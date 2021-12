Bali - „Mist“, denke ich. „Wo und wie kann ich mich jetzt am schnellsten desinfizieren?“ Ich bin gerade erst auf Bali angekommen. Menschlicher Kontakt ist mir seit der Dauer-Quarantäne in Deutschland fremd. Und nun hat mir tatsächlich nach zehn Monaten das erste Mal jemand wieder die Hand geschüttelt. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Alle hier verhalten sich so normal. Händeschütteln ist noch das Distanzierteste, was ich hier sehe. In dieser Bar am Strand liegt man sich in den Armen, tanzt, trinkt, lacht und lebt. Alles so wie früher.

Ich fühle mich wie ein Freak. Bin ich denn der Einzige hier, der die Abstandsregeln kennt? Der AHA nicht für eine norwegische Band hält? Ich lächele gequält, reibe mir möglichst unauffällig die Hände an der Hose, um wenigstens ein paar Keime direkt wieder loszuwerden. Doch reicht das meiner geschundenen deutschen Social-Distancing-Seele nicht. Ich entschuldige mich und bewege mich im Sauseschritt Richtung Toilette. Dort wasche ich mir ausführlich die Hände und schaue in den Spiegel. Vom Lockdown ins Paradies. Der Weg kann doch nicht so kurz sein?

Angereist bin ich, um eine Dokumentation über Bali zu drehen. Die Krise trifft die Insel hart. Im Jahr 2019 kamen noch sechs Millionen Touristen auf die Insel, 2020 kam nur rund 1 Million Gäste. Die Insel hat sich seit dem Corona-Ausbruch weitgehend von der Außenwelt abgeriegelt. Für viele eine Katastrophe, schließlich leben über die Hälfte der 4,4 Millionen Einwohner vom Tourismus.

Viele Menschen haben keine andere Wahl. Hier geht es um die Existenz. Ein Protagonist in meinem Film ist der 68-jährige Wayan Lugra. Er hat alles auf den Tourismus gesetzt und einen kleinen Fahrdienst eröffnet. Noch 2019 hat er in einen dritten Wagen investiert. Doch dann blieben die Touristen aus. Seine Kredite kann er nicht mehr bezahlen. „Hier hat der Wagen bis vor kurzem geparkt“, zeigt er mir sehr anschaulich vor seinem Haus, „jetzt ist da nur noch eine große Lücke, so wie in meinem ganzen Leben.“ Er baut nun wieder Seegras an, um seine Familie durchzubringen. Indonesien ist der zweitgrößte Algenproduzent der Welt.

Muhammad Anshori TV-Produzent Andreas Korn, hier ohne seine Assistentin, auf Bali

Allerdings hat die Krise auch gute Seiten, findet seine 48-jährige Frau Ketut Sumiasih. Sie sagt, auf Balinesisch nennt man das „Menyama Braya“: Man helfe sich wieder mehr. „Als die Touristen noch da waren, waren die Leute nicht mehr füreinander da“, sagt sie. Jeder habe nur auf sich geschaut. Jetzt, wo die Touristen weg seien, kommen alle wieder zurück zum Seegras. „Wir helfen uns gegenseitig und teilen die Seegrasableger.“ Für sich alleine arbeiten heiße für gar keinen arbeiten.

Anreisen dürfen Touristen nach Indonesien noch heute nur mit einem speziellen Visum, das statt wie früher 50 Euro mittlerweile knappe 300 Euro kostet. Auch in diesem Winter ist es möglich, den Lockdown in Bali zu verbringen. Allerdings müssen alle Besucher nicht nur geimpft sein, sondern auch zehn Tage in Quarantäne – in einem Hotel auf Bali, das sie selbst bezahlen müssen. Ein PCR-Test am Anfang, einer am Ende der zehn Tage – und in der Öffentlichkeit gilt auf der ganzen Insel eine Maskenpflicht. Die Luca-App von Indonesien muss ebenfalls überall vorgezeigt werden, auch wenn ihr Name lustiger klingt: Peduli-Lindungi.

