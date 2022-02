Berlin - Sie lauern auf Spielplätzen, harren stundenlang auf Autos aus. Bis zum Angriff! Dann kratzen sie Augen aus, hacken im Schwarm auf Menschen ein, sind unberechenbar. Spätestens seit Alfred Hitchcocks Grusel-Klassiker „Die Vögel“ wissen wir: Vögeln, diesen fliegenden Ungeheuern, ist nicht zu trauen.

It's not "conspiratorial" to open your eyes — Birds Aren't Real (@birdsarentreal) February 3, 2022

Auch die US-amerikanische Bewegung „Birds aren’t real“ weiß das. Deren Anhänger und Anhängerinnen wollen, dass die Leute „endlich aufwachen“ und fordern: Schluss mit den Lügen! Diese Bird Truthers kennen nämlich die geheime Wahrheit hinter regierungstreuen Edelfedern und trauen sich – anders als diese „Lügenpresse“ – auch, sie auszusprechen: Alle Vögel in den USA wurden durch Drohnen ausgetauscht. Auf Werbetafeln im ganzen Land macht die Bewegung deshalb auf diese, nun ja, Wahrheit aufmerksam.

Parodie oder Verschwörungswahn?

Konkret veranlasste die US-Regierung angeblich einen riesigen Vogelmord. Ein geheimes Virus tötete ab Ende der 50er-Jahre alle großen und kleinen Vögelchen über amerikanischem Boden, die Regierung tauschte sie dann klammheimlich durch Roboter aus. Am Himmel fliegen seitdem weder Tauben noch Krähen, sondern hochtechnologisierte Überwachungsdrohnen im Vogelgewand. Big bird is watching you!

My New Year's resolution is to finally convince people that birds aren't real. "Birds" are government surveillance drones used to record your every word. @birdsarentreal #DoYourOwnResearch pic.twitter.com/RNLGZ5WZH7 — Guy Who Does His Own Research (@DYO_Research) December 26, 2021

Seit den 70er-Jahren haben die „Birds aren’t real“-Gläubigen die Lügen der Obrigkeit durchschaut, der tierische Massenmord konnte dennoch nicht verhindert werden. Auch deshalb machen sie jetzt lautstark auf sich aufmerksam, tingeln durch lokale Radio- und Fernsehsender, verkaufen T-Shirts („Bird Watching goes both ways“), twittern.

Bei all dem Medienrummel behauptet eine Vice-Dokumentation nun aber, dass das Ganze nur eine Parodie sei. Eine Meta-Verschwörung auf Verschwörungsgläubige sozusagen. Also doch Fake News?

Gehören Sie, liebe Leserinnen und Leser, zu diesen Anti-Truthers, können oder wollen Sie die Wahrheit (oder satirische Verschwörung) nicht glauben? Klingt es zu absurd, dass Menschen ernsthaft an so etwas glauben? Die Bird Truthers kennen sich auch mit Zweifelnden aus, veröffentlichen auf ihrer Homepage eine bunte Frage-Antwort-Sammlung. Harte Fakten überzeugen auch Skeptische. Woher kommen zum Beispiel die Eier, wenn die Vögel nicht echt sind? Die Bird Truthers wissen es: „Die ‚Eier‘ wurden von der Regierung extra so gestaltet, dass sie nicht mehr von früheren Eiern zu unterscheiden sind“, heißt es dort. Entscheidend für den Plan der Regierung sei es gewesen, dass die Roboter-Drohnen-Nachbildungen der „Vögel“ genau gleich seien wie die biologischen Vorgänger, die Drohnen können also essbare Eier produzieren.

Alles ist ein Trick

Aber was ist mit Geflügelfleisch oder überfahrenen Vögeln, da sieht man doch eindeutig, dass die Tiere „echt“ sind? Hier gebe es ein grundfalsches Verständnis von „Robotern“, klären die Bird Truther auf. Die technologischen Fortschritte hätten es ermöglicht, dass Roboter eben nicht mehr „Maschinen mit Zahnrädern und Drähten“ seien. Schließlich habe die Regierung Zugang zu allerhand zukunftsweisender, ja futuristischer Technik. Egal, wie echt die Taube am Himmel, wie echt sie überfahren am Straßenrand aussieht, wie gut sie auch schmecken mag – nichts an ihr ist echt! Eben das sei ja der Regierungstrick!

Birds are real. — US Consumer Product Safety Commission (@USCPSC) January 5, 2022

Auch die amerikanische Regierung scheint auf die Truther aufmerksam geworden sein. Aus Angst? Der offizielle Twitter-Account der Verbraucherschutzkommission sah sich zu einer Stellungnahme genötigt und beruhigte: „Birds are real.“

Entwarnung also? Alle Vögel sind echt, die Bird Truthers nur eine Satire auf den allgemeinen Verschwörungswahn?

Sagt die Regierung …

