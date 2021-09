Berlin - Rund 30.000 Investmentfonds gibt es in Deutschland. Trotz Nullzins-Dilemma ist es also nicht unbedingt so, dass neue Fonds-Ideen sehnsüchtig erwartet würden. Zumal sich inzwischen herumgesprochen hat: Die meisten Finanz-Profis haben die in der Regel ein bis zwei Prozent, die sie alljährlich als Managementgebühr vom Vermögen ihrer Kunden abzwacken, schlichtweg nicht verdient. Günstige ETFs (Exchange Traded Funds), die bloß einen Aktienindex wie den DAX oder den MSCI World abbilden, werfen oftmals bessere Renditen ab.

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 4./5. September 2021 im Blatt:

Die Wende: Der 11. September 2001 und sein Dominoeffekt für die ganze Welt. Ein 9/11-Spezial



Vergessen SPD und Grüne die Berliner Außenbezirke? Wir haben uns umgehört



War der Afghanistan-Einsatz sinnlos? Peter Tauber und Gregor Gysi streiten



Christiane Arp, Odély Teboul, Isabel Vollrath: Die Fashion Week ist weiblich!



Heinz Strunk im Interview: „Toxische Männlichkeit habe ich nicht mehr nötig“



„Ich dachte, ich sterbe jetzt“: Alexander Osang und Anja Reich über ihr 9/11 und ihren neuen Podcast



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe