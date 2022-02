Berlin - Drei Jahre lang habe ich bei der Deutschen Reichsbahn den Beruf eines Schienenfahrzeugelektrikers erlernt. Nach Abschluss meiner Lehre fing ich bei einer kleinen Elektroklitsche, einer privaten Dreimann-Firma, an und habe bis zu meiner Flucht in den Westen drei Monate für sie gearbeitet. Drei Wochen nach meiner Ankunft im Westen habe ich wiederum bei einer kleinen Elektroklitsche angefangen, wieder war es eine private Dreimann-Firma. Drei Jahre lang habe ich dann in verschiedenen, auch größeren Elektrofirmen gearbeitet – zuletzt als Hausmeister und Beleuchter in der Akademie der Künste am Hanseatenweg im Berliner Tiergarten.

Während meines Studiums habe ich in allen Semesterferien als Packer bei Aldi Lebensmittelkartons gewuchtet. Und ich habe fast 15 Jahre lang als Reinigungskraft in einem Ingenieurbüro gearbeitet – auch noch, als ich zum Verfassungsrichter im Land Brandenburg gewählt worden war.

Das zu meiner Rechtfertigung.

Denn in der Robe, die ich bei den öffentlichen Verhandlungen des brandenburgischen Verfassungsgerichts trug, stand mit einem goldenen Faden gestickt das Wort „Elite“. Wahrscheinlich war das nur der Name der Firma, die diese Roben herstellte, aber trotzdem: Ich gehörte damit zur Elite. Und das mir! Ich wusste doch um all diesen Groll, die Wut der kleinen Leute, die meist nicht wissen, wohin mit ihrem Kummer, um den sich die Elite nicht kümmert. Und ich hatte diese vielen völlig aussichtslosen Verfassungsbeschwerden gelesen, in denen einmal mehr eine Ungerechtigkeit, die den Erniedrigten und Beleidigten widerfahren war, vom Rechtsstaat nicht bereinigt, sondern noch verschlimmert worden war. Behördenwillkür, Gerichtsentscheidungen, die sie nicht akzeptieren konnten und wollten. Das Verfassungsgericht konnte sie nicht aus der Welt schaffen.

Die Deutsche Volksunion versucht ihr Glück

Als Verfassungsrichter bekam ich im September 1999 am Tag der Wahl im Land Brandenburg eine Einladung in den Landtag. Ich wurde dort Zeuge des Einzugs der kleinen Fraktion der DVU, die es knapp über die Fünfprozenthürde geschafft hatte. Was sehr viel Wirbel auslöste, besonders weil sich die fünf neu gewählten Abgeordneten von martialisch auftretenden Personenschützern begleiten ließen. Die DVU, die Deutsche Volksunion, an die alle Parteien Stimmen verloren hatten, auch die PDS, war ein künstliches Gebilde, finanziert von Gerhard Frey, einem Münchner Verleger von rechtsradikaler, neofaschistischer Literatur, bekannt als Herausgeber der Nationalzeitung.

Der Landesverband Brandenburg dieser Partei war, mit dem Geld von Frey und durch ihn von München aus dirigiert, erst ganz kurz vor der Wahl aktiviert worden. Die Kandidaten der Partei kannten sich untereinander kaum, sie besaßen keinerlei politische Erfahrung. Die von ihnen gebildete Fraktion hat sich dann bald auch zerlegt. Dies alles war am Tag der Landtagswahl schon zu erkennen und zu erahnen – umso mehr sah ich darin ein Menetekel. Nicht für einen Rechtsruck, nicht dafür, dass ein Teil der brandenburgischen Wählerschaft zu Faschisten geworden war. Sondern dafür, dass sich die anderen Parteien, darunter die PDS, nicht mehr in einem ausreichenden Maß um die Probleme der einfachen Leute kümmerten; dass diese Parteien, und eben auch die PDS, von vielen als Establishment wahrgenommen wurden.

Was ist die Aufgabe einer linken Partei?

