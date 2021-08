Berlin - Es kam wie erwartet. Das Bundeverfassungsgericht beanstandete die vom Land Sachsen-Anhalt unterlassene Zustimmung zur Erhöhung der Rundfunkgebühren und ordnete diese gleich kurzerhand selbst an. Künftig erhöht sich die Rundfunkabgabe somit auf 18,36 Euro pro Haushalt und Monat. Wäre es nach den Sendern gegangen, die Gebührenerhöhung wäre sogar doppelt so hoch ausgefallen. Das Budget der öffentlich-rechtlichen Sender beträgt schon heute mehr als acht Milliarden Euro, mit der Beitragserhöhung soll eine Finanzlücke in Höhe von 1,5 Milliarden Euro zwischen den Jahren 2021 und 2024 geschlossen werden.

Wieder einmal erwies sich das Bundesverfassungsgericht als Schutzengel der öffentlich-rechtlichen Sender. Bemerkenswert war dabei vor allem die Begründung: Weil Sachsen-Anhalt als einziges Bundesland gegen die Gebührenerhöhung stimmte, sei der Vorgang unzulässig. Wenn die Finanzkommission KEF eine Empfehlung zur Gebührenhöhe abgibt, dürfen die Bundesländer davon nur abweichen, falls das einstimmig geschieht. Die frei gewählten Abgeordneten, die eine Erhöhung im Landtag Sachsen-Anhalts ablehnten, hatten nach dieser Lesart also falsch abgestimmt. Das Bundesverfassungsgericht entzieht damit den Landesparlamenten die Entscheidungshoheit. Dies kann in der Praxis zu seltsamen Ergebnissen führen. Wenn ein Abgeordneter im Berliner Abgeordnetenhaus gegen die Festsetzung der KEF stimmt, hängt die Verfassungsmäßigkeit seiner Stimmabgabe davon ab, ob es ihm seine Kollegen in Bayern oder Hessen gleichtun. Will er den Verfassungsbruch vermeiden und sich nicht dem Verdacht aussetzen, sich ins Unrecht zu begeben, wird der eigentlich nur seinem Gewissen unterworfene Abgeordnete also künftig für die Gebührenerhöhung stimmen. Der parlamentarische Prozess gerät hier zur Farce – eine besorgniserregende Entwicklung.