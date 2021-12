Kennen Sie das? Sie holen den Schlüssel langsam aus der Tasche, erhöhen den Takt des eigenen Schrittes unauffällig. Vielleicht klemmen Sie einen der Schlüssel kurz darauf schon zwischen Zeigefinger und Mittelfinger, vielleicht halten Sie sich das Handy ans Ohr, telefonieren nur so zum Schein. Und können die zur Faust geballte Hand in der Jackentasche erst entspannen, wenn der Typ hinter Ihnen vorbeigegangen ist. Vielleicht auch erst in der eigenen Wohnung.

Der Weg nach Hause oder durch den Park ist für Frauen nicht immer gefährlich – Fußgänger, die minutenlang hinter ihnen herlaufen, sind in den meisten Fällen eben nur Fußgänger, die denselben Weg haben. Dennoch fühlt sich die Stadt für Frauen bedrohlich an, laut einer Studie von Plan International erleben vier von fünf Frauen Großstädte wie Berlin als gefährlich. Auch, weil die Stadtplanung Frauen und ihre Bedürfnisse oft nicht berücksichtigt. Wege sind zu dunkel oder enden in Sackgassen, es gibt wenig Fluchtmöglichkeiten. Bei der Planung gebe es eine Genderblindheit, kritisiert Mary Dellenbaugh-Losse. Die Amerikanerin arbeitet unter anderem als Stadtforscherin und freischaffende Beraterin für Gender-Partizipation in der Stadtplanung. Sie sagt, dass Frauen zu oft als „Nutzerinnengruppe gar nicht wahrgenommen werden“.

Es fehlt bei der Planung an Problembewusstsein

Dellenbaugh-Losse steht am Nikolaustag am Ententeich im Stadtpark Lichtenberg, der gerade „gendergerecht“ umgestaltet wird. So steht es zumindest auf den Bauschildern an den Eingängen. Der Park liegt östlich vom S-Bahnhof Frankfurter Allee, direkt neben den Trassen der Ringbahn. Der Teich an der Nordostseite ist einer der zentralen Orte. Von hier führt der Hauptweg quer durch die Anlage, im Süden bis zum Theater an der Parkaue und im Norden zum Ausgang an der Scheffelstraße.

Es ist nachmittags um halb vier, bald bricht die Dämmerung an, und es fällt sofort auf: Es fehlen Lampen. In knapp eineinhalb Stunden und nach über 5000 Schritten quer durch den Park wird es hier bereits wieder dunkel sein. Auch nach der jetzigen Sanierung, denn erneuert werden aktuell nur einige Wege und Treppen.

Ruth Prieto Arenas Mary Dellenbaugh-Losse.

„Es sind immer noch hauptsächlich Männer, die für die Stadtplanung zuständig sind, da fehlt es an Problembewusstsein“, sagt Dellenbaugh-Losse und guckt auf die in Paaren vorbeischwimmenden Enten. „Denn natürlich ist die Wahrnehmung von Räumen nicht gleich, das Leben von Männern und Frauen ist nicht gleich.“

„Melde dich, wenn du zu Hause bist“

Die Beraterin verdeutlicht das mit einem Beispiel: Vor unserem Treffen habe sie einem großen Fernsehsender ein Interview gegeben, es ging – wie jetzt am Ententeich in Lichtenberg – um Konzepte feministischer Stadtplanung. Der Fernsehkollege, ein Mann, erzählte, dass er vor kurzem beim Joggen gestolpert sei. Die Strecke war schlecht ausgeleuchtet, er habe die Wurzel nicht gesehen. Er erzählte Kolleginnen anschließend von seinem Unfall, die machten ihm dann klar, dass sie im Dunkeln – aus Angst – gar nicht erst joggen gingen, solche Unfälle könnten ihnen also nicht passieren. Der Verunglückte sei, so erzählt es Dellenbaugh-Losse, überrascht gewesen, erst da sei ihm bewusst geworden, dass Frauen den öffentlichen Raum im Dunkeln anders, gefährlicher erleben als er.

