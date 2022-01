Erster Versuch

Ein Schock: „Florian fügt sich nicht ins Klassenkollektiv ein.“ So stand es in meinem Zeugnis am Ende der 3. Klasse. Und so stand es dann in Varianten auch in allen meinen noch folgenden Zeugnissen. Ich hatte mich aber noch nie irgendwo so wohl gefühlt wie in der Schule. Ich war, für mein Empfinden, völlig im Klassenkollektiv aufgegangen, ich erbrachte gute Leistungen, ich half anderen Schülern, ich machte die Wandzeitung. Vergebens. Und irgendwann hatten sie mich soweit, dass ich mich nicht mehr in ihr Klassenkollektiv einfügen wollte.