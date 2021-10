1

Auch wenn es sich viele bei einem rhetorisch so begabten Politiker anders vorstellen: Selbst Gregor Gysi beschäftigt einen Redenschreiber, jemanden, der für ihn die großen Reden verfasst, den guten Genossen M., meinen Freund Olaf, eine vielfach bewährte intellektuelle Fachkraft – verleugnet vom kleinen Herrn G., so der interne Spitzname von Gregor, den ich auch zu meinen Freunden zähle, der von sich in Interviews behauptet, alle seine Reden natürlich selber zu schreiben (was ich hier nur erwähne, damit der Wahrheit Genüge getan werde).

Olaf also, und das war noch vor der Zeit, in der ich dann selber als Berater für Gregor im Bundestag tätig war, kam zu mir, 2008, und er hatte von Gregor den Auftrag, für ihn eine Rede zum 60. Jahrestag der Gründung des Staates Israel zu schreiben, eine Rede, die er bei einer Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu diesem Anlass halten sollte. Olaf fragte mich, etwas verzweifelt, im Wissen darum, wie umstritten die Politik des Staates Israel in seiner Partei Die Linke ist: Was soll ich denn da schreiben?

Ich antwortete sehr schnell, vielleicht auch unbedacht: Du kannst all das schreiben, was für die Vorgeschichte der Entstehung des Staates Israel wichtig ist, was über die Entwicklung von Israel von linker Seite aus gesagt werden kann, auch über die israelische Politik gegenüber den Palästinensern, darüber, wie aus dem Israel, das erst so große Sympathien bei Linken genoss, weil als linkes Projekt angesehen, eine von Linken kritisierte Besatzungsmacht wurde. Und natürlich musst du auch etwas über das wechselhafte Verhältnis der Sowjetunion, und damit dann auch der DDR, zu Israel sagen, aber das ist alles nur politisches Feuilleton. Zu einer politischen Rede wird es nur dann, wenn Gregor zur deutschen Staatsraison Stellung nimmt, zu der die Unterstützung des Staates Israel gehört, und es gäbe dazu nur eines zu sagen: dass es für Linke in Deutschland keine ausreichenden Gründe gebe, sich gegen diesen Teil der Staatsraison zu positionieren.

Und dann fragte ich Olaf, etwas verwundert, ob denn Gregor mit ihm, seinem Redenschreiber, nicht darüber gesprochen habe, wohin diese Rede politisch gehen solle. Nein, das hatte er nicht. Also schrieb der Genosse M. die Rede, seitenweise politisches Feuilleton, intelligent wie immer, aber auch mit dieser Wendung, dass die zur deutschen Staatsraison gehörende Unterstützung des Staates Israel von der Linken anerkannt werden müsse.

Als ich mit meinem Freund Olaf dann bei dieser Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung zum 60. Jahrestag der Gründung des Staates Israel war, sahen wir Gysi auf dem Podium sitzen, während andere Redner redeten, mit der Rede beschäftigt, die er gleich halten würde. Ich fragte Olaf, der neben mir saß, flüsternd, ob denn der kleine Herr G. mit ihm über den Redeentwurf gesprochen hatte. Nein, das hatte er nicht. Dann hielt Gregor seine Rede, und auch die von mir vorgeschlagene Stelle mit der deutschen Staatsraison kam darin vor. Die Veranstaltung war zu Ende, und sofort wurde Gregor von seinen Genossen auf diese Sache mit der Staatsraison angesprochen, die bei ihnen Verwirrung, zum Teil auch Empörung ausgelöst hatte.

Gregor sah sich in den darauffolgenden Tagen Angriffen aus seiner Partei ausgesetzt. Der Berliner Tagesspiegel, der sonst sicher diese bei einer Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung gehaltene Rede übergangen hätte, veröffentlichte einen Kommentar, in dem es allein nur darum ging, dass Gregor Gysi die Ansicht vertreten habe, Die Linke müsse die Unterstützung des Staates Israel als Teil der deutschen Staatsraison anerkennen.