Geschlechtsblinde Stadtplanung verdrängt Frauen aus dem öffentlichen Raum, weil man ihre Sorgen offenbar nicht richtig wahrnimmt. Dabei haben sie alle Rituale, treffen Sicherheitsvorkehrungen. „Melde dich, wenn du zu Hause bist“ ist unter Freundinnen kein Spruch. Sie wollen sich so vergewissern, dass die anderen sicher angekommen sind. Wie verbreitet dieses Ritual ist, hat sich erst Anfang des Jahres in den sozialen Medien gezeigt. „Text me when you get home xx“, schrieb die britische Influencerin Lucy Mountain im März auf Instagram, nachdem die 33-jährige Sarah E. auf dem Nachhauseweg in London ermordet worden war. Mountain traf einen wunden Punkt, ihr Beitrag bekam fast 2,5 Millionen Likes, er beschreibt die hypersensibilisierte Wahrnehmung weiblicher Sicherheit.

Die Sanierung in Lichtenberg ist nicht die erste gendersensible Umgestaltung im Park, die Sportplätze waren bereits vor 15 Jahren Teil eines Modellprojekts zu Gender Mainstreaming im Bezirk. Ein Begriff, der sich auf der UN-Frauenkonferenz 1995 etabliert hat. Er stellt einerseits fest, dass Frauen und Männer im Patriarchat unterschiedliche Lebenswirklichkeiten haben, und versucht andererseits, diese Situation bei gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen zu berücksichtigen. Konkret werden politische Maßnahmen und Gesetze also vor jeder Abstimmung einem „Gender-Test“ unterzogen. Trägt das Vorhaben zu mehr Geschlechtergerechtigkeit bei? Oder gerade nicht? Und dabei geht es nicht um Frauenpolitik oder Frauenförderung, auch Männer, trans oder nicht-binäre Personen sollen von den Maßnahmen profitieren.

Feministische Stadtplanung macht Städte nicht nur sicherer

Beim Modellprojekt im Stadtpark Lichtenberg wurde der alte Bolzplatz 2006 erstmals gendergerecht umgestaltet. Eine schwedische Studie aus Umeå hat herausgefunden, dass Mädchen Fußball- und Spielplätze nur etwa bis ins frühe Teenageralter nutzen, Jungs aber noch, bis sie 18 sind, auf Schaukeln rumhängen oder draußen Fußball spielen. Auch Mary Dellenbaugh-Losse kennt diese Studie. „Jungs erobern sich oft den öffentlichen Raum, zum Beispiel öffentliche Anlagen wie Skateparks und Fußballfelder, Mädchen ziehen sich deshalb zurück“, sagt sie.

Ruth Prieto Arenas Das Bauschild am Eingang erinnert an die gendergerechte Umgestaltung.

Um Mädchen ein anderes Angebot zu machen, hat man in Lichtenberg damals den Fußballplatz verkleinert, um nebenan ein Volleyballfeld bauen zu können. Bei einer Nutzungsanalyse zwei Jahre später wurde festgestellt, dass der Bolzplatz zwar weiterhin von „Jungen und Männern dominiert“ werde, die Volleyballanlage aber „von Mädchen, aber auch von Jungen und von Familien genutzt wird“. Feministische Stadtplanung kann die Stadt also für Frauen nicht nur sicherer machen, sondern erleichtert ihnen auch, sich Räume zurückzuerobern. Sie werden dadurch sichtbarer.

Gendergerechtigkeit wird vor allem „an die große Glocke gehangen“

Zwei Frauen trödeln mit schlafenden Babys im Kinderwagen an Mary Dellenbaugh-Losse vorbei, die jetzt neben der großen Rasenfläche im Park steht. Wenig später läuft eine Joggerin in die andere Richtung, eine ältere Dame schiebt weiter hinten ihren Rollator über die noch unasphaltierten Wege. Zwei Männer spielen mit einem Hund. „Wenn wir uns hier einfach mal umgucken, wer nutzt denn den Park?“, fragt Dellenbaugh-Losse. Zumindest an diesem Tag sind es hauptsächlich Frauen. Der Park sei eben „nicht nur ein Ort der Erholung oder der Bewegung“, sondern vor allem auch ein sozialer Ort.