Meine, wie ich heute weiß, etwas naive Schlussfolgerung daraus war die, dass es die Aufgabe einer linken Partei sei, die Probleme der einfachen Leute anzusprechen, sie sich zu eigen zu machen, auf sie linke Antworten zu finden, damit diese nicht den Rechten überlassen bleiben. Damit nicht Rechtsradikale und Neofaschisten diese Menschen, die allen Grund zur Unzufriedenheit hatten, einsammeln können. Ich ließ mich also drei Jahre später von der PDS, der ich nicht angehörte, als Kandidat zur Bundestagswahl 2002 aufstellen, mit dem Ziel, im Bundestag eine Stimme dieser Menschen zu werden. Mit dem Ziel, innerhalb der Partei darauf hinzuwirken, sich wieder mit den Problemen der Leute zu beschäftigen, die sich von der Politik ignoriert sahen.

Dies ist mir nicht gelungen.

Mit Hilfe von Gregor Gysi und Dietmar Bartsch wurde ich dem sächsischen Landesverband der PDS als Spitzenkandidat aufgedrückt. Matthias Dombart, Verfassungsrichter, mein freundlicher Kollege, Mitglied der CDU und Anwalt, der mir vor unseren öffentlichen Verhandlungen immer den Schlips gebunden hatte, wozu ich als Künstler nicht fähig war, sagte zu mir: Warum tun Sie sich das an, Herr Havemann? Als Verfassungsrichter sind Sie ein geachteter Mann, und wir arbeiten hier doch gut zusammen, ob nun CDU, SPD oder PDS. Im Bundestag aber werden meine Parteifreunde Sie angiften, Ihnen bei jeder Rede zurufen: Wie konnten Sie sich nur auf diese Kommunisten von der Ex-SED einlassen!

Zum Glück ist mir das erspart geblieben. Die PDS blieb bei der Bundestagswahl 2002 bei unter fünf Prozent. Aber ich bin ja treu, und suche auch bei einer so krachenden Niederlage nicht gleich das Weite. Die Verbindung zur PDS in Sachsen blieb also bestehen.

Die NPD triumphiert, doch gut gekleidete Megären wehren sich

Zwei Jahre später, wir schreiben das Jahr 2004: Landtagswahl in Sachsen – die PDS hofft, gut abzuschneiden, und vielleicht könnte es gelingen, die seit der Wende währende Vorherrschaft der CDU zu beenden. Und dann ist da noch die NPD, die plötzlich in den Umfragen so stark geworden ist. Ich werde eingeladen von Katja Kipping und Michael Leutert, den Wahlabend in Dresden mit ihnen zu verbringen.

Szene 1: Die NPD gewinnt 9,2 Prozent: eine Sensation! So stark, nicht mal eben gerade so über die Fünfprozenthürde gerutscht. Alle Diskussionen im Landtag drehen sich nur darum. Gerangel an der Tür zum Landtag, die gewählten NPD-Abgeordneten lassen sich von Personenschützern begleiten, junge Leute wollen das verhindern, no parasán, aber dann kommen die Abgeordneten doch durch. Die ARD hat ihre Kameras im Erdgeschoss des großen Treppenhauses aufgebaut, im Verwaltungstrakt, an dem die Büros der Abgeordneten liegen, die Fraktionsräume. Ich stehe in der ersten Etage, schaue mir das Geschehen von oben an. Ich bin nicht allein, um mich herum und über alle Stockwerke des Treppenhauses verteilt eine dichte Menge junger Leute, die Mitarbeiter von Abgeordneten aller Parteien, auch von Abgeordneten, die aufgrund des Wahlerfolges der NPD bei der Wahl ihr Mandat verloren haben und deren Mitarbeiter also auch eben ihren Job verloren haben.

Die frisch gewählten NPD-Leute, ein kleiner Trupp von zwölf Abgeordneten, alles Menschen, die nicht so aussehen, wie normalerweise Politiker aussehen, kämpften sich durch das Gewimmel im Erdgeschoss. Die ARD erwartet sie zum Interview.

