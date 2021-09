Berlin - Zum Angeln wollten wir ihn eigentlich begleiten. Zu einem der Flüsse im Brandenburgischen, die er in den vergangenen drei Jahren als Reviere zu schätzen gelernt hat. Nach einer entsprechenden Anfrage ließ Urs Fischer jedoch mitteilen, dass er diese seltenen Stunden der Freizeit ganz für sich haben möchte. Das gilt es zu akzeptieren. Aber was nun? So ein persönliches Gespräch, zu dem wir uns für die vierte Ausgabe des Magazins EISERN mit dem Trainer des 1. FC Union Berlin verabredet haben, braucht doch einen besonderen Rahmen. Ein schnödes Besprechungszimmer kommt für so ein Ereignis jedenfalls nicht infrage.

Und dann war da plötzlich die Idee, sich mit dem Fußballlehrer aus der Schweiz in der Schweizerischen Botschaft zu treffen. Könnte kompliziert werden, dachte man sich zuerst, wurde es aber nicht. Nach einem Anruf in der Vertretung der Eidgenossenschaft in Berlin und einem kurzen Austausch via E-Mail war klar: Wir sind herzlich willkommen, ein Termin war schnell gefunden – 11. August, 17 Uhr, Adresse: Otto-von-Bismarck-Allee 4A, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kanzleramt.

Schon Dostojewski begeisterte sich für dieses Palais

Er wollte das schon immer mal machen, das mit dem Besuch in der Gesandtschaft seines Heimatlandes, sagt Fischer, bevor er sich an diesem 11. August im legeren Outfit (Poloshirt, Jeans, Sneaker) dem Empfang hingibt und im Foyer erst mal den zahlreichen Autogrammwünschen nachkommt, die von den Mitarbeitern der Botschaft an ihn herangetragen werden. Doch immer wieder sei etwas dazwischengekommen, fährt der 55-Jährige fort. Schade nur, dass sich Paul R. Seger, der Botschafter, der ein großer Fußballfan ist, entschuldigen lassen muss. Seger weilt an diesem Sommertag im Ausland.

In seiner Abwesenheit gibt David Cavalleri, Segers Stellvertreter, den Hausherrn. Cavalleri führt seine Gäste durch das imposante Stadtpalais, das im Jahr 1871 im Auftrag des angesehenen Mediziners Friedrich Theodor Frerichs nach Plänen des Architekten Friedrich Hitzig fertiggestellt wurde und schon damals die Menschen staunen ließ. So schreibt Fjodor Dostojewski, der als Frerichs’ Patient hier mal zugegen war, in einem Brief an seine Frau Folgendes: „Am nächsten Morgen war ich bei … Frerichs. Diese Leuchte der deutschen Wissenschaft wohnt in einem Palast (buchstäblich).“

Auf die wechselvolle Geschichte dieses außergewöhnlichen Hauses, das die Schweiz im Jahre 1919 erwarb und fortan für seine Gesandtschaft nutzte, kann an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden. Es geht ja um Urs Fischer, um den Trainer, der mit seinem unaufgeregten Wirken aus dem Zweitligisten 1. FC Union Berlin einen Bundesligisten und Europapokalteilnehmer gemacht hat. Der ein Ausnahmecoach ist, auch weil er nicht nur vorgibt, keine Allüren zu haben, sondern gar keine hat.

Ich stelle sogar die Frage: Was wären Bill Gates oder Elon Musk ohne ihr Team? Soll mir einer zeigen, dass er es alleine hinbekommt! Urs Fischer

Auch später beim Interview im Kaminzimmer der Botschaft wird er noch einmal betonen, dass nicht er allein, sondern das gesamte Trainerteam, ja der gesamte Verein für diesen rasanten Aufschwung verantwortlich ist. „Es wird immer alles an einer Person festgemacht, aber das ist nicht richtig“, wird Fischer sagen. „Und das gilt nicht nur für den Fußball. Ich stelle sogar die Frage: Was wären Bill Gates oder Elon Musk ohne ihr Team? Soll mir einer zeigen, dass er es alleine hinbekommt!“ Kurzum: „Ohne Team bist du gar nichts.“

Im Gespräch mit Cavalleri, der seine Gäste inzwischen in den traumhaften, den Eindruck einer Oase erweckenden Garten des Anwesens geführt hat, geht es mit Fischer erst mal um das aktuelle sportliche Geschehen beim 1. FC Union, aber auch um Fußball unter den Zwängen einer Pandemie. Schließlich fragt Cavalleri, ob er beim Interview zusammen mit Martin Gutjahr, dem Ressortleiter Wirtschaft, Finanzen und Wissenschaft, den Zuhörer geben darf. Klar, warum nicht?

Lieber Bachforelle als Schwertfisch

So werden auch Cavalleri und Gutjahr Zeuge einer eineinhalbstündigen Unterhaltung, bei der Fischer offen und unverfälscht Antwort gibt. Bei Schokolade, Luxemburgerli und Kaffee, den ein aufmerksamer Ganymed kredenzt, erzählt er von seiner Kindheit in Zürich, von seinem frühen Widerstand, die Muttersprache seiner aus Italien stammenden Mutter Jolanda zu lernen. Er gesteht, dass es ihm bei seiner ersten Entlassung als Trainer, damals beim FC Zürich, den Boden unter den Füßen weggerissen habe. Er berichtet zudem vom Heimweh, das ihn immer wieder mal plagt. Und stellt er sich natürlich auch den Fragen zu seiner Arbeit als Coach des 1. FC Union Berlin.

Gegen Ende des Interviews geht es dann aber tatsächlich doch noch ums Angeln. Ob es demnächst vielleicht auch mal die Karibik inklusive Schwertfisch sein darf, wollen wir von dem passionierten Fliegenfischer wissen. Fischer schüttelt den Kopf und gibt schließlich Folgendes zum Besten: „Ehrlich, ich habe dabei nicht den Schwertfisch, sondern die Bachforelle im Kopf. Und wissen Sie, warum? Für den Schwertfisch sitze ich im Boot, für die Bachforelle stehe ich im Wasser. Und wenn ich im Wasser stehe, vergesse ich alles um mich herum. Dann blende ich alles aus, dann ist der Fußball ganz, ganz weit weg. Dann vergesse ich sogar, dass ich Fußballtrainer bin.“

