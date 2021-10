Vor ein paar Jahren sah ich mal einen Film des australischen Regisseurs Peter Weir mit dem dümmlichen deutschen Titel „Wenn der Klempner kommt“ (im Original „The Plumber“). Ein atmosphärisch unangenehmes Werk über eine nerdige Frau, die Besuch von einem Klempner bekommt, den sie in der Folge nicht mehr loswird.

Der Mann, von dem eine konstante und nur schwer zu fassende Bedrohung ausgeht, nimmt das komplette Bad der Frau auseinander, bricht Wände und Decken auf und verlegt Rohre, wo keine hingehören. Das alles ohne triftigen Grund und unter dem Vorwand, eine ominöse Hausverwaltung habe ihn beauftragt. Zwei Dinge nahm ich aus diesem Frühwerk Weirs mit: Lass keinen rein, den du nicht bestellt hast, und reinige deinen Abfluss ohne fremde Hilfe.

Gurgelnder Abfluss: Wie aus einem Roman von Stephen King

An „The Plumber“ dachte ich vergangene Woche, als ich im Bad stand und mir die Zähne putzte. Dabei ließ ich das Wasser laufen, da der Abfluss schon seit ein paar Tagen seltsam vor sich hin blubberte und das Wasser nicht so zügig ablief wie gewünscht. Doch dieses Mal lief es gar nicht mehr ab, sondern stieg unaufhaltsam bis zum Überlauf. Verstopft, folgerte ich scharfsinnig und mit Zahnpasta am Mund. Nun gibt es allerlei Hausmittel, um den Abfluss freizubekommen, bevor man mit der Rohrzange oder harter Chemie in Granulat-Form anrücken muss, und so probierte ich eine Kombination aus Backpulver und Essig: Vier Esslöffel Backpulver in den Abfluss geben und mit einer Tasse Essig nachspülen. Im Abfluss begann es kurz zu gurgeln wie im Roman „Es“ von Stephen King, es folgte jedoch nicht das Flüstern von Kinderstimmen, sondern gar nichts. Ich spülte mit heißem Wasser nach und die Flüssigkeit stieg ein wenig zögerlicher, aber kontinuierlich wieder an bis zum Überlauf. So viel zum Thema „Großartige Hausmittel aus den unendlichen Weiten des Internets“.

Zum klassischen Rohrreiniger wollte ich allerdings nicht direkt greifen, denn der leistet sicherlich ordentliche Arbeit, ist aber ganz bestimmt das Umweltschädlichste, was man so in den Abfluss kippen kann. Zudem habe ich mir damit mal den Metallring an einem Abfluss ruiniert, weil ich vergaß, nach einer halben Stunde nachzuspülen. In Folge begann der Ring zu oxidieren, da die Chemie das eigentlich rostfreie Metall angegriffen hatte. Ich schnappte mir also einen Eimer und versuchte, den Abfluss oberhalb des Knies aufzuschrauben. Ohne Erfolg, denn der Brandenburger Kalk hatte Ring und Rohr so zuverlässig verbacken, wie es sonst wohl nur mit einer Schweißnaht hinzubekommen wäre.



Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 2./3. Oktober 2021 im Blatt:

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Kommt jetzt für Berlin die Deutschland-Koalition?



Nach der rassistischen Springer-Kampagne gegen Nemi El-Hassan erlaubt der WDR ihr nicht, „Quarks“ zu moderieren. Das ist falsch



Sollte man Deutsche Wohnen wirklich enteignen? Unser Autor positioniert sich klar und doch kontrovers und sagt: „Lieber nicht!“



Wir haben getestet und entschieden: Das Saravanaa Bhavan ist das vielleicht beste indische Restaurant in Berlin



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

Ich tränkte einen Lappen mit Zitronensäure, meiner geheiligten Allzweckwaffe, und umwickelte das Rohr damit. Am nächsten Morgen ließ sich der Ring aufschrauben wie geölt. Ein hässlicher Strang von sämiger Konsistenz, seifigen Haaren und allerlei schrecklichen Resten von irgendwas hing aus dem Rohr. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass ich ordentlich ziehen musste, um den Abfluss freizubekommen. Loben muss ich mich indes für meine klempnerische Eigeninitiative, und wenn es demnächst bei Ihnen klingelt und ein sympathischer und attraktiver Klempner vor Ihrer Tür steht, dann lassen Sie ihn ruhig herein. Er will nur Ihren Abfluss reinigen …

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.