Aber es kommt nicht dazu. Ein Geschrei erhebt sich, das immer lauter, immer aggressiver wird, als Holger Apfel, der Spitzenkandidat und zukünftige Fraktionsvorsitzende der NPD, die Fragen der ARD beantworten will. Seine Worte gehen im Lärm unter. Es sind, dies fällt mir auf, besonders die jungen, gut gekleideten Frauen von den bis dahin so sicher etablierten Parteien, die am lautesten brüllen – Megären. Sehr beeindruckend, ich kann es nicht anders sagen. Schwer einzuordnen: Auch das ist also Demokratie. Das Establishment wehrt sich gegen diese Eindringlinge, die alles durcheinanderbringen.

Szene 2: In der Tagesschau, die wir uns dann in der Kantine des Landtages anschauen, sind kurz junge Leute zu sehen, die durch die Straßen von Dresden ziehen, Antifaschisten, die gegen die NPD demonstrieren, unangemeldet und spontan. Dann höre ich, auch die PDS-Jugend würde gegen den Einzug der NPD in den Landtag protestieren, nicht weit vom Landtag entfernt, direkt an der Bannmeile. Ich gehe es mir ansehen. Ich treffe auf eine kleine Gruppe von Leuten, die meisten sind mir vom Wahlkampf zwei Jahre zuvor bekannt. Und da ist auch Stefan Hartmann, den ich ganz gut kenne – heute Vorsitzender des Landesverbandes der Linken in Sachsen. Wir begrüßen uns. Nichts passiert, die jungen Leute der PDS stehen da einfach herum, sie rufen keine Losungen – eine Demonstration, die entweder noch gar nicht begonnen hat oder schon zu Ende ist.

Endlich mal im Fernsehen sein, als gute Demokraten

Stefan Hartmann erklärt mir, sie würden auf den Beginn der 9-Uhr-Nachrichten im ZDF warten, es würde auch eine Live-Schalte zu ihnen geben, und die Kameras sind ja auch schon aufgebaut, der ZDF-vor-Ort-Reporter hat schon das Mikro in der Hand. Es stellt sich heraus: Der umtriebige Stefan Hartmann fungiert als Verbindungsmann zum ZDF. Er bekommt vom Aufnahmeleiter ein Zeichen: Das heute-journal beginnt. Scheinwerfer flammen auf, Hartmann gibt das Zeichen für den Sendebeginn an seine Genossen weiter, und mit einem Mal kommt Leben in die bis dahin ruhige Truppe. Losungen werden gerufen, Plakate gegen die NPD in die Höhe gehalten, auch welche, die zeigen, wer sich hier dem aufkommenden Faschismus entgegenstellt, die PDS natürlich – endlich mal im Fernsehen, und nun nicht mehr als Feinde und unsichere Kantonisten, sondern als gute Demokraten. Der ZDF-Reporter stellt sich davor, man kann nicht verstehen, was er in sein Mikrophon spricht, die antifaschistischen Kräfte fungieren als Staffage im Hintergrund. Eine Minute später ist der Spuk vorbei: Es kehrt wieder Stille ein, der Auftritt ist vorbei. Die Scheinwerfer werden abgeschaltet, wir stehen im Dunkeln, und nun ist die Frage: In welche Kneipe gehen wir?

Wie soll man es nennen: eine inszenierte Realität, fabrizierte Nachrichten? Oder wollen wir es Fake News nennen? Dieser Antifaschismus wirkt nicht so ganz echt, irgendwie retro. Wie ein Neo-Antifaschismus. Wie die Wiederaufführung eines Stückes, bei dem die Linke schon einmal eine schlechte Figur abgegeben hat. Und nun wollen wir es noch einmal, aber besser machen. Ein Ausweichen vor den gegenwärtigen Problemen, für die wir keine Lösung haben.