2

Nach der Bundestagswahl 2009 arbeitete ich dann selber auch im Bundestag, als Berater von Gregor Gysi. Ein Jahr später begegne ich ganz zufällig auf einer der vielen Treppen im Jakob-Kaiser-Haus Jürgen Trittin, der damals neben Renate Künast Fraktionsvorsitzender der Grünen ist. Ich gratuliere ihm zu seinem Coup, Joachim Gauck für das Amt des Bundespräsidenten vorzuschlagen. Der Coup gelingt zwar erst im zweiten Versuch zwei Jahre später, der erste scheitert daran, dass sich Die Linke nicht bewegt, aber er zeigt deutlich auf, dass es rechnerisch eine rot-rot-grüne Mehrheit im Bundestag gibt. Nur: Wie soll daraus auch eine politische Mehrheit werden?

Ich verabrede mich mit Trittin, wir sprechen lange miteinander, nachdem ich Gregor davon in Kenntnis gesetzt habe, dies tun zu wollen, der dagegen auch nichts hat. Trittin und ich, wir kommen dann sehr rasch auf die Staatsraison zu sprechen, und Trittin sagt, wenn es zu Sondierungsgesprächen mit der Linken kommt, dann werden als Erstes die einzelnen Punkte, die zur Staatsraison gehören, abgefragt, und dann muss es bei jedem ein klares Ja vonseiten der Linken geben, wenn nicht, sind die Gespräche nach fünf Minuten beendet.

Ich berichte Gregor davon, und ich sage ihm, er müsse seine Partei, zumindest erst mal die von ihm geleitete Fraktion, darauf vorbereiten, dass sie sich der Staatsraison zu beugen habe, will Die Linke Teil einer Koalitionsregierung mit der SPD und den Grünen werden. Ich sage ihm auch, der Eindruck, den ich bei meinen Gesprächen in der Fraktion gewonnen habe, sei der, dass sehr vielen überhaupt nicht klar sei, dass es so etwas wie eine Staatsraison gibt, und auch nicht, welche Bedeutung sie hat. Man müsse das Problem doch mal diskutieren, auch, wenn das Ergebnis dieser Diskussion dann das ist, dass sich Die Linke der Staatsraison nicht anbequemen wolle, trotz der daraus folgenden Konsequenzen.

Gregor lehnt dies vehement ab, er sagt, die Partei sei dazu nicht bereit, sie wäre nicht in der Lage, eine solche Debatte zu führen, und dazu kann ich dann nichts sagen, denn so gut kenne ich die Partei nicht, der ich nicht angehöre. Ich frage Gregor aber: Was machst du, wenn es zu dieser Situation kommt, in der eine Koalition mit der SPD und den Grünen möglich wird? Seine Antwort: Er würde es nicht der Parteiführung überlassen, die könne so was nicht, er würde in die Sondierungsgespräche gehen und dort sagen, natürlich erkenne Die Linke die Staatsraison an, es gehe ja gar nicht anders, aber sie müssten ihm irgendetwas geben, mit dem er dann zu seiner Partei gehen kann, um ihr sagen zu können, wir bekommen dies und das, und das sind doch die Forderungen, die uns am meisten am Herzen liegen, dafür aber … Ein Coup, nur einer, der gar nicht funktionieren kann, wo man doch nichts für etwas bekommen kann, was man selber als selbstverständlich bezeichnet hat.

3

Und dann, noch im gleichen Jahr, stellt sich heraus: Gregor Gysi kennt seine Partei wirklich ganz gut. Wikileaks schlägt zu, Wikileaks veröffentlicht eine Viertelmillion Berichte, die amerikanische Diplomaten an das State Department geschickt haben. Peinlich für die Amerikaner, peinlich aber auch für viele Politiker in aller Welt, die nun in diesen Berichten lesen müssen, was die Amis von ihnen halten und, man ahnte es, wie sie sich dem großen Bruder USA angedient haben.