Nachdem ich gelandet war, wurde ich vom Militär in ein umgerüstetes Quarantäne-Hotel gebracht. Zur Begrüßung gab es also kein balinesisches Lächeln, sondern einen Corona-Test und ein Fußbad in Desinfektionsmittel. Dann musste ich fünf Tage isoliert in einem Hotelzimmer verbringen. Verbunden mit der indonesischen Außenwelt war ich nur über WhatsApp. Mit ungefähr zehn anderen Deutschen, die im gleichen Flieger waren, hatten wir schnell auf dem Weg ins Quarantäne-Hotel eine Gruppe gegründet. „Hat jemand schon was zu Essen bestellt?“ – „Das Nasi Goreng im Warung Wayan war ziemlich gut.“ – „Kann ich nur empfehlen.“ Das Essen mussten wir uns selbst über Lieferdienste organisieren. So kannte ich das Essen der besten Restaurants in der Umgebung bald so gut wie die Wände meines Hotelzimmers.

Auf den Gängen standen grimmige Soldaten, überall waren Kameras zur Überwachung installiert, und sogar der Fahrstuhl war abgestellt. Also kaum eine Chance, aus meinem Zimmerchen im 17. Stock auszubüxen. Doch erstaunlicherweise fiel mir die Isolation richtig leicht. Wahrscheinlich sind wir alle es schon so sehr gewohnt, viel zu Hause zu sein, dass wir so ein paar Tage im Quarantäne-Knast im Handumdrehen hinter uns bringen. Nach fünf Tagen gab es den zweiten Test, und dann durfte ich raus und war doch so wenig vorbereitet auf das, was mich erwarten würde. (Wegen Omikron wurde diese Zeit vergangene Woche wieder auf zehn Tage erhöht.)

Als ich auf die Straße trat, fühlte es sich an, als würde ich alles wieder zum ersten Mal erleben: Restaurant, Bar, Livemusik – und schließlich das erste Mal wieder Yoga in einer Gruppe. Bei der End-Entspannung musste ich mit den Tränen kämpfen. Vor Beginn der Stunde hatte ich meinen Yoga-Nachbarn noch gebeten, seine Matte etwas weiter – auf mindestens 1,5 Meter Abstand – wegzurücken. Er hatte daraufhin gefragt, aus welchem Land ich denn sei. „Aus Deutschland.“ Er nickte und lächelte wissend: „Dachte ich mir.“ Er sei Italiener. „Dachte ich mir auch“, dachte ich aus Trotz, nicht weil ich es wirklich dachte.

Das Leben auf Balis Straßen findet nahezu ohne Einschränkungen statt. Alles hat offen. Egal ob man zur Massage oder zum Surfen oder zum Flirten hier ist. Alles geht. Bis zum Sommer dieses Jahres hatte Bali niedrige Inzidenzen, viel mehr als 100 war es selten. Doch im Juni 2021 stiegen die Zahlen plötzlich an, Tausende Tote auf vielen Inseln, insgesamt gab es bisher in Indonesien 150.000 Corona-Tote, doch weil das Land aus vielen Inseln besteht und nicht überall Tests durchgeführt wurden, könnte die tatsächliche Zahl weit höher liegen. Balis Einwohner sind inzwischen zu 80 Prozent geimpft, die höchste Quote im ganzen Land.

Muhammad Anshori Bali, Insel der Götter, gleich neben Java. Ganz schön hier.

Über die vergangenen eineinhalb Jahre ist hier auf Bali ein neuer Staat entstanden: Die digitalen Nomaden und Lebenskünstler aus aller Welt haben sich hier versammelt. Auf der Insel leben vor allem junge, vegane Menschen, die in hippen Outdoor-Cafés vor ihrem Laptop sitzen, arbeiten und ganz viel Kaffee mit Hafer- oder Mandelmilch trinken. Sie könnten überall auf der Welt arbeiten, weil sie dafür nur ihren Computer und eine gute Internetverbindung brauchen. Erstaunlich viele kommen aus Russland.

International Furore gemacht haben hier ein paar Influencer, die das Leben dann doch auch für die toleranten Balinesen ein wenig zu sehr genossen haben. So ging zum Beispiel ein Video des Russen Sergej Kosenko viral, in dem er mit einer Frau im Bikini auf einem knallgelben Motorroller laut über den Pier ins Meer fährt und sich und die Maschine darin versenkt. Mit Absicht. Einfach nur, weil er es lustig findet – und wohl genug Geld hat. Daraufhin hat die balinesische Einwanderungsbehörde ihn in einem der nächsten Flieger nach Hause geschickt.