IMAGO Das TV-Equipment hat sich verändert, und erst recht die Zahlen: Holger Apfel, damals NPD-Spitzenkandidat, nach der Sachsenwahl im September 2004.

Wehret den Anfängen!

Hört sich gut an, gelingt aber nie. Die, die sich gerne wehren würden, sind ja nicht dabei, wenn das anfängt, wogegen sie sich besser gewehrt hätten. Meist sind wir ja schon mittendrin, wenn wir mitbekommen, da hat etwas angefangen, gegen das wir uns wehren müssen. Auch einer Parteigründung geht viel voraus. Da gärt lange etwas vor sich hin, bevor ein dann weiter gärender Haufen draus wird. Und Linke sind wirklich nicht die, die bewiesen hätten, dass sie wüssten, wie man sich der Nazis erwehren könnte. Die beiden Arbeiterparteien SPD und KPD hatten bei der Abwehr des Faschismus kläglich versagt. Dass die Kommunisten meinten, in der SPD – von ihnen als Sozialfaschisten verunglimpft – den Hauptfeind zu sehen, war nicht nur dumm, aber dumm war es auch.

Wir haben es nicht geschafft, Hitler zu stürzen, die Nazi-Herrschaft aus eigener Kraft zu beenden. Dazu waren amerikanische Soldaten nötig, englische und die der Roten Armee.

Schon der Begriff „Faschismus“ ist ein Ausweichen

Ich wüsste auch nicht, dass sich Linke im Nachhinein mal darüber Gedanken gemacht hätten, wie eine nächste Machtergreifung von Rechts zu verhindern wäre. Es ist uns noch nicht einmal gelungen, eine schlüssige Erklärung dafür zu finden, was denn der Faschismus gewesen ist, warum er für so viele so attraktiv war. Schon der Begriff Faschismus hat etwas von einem Ausweichen – auf das italienische Vorbild, von dem sich der deutsche Nationalsozialismus jedoch erheblich unterschied. Vielleicht, weil die Sozialisten im Nationalsozialismus nicht in den Spiegel schauen wollten, in einen Zerrspiegel – gut, machen wir dieses Zugeständnis. Auch das kann doch ein Ausweichen sein, in den heutigen Rechtsparteien Faschisten sehen zu wollen. Ein Ausweichen in die Geschichte, in ein klares Schwarz-Weiß, wo man dann weiß, wo man zu stehen hat. Es ist doch auch ein bisschen bequem und gedankenfaul, sich der Realität von heute nicht stellen zu wollen, die eine andere ist als die von 1933.

Der Feind steht rechts – das mag so sein, aber das heißt doch nicht, dass die Linke dazu da ist, diesen Feind zu bekämpfen. Dass sie dazu überhaupt in der Lage wäre. Vielleicht muss sie dies der politischen Mitte und dem Verfassungsschutz überlassen. Vielleicht wäre es sehr viel klüger, in der AfD einen politischen Konkurrenten zu sehen, was es dann zur Aufgabe machen würde, linke Antworten für die Fragen zu finden, die sich die Wähler stellen, die sonst, bleiben diese aus, bei der Rechten ihr Kreuz machen.

Ich rede hier von den Wählern, nicht von den fanatischen Anhängern oder den Funktionären solcher Parteien. Denn die kommen mit ihren Parolen nur durch, wo die anderen, auch die Linken, nichts zu sagen wissen.

Wo politische Bewegungen anfangen

Politische Bewegungen fangen nicht erst da an, wo sie öffentlich sichtbar werden. Politische Bewegungen werden auch nicht in Hinterzimmern ins Leben gerufen. Sie müssen schon am Leben sein, bevor sie jemand organisieren kann. Politische Bewegungen fangen dort an, wo man sie nicht sehen kann: in den Köpfen von Menschen. In einer Gefühlswelt, die sich ändert, in dem Moment, in dem Menschen nicht mehr nur zähneknirschend, wütend, verärgert, hinzunehmen bereit sind, was ihnen als Politik vorgesetzt wird. In dem Moment, in dem Menschen, die bis dahin Objekt der Politik gewesen sind, zu politischen Subjekten werden, zu Akteuren. Und dazu muss jeder Einzelne, der dann zu einer politischen Bewegung gehören wird, erkennen, auch erkennen können: Ich bin nicht allein.

