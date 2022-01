Paris - In den kleinen Gassen vor dem Pariser Carreau du Temple war am Donnerstagnachmittag kein Durchkommen mehr. Eine dichte Menge aus Fotografen, aufgebrezelten Modefans und Schaulustigen drängelte sich vor der ehemaligen Markthalle aus dem 19. Jahrhundert in der Nähe der Place de la République. Hinter den prächtigen Glasfenstern wurde an diesem Tag die allerletzte Louis Vuitton-Kollektion von Virgil Abloh gezeigt. Die Hysterie war dementsprechend groß. Der amerikanische Designer war am 28. November 2021 im Alter von 41 Jahren überraschend an Krebs gestorben. Abloh hatte seine Krankheit geheim gehalten und bis kurz vor seinem Tode an dieser achten Kollektion gearbeitet, für deren Show-Konzept er die Idee von „Louis’ Traumhaus“ hatte.

Entsprechend dieser Vision erwartete die Gäste in der lichtdurchfluteten Halle eine surreale Kulisse aus hellblau getünchten Fragmenten eines Hauses, aus dessen Schornstein künstlicher Rauch dampfte. An einer überdimensionalen Tafel saßen die Musiker des „Chineke! Orchestra“ wie Zwerge auf ihren viel zu großen Stühlen. Ein verspieltes Szenenbild, das ein bisschen aussah wie aus einem Märchenbuch. Vielleicht weil Abloh uns lehren wollte, die Welt aus den Augen eines Kindes zu sehen, so wie er es bekanntlich immer versucht hatte.

Louis Vuitton Engelsgleiche Outfits, die der sterbenskranke Abloh für seine letzte Louis-Vuitton-Kollektion entwarf. In der Mitte: Naomi Campbell.

Als das Orchester zu spielen begann, eröffnete eine Gruppe von Tänzern die Show mit einer hypnotischen Performance. Dabei ließen sie sich immer wieder von einer riesigen Treppe fallen, um dann scheinbar schwerelos wieder zurück auf die Stufen zu schweben. Doch auch Ablohs letzte Männerkollektion war voller Phantasie: Neben kindlichen Comic-Details und auffälligen Drucken, inspiriert von den Malern Gustave Courbet und Giorgio De Chirico, bestachen die Kreationen vor allem durch ihre genderfluiden Elemente – mit denen Abloh das französische Modehaus in den letzten Jahren zum Lieblingslabel der Millennials gemacht hatte. Ein Model trug beispielswiese eine Kombination aus einem langen dunkelgrünen Samtrock und einer Trainingsjacke. Elegante Anzüge mit weiten Hosen wurden mit Sneakers oder Stiefeln mit Blockabsätzen gezeigt. Auch lange Spitzenschleier, auffälliger Strass-Schmuck, weite Tüllröcke und Petticoats waren an den Männern zu sehen.

Louis Vuitton Ein Look ganz in Rot, mit Farbeimer-Tasche ...

Die 67 Models legten während der Show, die eher eine Performance war, immer wieder Tanzeinlagen ein, kletterten auf das Bühnenbild oder spielten Pantomime. Beendet wurde die Präsentation mit dem Auftritt von drei weißen Engeln mit riesigen Flügeln, die aussahen, als seien sie von Abloh selbst vom Himmel runter auf die Erde geschickt. Im selben Moment kamen auch die rund 30 Mitarbeiter des Ateliers auf die Bühne, die Arm in Arm und mit Tränen in den Augen für ihren verstorbenen Kreativdirektor die Standing Ovations entgegennahmen. Es war ein poetischer, emotionaler und grandioser Abschied, der nun vor allem die drängende Frage nach einem Nachfolger hinterlässt. Namen wie Chitose Abe von Sacai, Jonathan Anderson, Kreativdirektor von Loewe, oder die der aufstrebenden Talente Grace Wales Bonner und Samuel Ross sind bereits gefallen. Doch bisher sind das nur Gerüchte. Klar ist indes eins: Virgil Abloh hat die Messlatte ziemlich hoch gesetzt.

Louis Vuitton Der Rapper Tyler The Creator war Gast der Show.