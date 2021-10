Berlin - Und, schon den spitzigen Hexenhut und den pechschwarzen Zahnlack „für ein ganz besonderes Lächeln“ (bei MaskWorld für 6,90 Euro, nach dem Partyeinsatz mit 40-prozentigem Alkohol leicht wieder runterzuputzen, aber bloß nicht schlucken) besorgt? Oder müssen diesmal die „Schaurigen Gehirn-Kekse“ und die „Bananen des Grauens“ reichen, die sich die Kinder oder Enkel von der Geolino-Website runtergeladen haben? Ach so, pardon, Sie wohnen in Berlin. Der Stadt, in der das Fest am Vorabend von Allerheiligen in weiten Bevölkerungskreisen als Teufelszeug gilt, und zwar ganz ohne Augenzwinkern. Zu amerikanisch, zu aggressiv, zu Heidi-Klum-massentauglich. Und wie Weihnachten natürlich einzig dazu da, um braven deutschen Bürgern ihre hart erarbeiteten Euros aus der Tasche zu ziehen.

Um meine selbstverständlich völlig individuelle Position in dieser Grundfrage urban-ziviler Existenz (welche lautet: Soll man die Feste feiern, wie sie fallen, oder sich jedes Mal Gedanken auf dem Niveau einer Habilitation in Volkswirtschaftslehre dazu machen?) schlüssig darzustellen, sei mir ein kleiner Exkurs gestattet. Zurück in die Zeit knapp vor der Jahrtausendwende, als ich in New York lebte.

New Yorker Gastgeber: realistisch, freundlich, cool

Wo das Fest der Gespenster, Zombies und sonstigen Übeltäter seit jeher ausgiebig zelebriert wird, und zwar quer durch alle gesellschaftlichen Bereiche. Bei meinem lustigsten Halloween ever sah ich aus wie eine Mischung aus der späten Marie Antoinette und Tilda Swinton in Wes Andersons „Grand Budapest Hotel“: Cocktailkleid, extrableich, extradunkle Lippen und dazu ein schräg nach hinten ragender, weißlockiger Haarturm, der mehr einem Schaf oder einer Hecke als einer Perücke glich. Auf der haarigen Hecke hatte ich mit Superkleber schwarze Spinnen und äußerst lebensecht wirkende XXL-Kakerlaken aus dunkelbraunem Gummi platziert. Wohl wissend, dass Letztere in New York noch mehr üble Gefühle als in Deutschland auslösen, da dort auch in Luxuswohnungen an der Park Avenue die nächste Schabenplage nie sehr weit ist.

Derart angetan verbrachte ich einen absolut sensationellen Dinnerabend in einem feinnervig renovierten Brownstone in Harlem. Im Laufe des Abends erschien es mir plötzlich opportun, die größte meiner Kakerlaken in der orangecremigen Kürbissuppe des Hausherrn zu versenken, während der in der Küche nach dem Braten schaute. Wieder zurück, begann Barry seine Suppe zu löffeln, während die eingeweihten Gäste um den Tisch fast platzten vor Erwartung. Endlich hatte er die Schabe auf seinem Löffel − und streifte sie seelenruhig am Tellerrand ab. Worauf er mit ungerührtem Lächeln weiter löffelte und konversierte. Bääähm. Wahrscheinlich hatte er als Architekturkurator am Museum of Modern Art und Universitätsdozent längst einen untrüglichen Blick für Fakes jeden Genres.

Vor allem aber war und ist Barry ein wahrer New Yorker. Realistisch, freundlich, cool.

Sogar die Toten mischen sich in dieser Nacht unters Volk, heißt es

So ähnlich, hatte ich mir ausgemalt, bevor ich nach Berlin zog, wären wohl auch die Berliner und Berlinerinnen. In der europäischen, also von der Geschichte stärker gebeutelten Version, aber eben doch: wie New Yorker. So wie man sich das halt vorstellt als mitteljunge Österreicherin, die hier ihre Zelte aufschlägt, um zu bleiben. Und was war? Es stimmte. Bis auf die Sache mit Halloween.