Aber sie enden oft auch so, dass sie doch wieder ganz alleine sind. Das ist den drei Parteivorsitzenden der AfD passiert: Bernd Lucke, Frauke Petri und Jörg Meuthen, die dann auch ihre Partei wieder verlassen haben. Das ist auch dem NPD-Mann Holger Apfel passiert, der 2013 aus der NPD ausgetreten ist, nachdem er für drei Jahre deren Parteivorsitzender war. Angetreten mit einem Bekenntnis zu einem seriösen Radikalismus, unter dem wahrscheinlich nur er selbst sich etwas vorstellen konnte. Er hat den Niedergang der NPD aufzuhalten versucht durch ein Bündnis mit der DVU, die mir 1999 einen solchen Schrecken eingeflößt hat, großspurig Deutschlandpakt genannt.

Es soll da einen Zwischenfall gegeben haben, Holger Apfel war zu besoffen, um sich daran zu erinnern: Er soll sich einem jungen Kameraden unsittlich genähert haben – ach herrje.

Und plötzlich fällt einigen Leuten in seiner Partei auf, dass ein Parteiführer mit einem Sprachfehler an sich ein Unding sei. Apfel behauptet, ihm wäre eine Pistolenkugel zugesandt worden, mit der Aufforderung, sich umzubringen – nette Kameraden. Apfel gibt an, aus gesundheitlichen Gründen vom Parteivorsitz zurückzutreten, er legt auch sein Abgeordnetenmandat nieder, er verlässt die Politik. Danach übernimmt er ein Restaurant auf Mallorca, das 2017 schon wieder schließen muss. Seine Frau, mit der er vier Kinder hat, trennte sich 2014 von ihm. Sie bricht nun mit der rechtsextremen Szene, nimmt an einem Aussteigerprogramm teil. Ein Mann, der alles verloren hat – aber: kein Mitleid mit Apfel.

Verdammte Relativierungen

Ich weiß nicht mehr, in welcher Zeitung ich gelesen habe, dass die Grünen seit der Bundestagswahl, auch der in Berlin, vermehrt Neuzugänge bei ihren Mitgliedern haben und natürlich sehr stolz darauf sind. Aber nehmen wir Berlin als eine Bezugsgröße, die uns Berlinern fasslich ist – wie viele Mitglieder haben die Grünen in der Stadt? 10.469. In einer Stadt von 3.766.082 Einwohnern, und auch wenn von ihnen nur 1,2 Millionen wahlberechtigt sind, ist das ein Klacks. Und diese wenigen Parteimitglieder schaffen es bei der letzten Wahl zum Abgeordnetenhaus, immerhin 18,9 Prozent der Wählerstimmen für sich zu gewinnen. Erstaunlich. Die AfD hat nur 1342 Parteimitglieder in Berlin und hat es mit ihnen auf 8,4 Prozent der Wählerstimmen geschafft. Auch das ist erstaunlich.

Die DVU, deren Einzug in den Landtag von Brandenburg im Jahr 1999 mit 5,3 Prozent mich so sehr erschreckt hatte, hatte nicht mehr als 400 Mitglieder. Die sächsische NPD, die 2004 mit 9,2 Prozent in den Landtag einzog, nicht sehr viel mehr; sie hatte in ihren besten Zeiten 460 Mitglieder. Erstaunlich, erstaunlich, wie so wenige Menschen einen solchen Wirbel machen können. Aber es ist vielleicht nur dieser Wirbel, den sie machen, mehr nicht.

