Tausende Punkte, aber noch kein Ring

Die Amerikaner lieben Statistiken, die relevanten und die selbst auf den dritten Blick eher unnötigen. Für Statistikliebhaber sind die großen Profiligen ein Spielplatz und der größte Spaß besteht anscheinend darin, eine Art Weltformel zu finden, die den sportlichen Wert eines Spielers bemisst, am besten auch noch in Relation zu seinem Gehalt setzt. Die Amerikaner lieben nämlich auch die Effizienz.

In der Basketballliga NBA gibt es daher das Player Efficiency Rating (PER), aber es gibt auch das Player Impact Estimate (PIE), das angeblich genauer sein soll und sich so berechnen lässt: (PTS + FGM + FTM – FGA – FTA + DREB + (OREB x 0,5) + AST + STL + (BLK x 0,5) – PF – TO) / (GmPTS + GmFGM + GmFTM – GmFGA – GmFTA + GmDREB + (GmOREB x 0,5) + GmAST + GmSTL + (GmBLK x 0,5) – GmPF – GmTO) – alles klar? Nicht schlimm.

Denn eigentlich reicht es vollkommen, die großen fünf Statistikwerte im Basketball zu kennen: Punkte, Rebounds, Assists, Steals und Blocks, natürlich Big Five genannt. Wobei die wichtigste Karrierezahl eines NBA-Basketballspielers die Anzahl der Meisterringe an seiner Hand ist. Ohne Titel ist man nichts. Die Amerikaner lieben Titel.

Chris Paul, 36, Spielmacher der Phoenix Suns, ist einer der besten Passgeber der NBA und regelmäßig ein Fall für besondere Statistiken. Ende Oktober knackte er die 20.000-Punkte-Marke und in Kombination mit seinen 10.000 Assists ist das ein unerreichter Rekord. Diesen Zahlen stehen allerdings null Ringe gegenüber. In den Finals im vergangenen Sommer unterlagen die Suns den Milwaukee Bucks, wieder blieb der Finger leer.

In dieser Saison soll es nun endlich klappen. Die Suns haben nach einem holprigen Start eine rauschhafte Serie von 18 Siegen erlebt, die erst Anfang Dezember riss, bei den Golden State Warriors. Am ersten Weihnachtsfeiertag um 23 Uhr (MEZ) treffen die statistisch betrachtet besten NBA-Teams wieder aufeinander. Rechnen Sie mit Chris Paul.

Na logisch wird Magdeburg Meister

Imago 26. Dezember, 14 Uhr, SC Magdeburg gegen SG Flensburg-Handewitt (Sky)

Wer im Sport nach einem Erfolgsrezept sucht, findet meist nur die Zutaten, denn einfach so nachbacken lässt sich zum Beispiel nicht, was der SC Magdeburg da seit Monaten zubereitet: den feinsten Handball hierzulande, mindestens. Bei Redaktionsschluss hatte der Tabellenerste der Bundesliga – der am zweiten Weihnachtsfeiertag um 14 Uhr die SG Flensburg-Handewitt empfängt – nicht mal einen Punkt verschenkt. Seit ein paar Wochen vermeiden sie in Magdeburg sogar nicht einmal mehr das M-Wort: Meisterschaft. Es wäre die zweite nach der Wende. Und ähnlich spektakulär wie 2001, als Stefan Kretzschmar noch spielte und Franziska von Almsick noch schwamm und ihr Gefühl bereits raushaute, als alle anderen es noch unterdrückten: „Na logisch wird Magdeburg Meister.“ Knapp drei Jahre später trennte sich das Paar. Also sie sich von ihm, an Heiligabend.

Zurück zu den leckeren Zutaten. Da muss jedem Konditorgesellen auffallen, dass keine zu dominant ist. So wie eben kein Magdeburger das Parkett allein dominiert. Natürlich ist der gerade zu Islands Handballer des Jahres gewählte Omar Ingi Magnussen eine Erscheinung, sein linker Wurfarm gleichermaßen geschickt und gewaltig. Könnte man sich einen rechten Rückraumspieler backen – dann Magnussen. In der vergangenen Saison war er jedenfalls mit 274 Treffern Ligabester. Die Magdeburger verlängerten den Vertrag bis 2026, um die neidischen Blicke besser zu ertragen. Die gelten auch den Außenspielern Tim Hornke und Lukas Mertens.

