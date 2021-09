Berlin - Hans-Lothar Domröse ist dieser Tage ein gefragter Mann. Als ehemaliger General kennt er die Truppe wie kein anderer. 43 Jahre diente er der Bundeswehr in unterschiedlichen Rollen und wurde dabei hochdekoriert. Als Stabschef war er zudem bei den Nato-Missionen im Kosovo und in Afghanistan im Einsatz. Er kennt Afghanistan aus eigener Anschauung. Die Berliner Zeitung am Wochenende hat ihn interviewt, wir wollten wissen: Wie hat Domröse die Anschläge vom 11. September erlebt und was hätte in Afghanistan besser laufen können?

Berliner Zeitung am Wochenende: Wie haben Sie die Anschläge vom 11. September erlebt?