Mister Snyder weiß Bescheid

Timothy Snyder, ein amerikanischer Historiker, dessen Buch „Bloodlands“ jeder lesen sollte, der ein bisschen mehr von den Hintergründen der Krise um die Ukraine verstehen will, sagt – er hat es sicher auch in einem seiner Bücher oder Essays geschrieben, aber es lässt sich auch in seinen Vorträgen finden, die bei YouTube zu sehen sind. Was mir die Möglichkeit gibt, ihn nicht wörtlich zitieren zu müssen, es frei improvisieren zu können. Er sagt also: Die Faschisten früher, die aus der historischen Epoche des Faschismus, waren sehr energische Leute, die etwas wollten, die auch wussten, was sie wollten: eine Diktatur errichten, eine Autobahn und überdimensionierte Bauwerke bauen, einen Krieg vorbereiten und auch führen, Länder erobern und ausbeuten, Menschen umbringen. Alles schreckliche Dinge.

Die Faschisten von heute sind anders, sie träumen vom Schrecken, den sie gerne verbreiten wollen, aber es reicht ihnen meist aus, uns zu erschrecken. Sie sitzen zu viel vor dem Computer, sie sind gelähmt, das Gerede genügt ihnen, der mediale Wirbel. Ein Mr. Trump hat den Staatsstreich, den er wahrscheinlich gerne gewollt hätte, dann doch nicht organisieren können. Sie sind Neo-Faschisten, die gerne eine in ihren Augen große Vergangenheit wiederbeleben würden, aber gar nicht die Kraft für eine Zukunft haben, die ihren Vorstellungen entspricht.

Von 850.000 zu 8,5 Millionen, wie geht das?

Und, das füge ich dem hinzu: Sie haben gar nicht die Truppen, sie sind zu wenige – Fanatiker zwar, aber nicht genügend Aktivisten. Die NSDAP, die die Reichstagswahl vom März 1933 mit 43,9 Prozent gewann, hatte zu dieser Zeit 850.000 Mitglieder. 1945 waren es dann 8,5 Millionen. Zum Zeitpunkt der Machtergreifung 1933 waren in der Schlägertruppe SA bereits 700.000 Leute organisiert, 1934 dann 4,5 Millionen. Eine Bürgerkriegsarmee, meist kampferprobte Leute, Frontsoldaten des Ersten Weltkriegs. Die Mannschaftsstärke der Reichswehr war durch den Versailler Friedensvertrag auf 100.000 beschränkt. Wählerstimmen sind gut, wenn sie mehr werden. Verliert man Wählerstimmen, sieht es gar nicht gut aus, und Hitler wurde erst dann zum Reichskanzler ernannt, nachdem seine Partei bei den Wahlen verloren hatte. Es wäre dies vielleicht nur ein weiterer Kanzlerwechsel, noch ein Kabinett der Rechten geblieben, wenn am 30. Januar 1933 nicht die SA durchs Brandenburger Tor marschiert wäre. Wenn es diesen Fackelzug nicht gegeben hätte.

Mein Vater ist unter den Nazis zum Tode verurteilt worden. Er hat es überlebt, unter Aufbietung all seines Geschicks, so ganz moralisch sauber wahrscheinlich nicht. Ich stand bei der NSU, dem Nationalsozialistischen Untergrund, auf der Todesliste. Ich habe davon nichts mitbekommen, das Bundeskriminalamt hat es mich Jahre später wissen lassen. Es wäre doch nicht schwer gewesen, mich im Wahlkampf 2002 abzupassen. Im Hof des Dresdner Hotels, in dem ich die Nächte verbrachte und die Autobahn, die sie zur Flucht vom Tatort hätten nutzen können, war nur wenige Minuten Fahrt entfernt. Die beiden Wichser, die daran gedacht hatten, mich umzubringen, haben sich selber umgebracht. Es hat Opfer gegeben; wir gedenken ihrer – verfluchtes Aber: nicht Tausende oder Hunderttausende, nicht mehrere Millionen.