Diese Berichte werden von Wikileaks nach und nach veröffentlicht, und überall haben die Schmutzfinken von der Presse Erstaunliches zu berichten. Dann kommt Deutschland dran und, niemand hätte es erwartet, in einem Bericht des amerikanischen Botschafters in Berlin Philip Murphy taucht der Name Gregor Gysi auf. Gregor war zu einem Empfang in der amerikanischen Botschaft eingeladen, er war dem Bericht des Botschafters zufolge gut gelaunt, gesellig und in Plauderlaune. Er erklärte dem Botschafter, dem Vertreter der US-Regierung, er müsste sich wegen der Haltung seiner Partei zur Nato keine Sorgen machen. Und er erklärte Mr Murphy auch, warum nicht: Die eine Forderung in seiner Partei wäre die gewesen, Deutschland solle aus der Nato austreten, die andere, die noch radikalere, forderte, dass im Parteiprogramm die Auflösung der Nato gefordert werden solle, und Gregor, der innerhalb der Partei als Realpolitiker galt, hatte zur Überraschung aller die radikalere Forderung unterstützt. Und er kam sich unglaublich clever dabei vor, auch das eine Art Coup, den er auch dann noch sehr gelungen fand, als Wikileaks den Bericht über seine Plauderei mit Murphy veröffentlichte. Der Spiegel fasste es so zusammen:

„Gysi erklärte dem US-Botschafter, wie diese offizielle Parteiforderung nach einer Auflösung des atlantischen Militärbündnisses zu verstehen sei – als Bekenntnis zum Verbleib Deutschlands in der Nato. Die Dialektik dieses scheinbaren Widerspruchs erläuterte Gysi dem Botschafter laut Spiegel wie folgt: Die Forderung sei ein taktisches Manöver, um die Vertreter des linken Parteiflügels ruhig zu stellen. Diese würden nämlich sonst den Austritt Deutschlands aus der Nato verlangen, was viel gefährlicher sei. Im Gegensatz zu einem deutschen Rückzug sei eine Auflösung der Nato unrealistisch, weil dafür die Zustimmung Frankreichs, Großbritanniens und der USA erforderlich sei. Solange die Nato aber besteht, folgt aus Gysis Argumentation, wird die Linkspartei auch die deutsche Mitgliedschaft darin unterstützen.“

Natürlich heulten ein paar dieser Vertreter des linken Flügels der Linken auf, und ich sagte zu Gregor, jetzt werde er aber sicher massiv Ärger bekommen. Doch er lachte nur und sagte, der legt sich bald wieder, und er sollte recht behalten.

4

Viele bei der Linken sagten mir, Oskar Lafontaine sei ein sehr guter Redner, einer, der zuspitzt, der immer auch gute Argumente hat. Also nutzte ich die sich mir bietende Gelegenheit, mir kurz vor der Wahl 2009 eine Rede von Lafontaine im Bundestag anzuhören. Das Plenum war gut besetzt, es ging schließlich um ein wichtiges Thema: die Verlängerung des Einsatzes der Bundeswehr in Afghanistan. Und dann redete Lafontaine, und auch ich meinte, er hatte gute Argumente gegen diesen Bundeswehreinsatz vorzubringen: Er erklärte, warum in einem multi-ethnischen Staat, der von Stammeszugehörigkeiten geprägt ist, keine Demokratisierung gelingen könne, die ja das erklärte Ziel der deutschen Politik war, um den Einsatz an der Seite der USA zu rechtfertigen, warum mit militärischen Mitteln, mit einer Intervention von außen in Afghanistan kein Nation-Building zu erreichen sei – vor kurzem, nach dem übereilten Abzug der verbliebenen Nato-Truppen aus Afghanistan, waren alle diese Argumente in der Presse zu lesen.

Damals war Lafontaine einer der ganz wenigen, die sie formulierten. Aber es hörte ihm keiner zu, er hielt seine Rede und im Plenum des Bundestages gab es ein Kommen und Gehen, es wurden Gespräche geführt, auch auf der Regierungsbank. Lafontaine, so mein Eindruck, schien dies zu ärgern, er wurde lauter, er verschärfte seine Tonlage, er begann dann, mit hochrotem Kopf die Regierung, die Abgeordneten der anderen Parteien zu beschimpfen, es half nichts. Man tat seine Argumente einfach ab. Eine Opposition, die eine Regierungsvorlage ablehnt, von der auch nichts anderes als eine solche Ablehnung zu erwarten ist, der hört niemand zu, und es sind auch diese parlamentarischen Unsitten, die den Bundestag als Ort der politischen Auseinandersetzung immer unwichtiger werden lassen.

