Berlin - Als ich neulich eine Freundin besuchte, blätterte sie versunken in einem Ringbuch. In Dutzenden Klarsichthüllen steckte jeweils ein Polaroid-Foto von einem Kleidungsstück, in einem Täschchen daneben die fein säuberlich herausgetrennte Waschanleitung. „Marie Kondo ist eine Chaotin gegen dich“, alberte ich. „Waschanleitungen sind überlebenswichtig“, sagte meine Freundin und ich erinnerte mich an den falsch gewaschenen Merino-Pullover, der nun knapp über meinem Bauchnabel endet. Stimmt also.