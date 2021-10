Berlin - Schon 2014, drei Jahre nach ihrem Tod, wurde in Nordlondon ein Denkmal zu Ehren von Amy Winehouse enthüllt: Im Stables Market in ihrem geliebten Camden Town grüßt eine lebensgroße Bronzestatue der Musikerin, nicht weit von ihrem Haus am Camden Square, vor dem noch immer täglich frische Blumen liegen.

Camden Town, ein lange von der Gentrifizierung übergangener Bezirk, ist stolz auf seine Tochter. Und Amy Winehouse war stolz, an einem Ort, der schon Lichtgestalten wie den Schriftsteller Charles Dickens und die Ska-Band Madness beheimatete, als eine solche adoptiert worden zu sein (sie stammte ja ursprünglich aus Enfield). Die Gegend zwischen dem Bahnhof St. Pancras und dem London Zoo war ihre Hood, ihr „Spielplatz“, wie sie es nannte. Nachdem ein Großbrand 2008 den Camden Market verwüstet hatte, darunter ihren Stammpub, das „Hawley Arms“, gedachte sie ihres Reviers bei der Grammy-Dankesrede für das Album des Jahres – „because Camden Town ain’t burning down“.

Nicht alles, aber vieles an Amy Winehouse ist über diesen besonderen Ort zu verstehen: Das pittoresk abgerockte Milieu aus verblassender Popgeschichte, alteingesessener Arbeiter- und Trinkerkultur und zugezogenem kreativem und akademischem Prekariat wurde zum Kulminationspunkt ihrer künstlerischen Identität. Hier sah man sie mit jener Beehive-Frisur, „die Gott so nahe kommt, wie es die Schwerkraft eben zulässt, und dazu auf hohen Hacken unterwegs“, wie Amys Stylistin Naomi Parry ihre erste Begegnung mit der jungen Musikerin beschreibt: „Sie war lässig cool, sprach mit Nordlondoner Tonfall und verfügte über massenhaft Selbstvertrauen.“

Nachhaltiger Eindruck durch Tätowierungen wie ein Seemann

Naomi Parry ist die Herausgeberin des Coffeetable-Crashers „Amy Winehouse – Beyond Black“, der dieser Tage erscheint: ein Sammelsurium aus Würdigungen, Erinnerungen, Anekdoten von verschiedensten mit ihr verbundenen Charaktere. Dazu tolle, zum Teil ungesehene Fotos von ihr selbst – aber auch von ihrer legendär famosen Garderobe, von Habseligkeiten, handgeschriebenen Lyrics in eigens für das Buchprojekt arrangierten, herrlich ausgefeilten Sets.

Es wird hier explizit nicht oder nur ganz am Rande über die suchtkranke Amy geredet, das wird ansonsten auch zehn Jahre nach ihrem Tod noch immer viel zu viel getan. „Beyond Black“ will Amy Winehouse feiern. Als Musikerin natürlich – von Adele bis Billie Eilish verneigen sich die nachgewachsenen Chanteusen; vor allem aber auch als Style-Göttin. Ihre Musik und ihr Stilgefühl, schreibt Emma Garland vom Magazin Vice im Vorwort, sei wie ein Konglomerat aus all den kulturellen Bezügen, die sie in Camden aufgesogen habe: „Kopftücher nach Art der Fünfziger, Taillengürtel, Capri-Hosen, Lederjacken, Creolen im Stil der Neunziger, Netzgewebewesten, heftig kontrastierende Printmuster, die Ballettschuhe ihrer Kindheit – sie sah aus wie ein lebendig gewordener Flohmarktstand in den Camden Stables.“

Karen Robinson Amy Winehouse auf der Bühne im Shepherd’s Bush Empire in London um 2003.

Im Grunde änderte sich an diesem Erscheinungsbild auch mit zunehmendem Ruhm nichts – außer, dass ihre Kleider jetzt manchmal von Preen, Moschino und Armani waren statt vintage, wobei es ihr dennoch stets gelang, „den gewissen Amy-Kniff“ hinzuzufügen, wie Naomi Parry schreibt: die kleine Unzulänglichkeit im Look, die letztlich die entscheidende Zutat ausmachte, um unverwechselbar zu wirken.

Den nachhaltigsten Eindruck bei alldem machten ihre Tätowierungen: wie schon leicht abgetragen erscheinende Pin-ups in den Farben und dem Stil der 50er- und 60er-Jahre, die sie sich bei den trinkenden Camdener Senioren abgeschaut hatte und die immer ein bisschen gefährlich aussahen, weil man ahnte, dass sie der Trägerin wirklich etwas bedeuteten. Vor Liveauftritten im Fernsehen musste Naomi Parry zumindest die expliziteren Motive teils übermalen. Noch vor zehn, zwölf Jahren war man so, zumal als Frau, nicht gesellschaftsfähig.

Auch in dieser Hinsicht hinterließ der Amy-Kniff Bleibendes: Dass Frauen vom Leben gezeichnet, unzulänglich, unvollkommen sein können und trotzdem oder gerade deshalb toll: Das verdankt die Welt ihr.

Naomi Parry (Hrsg.): Amy Winehouse – Beyond Black. Prestel-Verlag, München 2021. 288 Seiten, 36 Euro.