Aber auch in der Presse, eigentlich der kritischen Berichterstattung verpflichtet, drang Lafontaine nicht durch. Und er konnte es auch nicht: Lafontaine hatte wie ein ordentlicher SPD-Politiker gesprochen, er hatte Argumente gegen diesen Militäreinsatz vorgebracht, gegen den der Bundeswehr in Afghanistan, aber er hatte als Vertreter einer Partei gesprochen, die prinzipiell gegen alle Militäreinsätze ist, die alle derartigen Einsätze bis dahin konsequent abgelehnt hatte und die dies noch immer tut. Da zählten dann seine Argumente gegen diesen einen nicht, konnten es auch gar nicht tun, das Ergebnis stand ja schon vorher fest: Die Linke würde dagegen stimmen.

5

Das war früher mal anders, aber die Deutschen sind ja nun doch zu einem friedliebenden, friedfertigen Volk geworden. Wir wollen nicht mehr strammstehen, nicht mehr „Hurra!“ bei der Parade rufen, der preußische Militarismus hat eine Niederlage erlitten, von der er sich wohl niemals wieder erholen wird. Aber die Welt da draußen, aus der wir uns weder ausschließen wollen noch können, ist voller Konflikte, und wenn es nicht anders geht, wenn es der Uno-Sicherheitsrat so beschlossen hat, wenn es dem Frieden dient, dann müssen wir uns vielleicht doch an Militäreinsätzen beteiligen, möglichst nur mit dem Scheckbuch, notfalls aber auch mit möglichst wenigen Soldaten, die dann besser Brunnen und Schulen bauen, als zu schießen, doch wir wollen jeden Fall prüfen, dies von Fall zu Fall entscheiden – dies ist der Konsens, der sich durchgesetzt hat.

Auch in der politischen Klasse, seit Gerhard Schröder eine Beteiligung der Bundeswehr an der Invasion des Irak zum Sturz von Saddam Hussein verweigert hat. Man kann uns zwar immer noch dummes Zeug erzählen, wie etwa, dass wir Serbien wegen Auschwitz bombardieren müssen oder unsere Freiheit am Hindukusch verteidigen, aber auch das verfängt doch immer weniger. Wir sind pazifistisch, aber keine fanatischen Pazifisten, und man kann das auch inkonsequent nennen, aber damit haben wir uns abgefunden – nur eine Partei nicht: Die Linke. Und beharrt Die Linke konsequent auf ihrem Pazifismus, dann kann sie sich nicht an einer Koalitionsregierung beteiligen, dann hat sie sich damit politisch ins Aus manövriert.

6

Fraktionssitzung der Linken im Bundestag, Thema: der Südsudan – alle Zahlenangaben ohne Gewähr. Um Gewehre geht’s aber dabei, um einen robusten Militäreinsatz. Der Südsudan ist nach einem langen Bürgerkrieg endlich mithilfe der Uno nach jahrelangen Verhandlungen und einem Referendum unabhängig geworden, und die Vereinten Nationen schicken Helfer in den neuen Staat, um ihn beim Aufbau eines funktionierenden Staatsapparates zu unterstützen, auch deutsche Juristen helfen dabei, eine unabhängige Justiz aufzubauen.

Sofort aber brechen Stammeskriege aus, die Helfer sind in Lebensgefahr, die Vereinten Nationen schicken eine kleine bewaffnete Truppe, die Helfer zu schützen, unter ihnen auch ein paar Bundeswehrsoldaten, nicht mehr als 20, und Die Linke, die alle Militäreinsätze konsequent ablehnt, hat natürlich dagegen gestimmt. Es vergehen ein paar Jahre, der Aufbau des Staatsapparates geht voran, aber die Sicherheitslage spitzt sich immer mehr zu, die Vereinten Nationen wollen mehr Soldaten zu ihrem Schutz entsenden, auch die Bundesregierung erklärt sich bereit, die Anzahl ihrer Soldaten weiter aufzustocken, und wieder geht es nur um ein ganz kleines Kontingent. Die Abstimmung darüber im Bundestag steht an, und wieder liegt der Fraktion der Linken ein Antrag vor, den Einsatz abzulehnen. Der Abgeordnete Paul Schäfer meldet sich zu Wort: Er war mehrmals vor Ort im Südsudan, er kennt die Lage dort, er berichtet davon, wie sie immer gefährlicher werde, ohne militärischen Schutz könnten Uno-Vertreter nicht weiterarbeiten – meine Erwartung: Er würde sich dafür aussprechen, dem Antrag der Bundesregierung zuzustimmen, aber er sagt nur, und er bittet um Verständnis dafür, er würde sich, vom Votum der Fraktion abweichend, der Stimme enthalten.