Dabei ist das Fest - dessen Ursprünge wohl in Irland, Schottland und Cornwall liegen, jedenfalls bei den Kelten und ihren Kulten- eigentlich wie gemacht für Berlin, Brandenburg und seine berühmt aufmüpfigen Bewohner: keine konkreten Bezüge zu irgendwelchen Göttern oder Weltreligionen mit finster machtgeilen Tendenzen, einfach eine ausgelassene Feier zum endgültigen Abschluss des Sommers und seiner hoffentlich reichen Ernte. Agrarisch geprägt – siehe all die Kürbisse –, entschieden divers und generationenübergreifend angelegt. Sogar die Toten mischen sich in dieser Nacht unters Volk, heißt es. Als nächster Verwandter von Halloween gilt denn auch der mexikanische Dia de Muertos, der Tag der Toten am 2. November, mit seinen Umzügen, Verkleidungen und Schädeln aus weißem Zuckerguss oder Marzipan.

Warum kakaolastige Edelschokolade Kindern nicht schmeckt

Hierin liegt übrigens auch die Erklärung für die Horrorverkleidungen, die an „All Hallow’s Eve“ (also wörtlich dem Tag vor Allerheiligen) besonders die Kinder entzücken. In der Nacht von Oktober auf November wurden bei den Kelten wohl nicht nur große Feuer angezündet, sondern auch die Grabhügel geöffnet. Also die Tore zur Unterwelt. Worauf deren Bewohner sich für ein paar Stunden zwischen die Menschen mischten. Die Verkleidung als Zombie-Pfarrer oder Hexe von Salem samt Strick um den Hals dient also der rettenden Camouflage: Um vor bösartigen Toten wirklich sicher zu sein, imitiert man sie eben. Und stählt sich gleichzeitig für die Härten der dunklen, kalten Jahreszeit, die jetzt kommt.

Bei Halloween geht es also im Kern um Resilienz, plus den Beitrag, den Kultur und Kreativität dazu leisten. Gerade zum Ende eines, ahem, Annus horribilis wie 2021 kann ein Fest mit diesem Thema doch niemand mehr egal sein. Möchte man meinen. Selbst denjenigen nicht, die in Sachen Realitätskonfrontation gewisse Defizite aufweisen und sich gern querdenkerisch in die Büsche schlagen.

Aber genug der soziologischen Theorie, wenden wir uns endlich der Ausrüstung für ein angemessenes Halloween 2021 in der Hauptstadt zu. Erste Berliner Bürgerpflicht: Süßigkeiten für die Sonntagabend an der Tür klingelnden Mini-Gespenster, Vampirellas und Dr. Cockroachs aus „Monsters vs. Aliens“ vorhalten. Wer alles richtig machen will, bevorzugt dabei die lokale Produktion, etwa Erich Hamann, Walter oder Sawade. Und memoriert, wie einem selbst als Kind die ach-so-toll-teure kakaolastige Edelschokolade gemundet hat: gar nicht. Also Milchschokolade, Pralinen oder ähnliches.

Verkleidungsideen für Halloween

Eine Warnung für alle, die beabsichtigen, nicht die Tür zu öffnen, wenn es im fraglichen Zeitraum klingelt. Aus lautmalerischen Gründen bevorzugt die Autorin zwar „Wir haben leere Taschen und wollen was zu naschen“, aber der populärste deutsche Halloweenspruch lautet nicht umsonst „Süßes oder Saures“: Die Zitronenscheibe, die nach solch listiger Closed-Door-Policy auf der Fussmatte liegen wird, bringt gar fürchterlich Unglück. Können Sie sich das wirklich leisten, nach so einem Jahr? Eben.

Und falls Sie dieses Jahr zu einer Berliner Halloween-Party eingeladen sind, hier noch ein paar Empfehlungen für Horrorkostüme, mit denen Sie die Polyester-Landfills von Südostasien nicht noch mehr füllen und sich außerdem als zertifizierter Bewohner dieser wunderbaren Stadt ausweisen.

Sie könnten sich zum Beispiel als „Berliner Baustelle“ kostümieren (Overall mit rot-weißem Absperrband und aufgeklebten Fake-100-Euro-Noten, alles überzogen mit Spinnweben aus der Sprühdose). Ebenfalls aufmerksamkeitsstark: „Gendersternchen“ (1950er-Starlet-Look, dazu riesige Hornbrille und Umhängetasche aus männlichen Skalps) oder „Wilmersdorfer Tiger Mom/Helikopter-Mama“ (Animalprint, Jackie-Kennedy-Pillbox mit Rotor, Machete).

Für den Herrn empfiehlt sich 2021 ein Halloween-Kostüm, das ohnehin jeder im Schrank hat: ein grauer Anzug à la Putin/Lukaschenko/Erdogan mit „Powerschlips“. Dazu ein paar Spritzer Filmblut aufs Hemd, und schon kann’s losgehen.

