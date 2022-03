Im Gespräch mit der Berliner Zeitung am Wochenende hat der Vize-Außenminister Polens, Pawel Jablonski, die deutsche Politik zum Handeln aufgefordert. Am Mittwochabend sagte er: „Wenn wir nicht entschlossener vorgehen, könnte Russland diesen Krieg gewinnen. Und das hätte fatale Konsequenzen für Europa und die Welt, für die nächsten Monate und Jahre.“ Auf die Frage, warum die USA Polens MIG-29-Kampfjets nicht in die Ukraine transportieren wollen, hat der Außenminister ausweichend reagiert. „Ich möchte nicht zu detailliert auf diese Frage eingehen. Trotzdem will ich klar sagen: Wir Polen sind gewillt, der Ukraine auf ganz unterschiedliche Weise zu helfen. Aber wenn es um militärische Dinge geht, wollen wir, dass die Entscheidung die Nato fällt. Es kann nicht sein, dass ein Nato-Land eine Entscheidung alleine fällt, das Risiko, das mit dieser Entscheidung einhergeht, in Kauf nimmt und mit diesem Risiko alleine leben muss. So ein Szenario wollen wir vermeiden.“

Auf die Frage, ob ein militärisches Engagement der Nato-Staaten eine Provokation Russlands und einen russischen Angriff auf ein Nato-Mitgliedsland nach sich ziehen könnte, sagte Jablonski: „Ich denke nicht, dass das in den nächsten Tagen oder Wochen passieren wird. Einfach deshalb, weil der Mythos der unbesiegbaren russischen Armee einfach falsch war. Russland ist noch nicht einmal imstande, mit der Ukraine fertig zu werden. Was nicht heißt, dass Russland nicht bald imstande sein könnte, den Krieg in der Ukraine zu gewinnen.“ Die Polen hätten vor allem Angst, dass Russland, wenn es den Krieg mit der Ukraine gewinnt, in näherer Zukunft weitere Angriffskriege planen und Polen angreifen könnte. Deswegen sei es so wichtig, jetzt weitere Sanktionen zu beschließen. Polens Vize-Außenminister forderte die Deutschen auf, weitere Sanktionsvorhaben gegen Russland nicht zu blockieren und der Ukraine so zu helfen. Immer noch würde Putin jeden Tag mit Gas- und Öllieferungen Millionen von Euro für die Finanzierung seines Krieges verdienen.

Tomasz Kurianowicz Zur Person Pawel Jablonski wurde am 25. Januar 1984 geboren. Er hat Jura an der Universität Warschau studiert und Auslandsaufenthalte absolviert, etwa an der Universidad de Castilla-La Mancha in Spanien. Seit 2019 ist Pawel Jablonski Vize-Außenminister Polens.

Angst vor einer nuklearen Auseinandersetzung

Könnte Putin den Krieg nuklear lösen und Europa vernichten wollen? Pawel Jablonski: „Wir werden noch viele solcher Drohungen hören. Das ist Putins Taktik: Er will dem Westen Angst einjagen. Aber Drohungen und deren Realisierung – das sind zwei unterschiedliche Dinge. Putin ist ein Verbrecher. Er ist zu jeder Gewalttat bereit. Aber er ist nicht verrückt. In seinen Schritten ist er rational. Er will gewinnen. Er weiß, dass ein nuklearer Angriff unumkehrbar wäre. Das würde die Möglichkeit eines russischen Sieges durchkreuzen. Und: Selbst wenn er einen nuklearen Angriff starten wollte, wäre die Möglichkeit für die Realisierung eines solchen Angriffs gering. Denn man muss dafür eine ganze Reihe von Prozeduren einleiten. Es ist ja nicht so, dass Putin einfach einen Knopf drückt und eine Rakete startet. In dieser Kette sind viele Menschen beteiligt. Ich denke, dass viele wichtige Personen in Russland, die ganz oben in der Befehlskette stehen, vor den Konsequenzen eines solchen nuklearen Angriffs Angst hätten.“