Dann spricht der Abgeordnete Jan van Aken: Auch er war im Südsudan, sein Lagebericht weicht von dem seines Vorredners nicht ab, van Aken, der zwei Jahre lang als Biowaffenkontrolleur für die Uno gearbeitet hat, ergänzt, er habe mit ihm befreundeten Uno-Mitarbeitern gesprochen, die ihm gesagt haben, ein rein humanitärer Einsatz reiche nicht aus, es ginge nicht anders als robust. Meine Erwartung: dass Jan van Aken sich dafür ausspricht, dem Antrag der Bundesregierung zuzustimmen, zumindest dafür, dass sich die Fraktion der Stimme enthält, aber nein, er bezieht am Ende seiner Ausführungen scharf gegen seinen Vorredner Stellung, es gehe schließlich ums Prinzip, von dem auch in diesem Falle keine Ausnahme gemacht werden dürfe.

Dann meldet sich die damalige Parteivorsitzende Katja Kipping zu Wort, und sie sagt in etwa Folgendes: Die Linke ist eine pazifistische Partei, der Pazifismus sei nicht immer leicht durchzuhalten, aber damit habe man sich abzufinden. Punkt, fertig, aus. Und ich könnte ein paar mehr solcher Geschichten erzählen. Und mich hat es nicht gewundert, dass Die Linke auch der bewaffneten Rettungsaktion in Kabul nicht zustimmen wollte.

7

Es kann gute Gründe geben, dagegen zu sein, dass es so etwas wie eine Staatsraison überhaupt gibt. Sie kommt ja nicht auf demokratischem Wege zustande, sie wird dem Parlament nicht vorgelegt, nicht von ihm beschlossen. Sie kommt auf informelle Weise zustande, wahrscheinlich weiß keiner so genau, wie. Es sind einzelne Entscheidungen, der Regierung und des Parlaments, die dann nach einer Weile zur allgemein anerkannten Grundlage staatlichen Handelns werden, zur Staatsraison. Es ist auch die veröffentlichte Meinung, die aus solchen Entscheidungen Kriterien zur Beurteilung politischer Positionen werden lässt.

An der Art, wie eine Staatsraison zustande kommt, zeigt sich, dass auch die Demokratie eine Herrschaftsform ist, an ihrer Existenz wird deutlich, dass die vom eigentlichen Souverän gewählten Vertreter eine eigene Klasse bilden, die politische, dass diese Klasse das vertritt, was sie als die Grundinteressen des Staates erachtet. Die politische Klasse benutzt deshalb auch den Begriff der Staatsraison nicht gerne, sie möchte die Illusion der Demokratie als Volksherrschaft erhalten. Sie haben’s unter sich ausgemacht, sie sehen sich durch die demokratischen Wahlen legitimiert dazu.

Es kann gute Gründe dafür geben, die Staatsraison, so, wie sie ab einem Punkt als gegeben vorliegt, abzulehnen, sie für vernunftwidrig zu halten, entweder ganz und gar oder in einzelnen ihrer Bestandteile. Die Partei, die dies tut, kann sich vielleicht dabei sogar auf Mehrheiten berufen, die sich aus Umfragen ergeben. Einer solchen Partei kann es dann wichtig genug sein, die Staatsraison verändern zu wollen, sie kann die Staatsraison kritisieren, sie infrage stellen, sie öffentlich diskutieren, sie kann versuchen, die Staatsraison mithilfe der veröffentlichten Meinung zu verändern. Sie kann dann vielleicht auch dadurch in Wahlen stärker werden, Mehrheiten für sich gewinnen. Nur eines kann eine solche Partei nicht: in eine Koalitionsregierung eintreten, mit Parteien in einer Regierung zusammenarbeiten, die die Staatsraison vertreten. Sie wird nicht zuglassen werden.

Auch die veröffentlichte Meinung wird dies nicht zulassen, sie wird alles dafür tun, um eine solche Partei von der Macht fernzuhalten. Man kann das undemokratisch finden, und vielleicht ist es das auch, man darf sich nur darüber keinen Illusionen hingeben.