Ruth Prieto Arenas Treppen ohne Rampen. Wie schaffen es Menschen mit Gehhilfen oder Kinderwägen hier hoch?

Was würde sie anders, gendergerechter machen? „Auf jeden Fall mehr und flexiblere Sitzmöglichkeiten. Diese Bänke hier“, sagt Dellenbaugh-Losse und zeigt auf nebeneinander stehende, fast vermoderte kleine Bänke am Rand einer Kreuzung, „die sind genormt auf eine bestimmte Körpergröße, auf ein bestimmtes Sitzverhalten.“ Gendergerechte Umgestaltung, das wäre also keine Umgestaltung für Frauen im Speziellen, sondern für marginalisierte Gruppen im Allgemeinen. Frauen, alte Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund, mit körperlichen Beeinträchtigungen. „Man sollte vielmehr flexible Sitzmöglichkeiten schaffen, auf denen unterschiedliche Menschen auf unterschiedliche Art sitzen können. Die sie vielleicht auch bewegen können, weil sie eben nicht in den Boden gebohrt sind. Hier im Park kann man fast nur nebeneinandersitzen, aber nicht gegenüber miteinander sprechen.“ Moderne Sitzgelegenheiten gibt es nur auf dem Kinderspielplatz weiter nördlich, Sitzinseln aus breiten Hockern und kleineren Tischchen. Aber auch hier: Alles ist fest im Boden verankert.

Bei der jetzigen Sanierung werde Gendergerechtigkeit vor allem „an die große Glocke gehangen“, es fehle jedoch an konkreter Anwendung schon bei der Planung. Beim Spaziergang durch den Park findet die Amerikanerin kaum innovative Ansätze für Gender Mainstreaming. „Ich würde aber niemandem unterstellen, dass diese Diskriminierung, diese Blindheit, bewusst stattfindet. Niemand sagt: Wir gestalten unsere Stadt jetzt bewusst diskriminierend.“ Es fehle aber an Konzepten für positive Diskriminierung, dabei verfügen gerade die Stadtverwaltungen über den mächtigsten Schalthebel: Geld. „Warum entscheidet man sich bei der Vergabe öffentlicher Verträge nicht bewusst für eine Frauenquote? Dass man eben sagt: Jeder zweite Auftrag geht an eine frauengeführte Firma.“

Am nordwestlichen Ende des Park blinkt es rot: höchste Warnstufe

Allein dadurch könnte man für weniger Genderblindheit sorgen. Aber positive Diskriminierung, auch Quoten werden in Deutschland anders diskutiert als beispielsweise in den USA. Werden oft als ungerecht empfunden. „Dabei können Städte mit dem Vergaberecht viel bewirken“, sagt Dellenbaugh-Losse. Es brauche mehr Frauen in den Planungsprozessen, aber „in der Stadtplanung in der privaten Architekturbranche gibt es nach wie vor überwiegend viele Männer“. Das sei ein riesiger blinder Fleck.

Neben der Sicherheitsstudie hat die Kinderhilfsorganisation Plan International eine interaktive Karte veröffentlicht. Frauen können dort Orte nach der Sicherheit bewerten, andere auch warnen. Die Gegend um den Stadtpark hat kaum eingezeichnete Punkte. Die Kreuzung beim Seniorenheim neben dem Park hat einen grünen Vermerk: sicher. Am nordwestlichen Ende des Park blinkt es rot: höchste Warnstufe. Als „sehr abgelegen“ bewerten Nutzerinnen die Gegend.

Vielleicht ist das die sozialste Form der „Bist du angekommen?“-Nachricht. Vielleicht ist es aber auch die unsozialste Form der Stadtplanung, dass es solche Karten geben muss. Dass unbekannte Frauen sich gegenseitig umeinander sorgen und jetzt wissen, dass sie besser den südlichen Ausgang über das Theater nehmen sollten. Denn dort und hinter den S-Bahn-Trassen leuchten viele grüne Punkte. Auf der Sicherheitskarte steht unter anderem der Kommentar: „Gegend mit Menschen, die einem Sicherheit geben.“

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.