So ähnlich ist es auch der Amerikanerin Kristen Gray ergangen. Sie hatte ihre Follower darauf eingeschworen, ihr nach Bali zu folgen. Sogar ein E-Book hat sie geschrieben, „Our Bali is your Bali“, und auf Twitter geschwärmt vom günstigen Leben auf der Insel: „Unser Lebensstil ist gestiegen bei gleichzeitig viel niedrigeren Lebenshaltungskosten.“ In der Tat gibt es auf die Unterkünfte zurzeit nicht selten Rabatte von 70 Prozent. Für Restaurants existieren Listen, wo wann die besten Deals angeboten werden. Aber die Einheimischen machen kaum Gewinn mit ihren Angeboten und waren brüskiert: Kristen Gray verließ nach einem Shitstorm die Insel.

Ein typischer Eintrag in unserer WhatsApp-Gruppe vom Hotel wäre inzwischen: „Morgen Sunset im La Brisa?“ Oder auch: „Weiß jemand, wo ich günstig ’ne neue Unterkunft finden kann?“ Seit unserer gemeinsamen Quarantäne-Zeit haben wir Deutschen auf Bali diese Gruppe. Alle sind für mehrere Monate hier.

Da sind Kai und Nicci, beide 28 und auf Weltreise. Eigentlich. Doch wegen Corona bleiben sie jetzt erst mal auf Bali. Nicci arbeitet als Grafikdesignerin und Kai für ein Start-up. Es ist egal, wo sie sich aufhalten. Allerdings müssen sie sich ein wenig an die deutschen Arbeitszeiten anpassen, das heißt, so gegen 15 Uhr fangen sie an zu arbeiten, und dann geht es bis spät in die Nacht. „Das Leben hier ist super“, sagt Nicci. „Am Vormittag entdecken wir Bali und ab nachmittags arbeiten wir dann zu Hause.“ Von dort haben sie einen Blick aufs Reisfeld.

Auch zwei beindruckende deutsche Power-Frauen in den Vierzigern sind in der Quarantänegruppe: Christina ist Business-Coach und Martina Unternehmensberaterin. Sie machen Yoga und Sport am Vormittag, essen gesund, und ab Nachmittag heißt es dann auch für sie: ab ins Homeoffice am Strand. Mir fällt das zeitversetzte Arbeiten immer noch schwer. Ich arbeite einfach gerne morgens. Und so teile ich mir das ein: Morgens ein paar Stunden am Laptop, in denen mich tatsächlich niemand stört, weil es in Deutschland noch nachts ist. Am Nachmittag erledige ich Anrufe.

Bei diesen Anrufen habe ich manchmal ein schlechtes Gewissen: Sehe ich doch in den Video-Calls die immer größeren Lockdown-Augenringe meiner beruflichen und privaten Kontakte. Es ist kalt in Berlin und wieder sind die Bars leer oder geschlossen. Sollte ich jetzt nicht auch wieder in Deutschland sitzen? Kann ich überhaupt von hier am kollektiven Leid des Landes teilnehmen?

Nach vier Monaten bin ich zurückgekommen, doch kurz vor meiner Abreise sagte mir einer meiner besten Freunde am Telefon: „Du bist so weich geworden.“ Ja, ich merke, dass mich Bali verändert hat. Die Menschen hier sind so unsagbar freundlich. Es gilt als unhöflich, sich zu streiten, laut zu sein, Konflikte offen auszutragen. Weil alle hier lächeln, lächle ich selbst schon den ganzen Tag freundlich vor mich hin. Wenn ich in Berlin lande, gibt’s direkt ein paar auf die Schnute: „Wat lächelste denn so blöde?“ Mit zu viel Freundlichkeit hat der Berliner ja bekanntermaßen Berührungsängste.

Eine Sache, die ich nicht vermissen werde, sind fehlende Absprachen. Auf Bali sind Zeitangaben immer als Vorschläge zu verstehen. Fahrpläne werden spontan um Stunden verändert, Preise ändern sich ähnlich spontan. Schon deshalb freue ich mich auf meine Rückkehr und auf die Zeit, in der ich auch in Deutschland wieder problemfreier meine Dreharbeiten durchführen kann. Das Leben im Paradies ist für mich nur auf Zeit erfüllend. Und Nasi Goreng, habe ich gehört, gibt es auch in Berlin.

