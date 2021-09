Berlin - Wer kommt, wer kommt nicht; was ergibt Sinn und was kann weg: Viel zu oft geht es auf der Berliner Modewoche nur ums Drumherum. Das passt natürlich zur Hauptstadt, in der überall gemeckert wird - am Kneipentresen, im Straßenverkehr, vor der Dönerbude. Schluss damit! Zumindest auf der Fashion Week: Wir wollten lieber schauen, statt zu schimpfen und haben uns ganz auf die Mode konzentriert. Und das waren die besten Kollektionen:

William Fan: Blumenbrokat, Statement-Colliers und schneiderische Souveränität in Beige.