In der Einführung zu seinem Buch „LTI“ (Lingua Tertii Imperii/Sprache des Dritten Reichs) nannte der Philologe Victor Klemperer das Werk eine „Balancierstange“, ohne die er hundertmal abgestürzt wäre. Was nun die neue von David Ranan herausgegebene Essay-Sammlung „Sprachgewalt“ tut, ist nicht weniger als das. Es ist kein Versuch eines klassischen Wörterbuchs, sondern der, Begriffe zu begreifen und aus ihrer vagen Schwebe zu lösen. Der Band warnt vor der Komplexität der Begriffe und versucht die Hintertür, durch die viel Gift in jene Diskussionen einfließt, in denen sie vorkommen, zu schließen.

Ob ein Begriff eine Idee einschließt oder nicht, kann – so zeigt „Sprachgewalt“ – sogar juristische Implikationen haben. Zum Beispiel, so erklärt Amos Goldberg in seinem Essay zu Antisemitismus, durch die Ausdehnung des Antisemitismus-Begriffs in der in den letzten zwei Jahren viel diskutierten IHRA-Definition des Antisemitismus. Durch diese Definition fällt teils auch sanfte Kritik an israelischer Politik unter die Definition des Antisemitismus. Eine Ausdehnung, der durch die BDS-Resolution des Bundestages in Deutschland sogar ein offizieller Status zugestanden wurde.

Nur, so zeigt Goldberg, wird der Kampf gegen Antisemitismus damit nicht befördert, sondern beschädigt. Wenn, gemäß dem BDS-Beschluss, etwa Israelis und Juden in Deutschland herausfinden, dass sie im Sinn der Definition Antisemiten sind, verliert der Begriff des „Antisemitismus” seinen wesentlichen Sinn.

Das Konzept des Begriffs an sich wird hinterfragt

Wie „Sprachgewalt“ zeigt, gibt es verschiedene Nutzungen eines Begriffs: eine, die einen Kampf unterstützt – und eine, die ihn verhindert. Schon beim ersten Essay der Sammlung zu „Fake News“ von Jana Laura Egelhofer werden diese zwei verschiedenen Verwendungen deutlich. Der eine Gebrauch versteht Fake News als „bewusst erstellte, pseudo-journalistische Desinformation“. Der andere kritisiert Fake News, wirft dem Begriff vor, es handle sich um ein „politisches Instrument zur Delegitimierung von Nachrichtenmedien“. Derartige zweifache Nutzungen von Begriffen finden sich in der Sammlung immer wieder.

Jonathan Alschech beschäftigt sich etwa mit dem politischen Gebrauch des Begriffs der „Apartheid“. Er fragt: „Ist es politisch klug, das weltweite System der Nationalstaaten pauschal als Apartheid zu klassifizieren und als Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verurteilen?” Alschesch scheint die Ausdehnung des Begriffs auf andere Kontexte damit abwehren zu wollen. Dem könnte man entgegenhalten, dass – wenn die Geltung des Begriffs selbst nach Ende der Apartheid in Südafrika nur diesen einzelnen Fall betrifft – der Begriff dadurch gewissermaßen wirkungslos wird.

„Sprachgewalt“ richtet sich gegen die Bedeutungslosigkeit

Die in „Sprachgewalt“ vorgestellten Begriffe sind allesamt tricky. In ihrem Essay zum Begriff „Gender“ etwa zitiert Stefanie Schüler-Springorum eine Reihe von Publizisten, die der Gender-Begriff besorgt. Diese Herren haben natürlich keine Gender Studies studiert, sind sich aber dennoch sicher, dass es sich lediglich um eine Modeerscheinung handelt, die bald wieder verschwindet, sowie um einen „Kreuzzug“ gegen die Biologie. Zugleich, zeigt Schüler-Springorium, gibt es gibt es aber auch Personen, die Gender als eine Art Label benutzen und ihn dadurch entleeren – während andere die Essenz des Begriffs beizubehalten und deren Umfang und Gewicht zu erklären versuchen.

Sprache ist ein merkwürdiges Wesen. Anders als Produktionsmittel oder sogar Menschen kann man sie nur schwer beherrschen, sie gehört niemandem. Die Essays in „Sprachgewalt“ sind so wichtig, weil sie – via Etymologie, Geschichte und vorsichtiger Analyse – die verschiedenen Verwendungen der jeweiligen Begriffe nachzeichnen. Sie richten sich gegen das Abdriften in Bedeutungslosigkeit, die uns allen schaden wird.

David Ranan (Hg.): Sprachgewalt. Missbrauchte Wörter und andere politische Kampfbegriffe, Verlag Dietz Nachf. GmbH, Bonn 2021. 384 Seiten, 26 Euro.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.