Auffällig ist also eine Ausgewogenheit im Kader, der die Last der Verantwortung gemeinsam schultert und Entlastung bei den Einsatzzeiten garantiert. Man muss aber auch festhalten, dass die Stärken der einen selten ohne die Schwächen der anderen zum Vorschein kommen. In dieser Saison ist die Konkurrenz aus Flensburg, Kiel und Berlin nämlich noch auf der Suche nach dem Erfolg früherer Jahre. Oder, um mit dem Weihnachtsbäcker Rolf Zuckowski zu fragen: „Wer hat das Rezept – verschleppt?“

Das ist keine Lotterie, das ist russisch Roulette

Imago 26. Dezember, 16 Uhr, Manchester City gegen Leicester City (Sky)

Der traditionelle Boxing Day ist sozusagen ein Geschenk, das die englische Premier League ihren Fans am zweiten Weihnachtsfeiertag macht: neun Spiele, vier verschiedene Anstoßzeiten, eigentlich muss man die Fernsehcouch den ganzen Tag nicht verlassen. In diesem Winter wäre diese Tradition fast ausgefallen, denn es bedurfte schon einer Notsitzung der Klubbosse am vergangenen Montag, um eine halbwegs gemeinsame Antwort auf die Frage zu finden: Ist es angesichts der in England – und damit auch bei den Klubs – steigenden Infektionszahlen vertretbar, die Saison fortzusetzen?

Die Antwort war dann so überraschend nicht: keine Spielabsagen wie zuletzt, als pandemiebedingt über die Hälfte der Profispiele aus dem ohnehin schon prall gefüllten Terminkalender gestrichen werden musste. Denn dafür ist der weltweit übertragene Boxing Day des globalen Entertainmentbetriebs Premier League wirtschaftlich zu wichtig. Laut BBC gehörte der FC Liverpool zu den Klubs, die für die Absage eines kompletten Spieltags gestimmt hatten. Die New York Times wusste es vorher schon: „Das Produkt, der Inhalt, ist nicht aufzuhalten.“

Doch sicher werden die Fußballkonsumenten erst sein, wenn die Spieler tatsächlich auch auflaufen. Es müssen auch nicht die besten sein, es reichen schon diejenigen, die nicht in Quarantäne sind und selbst auf der Couch sitzen. So wie zuletzt gleich neun Spieler des FC Chelsea, der dann prompt eine Nullnummer gegen die Wolverhampton Wanderers hinlegte. Der Trainer Thomas Tuchel sagte hinterher: „Wir testen uns jeden Tag. Und jeden Tag kann es sein, dass man es nicht einmal ins Büro schafft. Das ist eine Lotterie.“ Elf aus um die 30.

Das Topspiel am Boxing Day findet um 16 Uhr in Manchester statt, wo das Team von Pep Guardiola auf Leicester City trifft und damit auf einen Klub, der zuletzt zwei Spiele absagen musste. Es waren mehr infizierte als gesunde Spieler im Kader. Das ist keine Lotterie mehr, das ist russisch Roulette.

Glückspunkte und Abzüge für Pech

dpa 26. Dezember, 16.30 Uhr, Adler Mannheim gegen München (Magenta TV)

Da ist einerseits die Sicht von Gernot Tripcke, seines Zeichens Geschäftsführer der Deutschen Eishockey Liga (DEL), der seine jüngste Forderung nach mehr staatlichen Hilfen mit diesem Argument zementierte: „Unseres Wissens hat es immer noch keinen behördlich nachverfolgten Infektionsfall bei Besuch eines DEL-Spiels gegeben.“ Und da ist andererseits die Sicht von Youri Ziffzer, Teammanager der Adler Mannheim, der im November, also noch vor Omikron, sagte: „Jetzt hat es einen Cluster-Ausbruch bei uns gegeben. Warum, wieso, weshalb, ist nicht einfach so zu beantworten.“ Und damit sind wir nicht nur beim Eishockey, sondern natürlich auch wieder mittendrin in der Pandemie, in der es gefühltes Wissen und angelesenes Halbwissen gibt, offizielle Zahlen und Dunkelziffern und dazwischen hoffentlich noch ein gemeinsames Bedürfnis, dass das alles endlich aufhört.

Die DEL war zuletzt ein schier unfairer Wettbewerb. Manche von Corona geplagten Teams konnten ihre Spiele absagen, andere mussten wochenlang mit nur drei Sturmreihen auskommen. Manche Klubs durften Zuschauer in die Hallen lassen, andere mussten die Türen schließen. Hier war das Infektionsgeschehen zu heftig, dort der Föderalismus schuld und in Bayern galten ohnehin andere Regeln. Die spielfähigen Straubing Ice Tigers etwa durften eine Spielpause einlegen, sich erholen, um dann gegen eine übermüdete Konkurrenz eine verblüffende Siegesserie hinzulegen. Und so stehen die Teams nach etwas mehr als der Hälfte der Hauptrunde in einer Tabelle zusammen, in der es versteckte Glückspunkte und offensichtliche Abzüge für Pech gab.

Letzteres hatten vor allem die Teams, die am zweiten Weihnachtsfeiertag aufeinandertreffen, der Tabellenzweite Mannheim und der Dritte aus München. Vor allem die Adler sprechen von Wettbewerbsverzerrung. Dazu sind die Bullen womöglich zu müde. Im Dezember mussten sie im Schnitt alle 2,1 Tage ein Spiel und insgesamt etwa 9000 Reisekilometer absolvieren.

