mit dem Verhalten der Vereinsführung gibt es aber ganz real, und er könnte die internen Beziehungen noch länger belasten. Insofern ist Unions ins Digitale verlegte Mitgliederversammlung Anfang Dezember vielleicht sogar der folgenreichere und spannendere Termin als das Derby gegen Hertha.

