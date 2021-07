Berlin - Woran merkt man, dass gewählt wird? Wenn die SPD den Arbeiter wieder für sich entdeckt, obwohl es den gar nicht mehr wirklich gibt. Eigentlich verbieten sich Witze über jemanden, der bereits am Boden liegt von selbst. Fairness ist eine vornehme Tugend. Das gilt besonders im Umgang mit der SPD. Denn Deutschlands älteste Partei ist inzwischen ein hoffnungsloser Fall. Denn die einst stolze Volkspartei kommt bei Sonntagsumfragen derzeit gerade mal auf 16 Prozent. Nicht nur für die SPD selbst ist das ein Problem, sondern auch für die Journalisten, die sich mit ihr beschäftigen müssen. Über viele Jahre hatten SPD-Experten, die die Flügelkämpfe der Partei bis in die letzte Faser nachzeichnen konnten, ein gutes Auskommen in den deutschen Redaktionsstuben. Die zahlreichen Flügelkämpfe, wechselnden Parteivorsitzenden und Verwerfungen innerhalb der Partei boten immer reichlich Stoff, um die Seiten der Tageszeitungen zu füllen. Chronistenpflicht für Dummies.

Redakteure, denen kurz vor Redaktionsschluss nichts mehr einfiel, riefen ihre Spezis in der Partei einfach an und fragten nach der neusten Intrige – und schon war der Nachmittag gerettet. Das nachlassende Interesse an der SPD in der Bevölkerung bringt dieses Geschäftsmodell nun ins Wanken. Dabei kann man den SPD-Experten nicht vorwerfen, sie hätten sich beim Aufbau und der Pflege ihrer Kontakte zumindest körperlich keine Mühe gegeben. Als Außenstehender kann man allenfalls erahnen, wie viele späte Abende ein Journalist bei Rotwein und Zigarren in Hotelbars in mittelgroßen Kreisstädten erdulden musste, um einen privilegierten Zugang zu den Herzkammern der Sozialdemokratie zu erhalten.

Schenkt man den Erzählungen der alten Hasen glauben, war die Welt am Tresen noch in Ordnung: Journalisten, Gewerkschafter und Sozialdemokraten bildeten eine einträchtige Runde. Manchmal stieß noch ein Vertreter der Industrie heimlich dazu. Die sich wandelende Arbeitswelt lässt sich aber selbst im Intercityhotel Kassel-Wilhelmshöhe nicht mehr leugnen, deshalb bemüht man sich bei der SPD wieder verstärkt um den Kontakt mit jüngeren Arbeitnehmern.

Hubertus Heil machte dabei letzte Woche von sich reden: Im Rahmen eines Blitzbesuchs informierte er sich über die Arbeitsbedingungen beim Lieferdienst Gorilla. Heil traf sowohl das Management als auch die Rider, so werden bei Gorilla die Fahrer genannt. Fast routinemäßig spulten die Gorilla-Arbeitnehmer ihre Beschwerden runter: Das Arbeitsequipment sei mangelhaft, die Lohnabrechnungen auch voller Fehler, alle Arbeitsverträge seien trotz halbjähriger Probezeit auf ein Jahr befristet und die Lieferungen natürlich immer zu schwer, um sie mit Fahrrad und Rucksack zu transportieren. Während sich die Gorilla-Kunden darüber freuen, dass es endlich jemanden gibt, der ihnen einen Teil der täglichen Erledigungen abnimmt, steht auf der anderen Seite der Gorilla-Fahrer, dem es nun obliegt das ganze Geraffel, dass der moderne Großstädter vermeintlich zum Leben braucht, in den fünften Stock zu schleppen.

Das Aufeinandertreffen von Heil und den Fahrradkurieren, von denen viele aus dem Ausland stammen, wirkte wie eine Begegnung von einem anderen Stern. Zwei Welten, die bisher nichts miteinander zu tun hatten, trafen aufeinander und versuchten ungelenk, auf Augenhöhe zu kommunizieren. Es war ein komischer Termin. Begegnungen zwischen Politik und Bürgern haben ohnehin oft etwas Artifizielles: Auf der einen Seite steht der Berufspolitiker, der ein paar Fernsehkameras und Fotografen einbestellt und dabei Bürgernähe ausstrahlen soll, aber sich dabei nicht zu allzu steilen Thesen verleiten lassen darf, und auf der anderen Seite gibt es den Bürger, der von der sich plötzlich bietenden Gelegenheit, seinen Sorgen Ausdruck zu verleihen, nicht selten völlig überfordert ist.

Beim Aufeinandertreffen zwischen den Gorilla-Ridern und Heil verstärkte ein weiterer Faktor die allgemeine Verlegenheit: Heil, der seit 2018 Bundesminister für Arbeit ist, schien fast überrascht zu sein von der Tatsache, dass sich mitten in Berlin eine Gig-Economy gebildet hat, deren Flexibilität auf Rücken der Beschäftigen organisiert wird. Heil empfahl den Ridern die Gründung eines Betriebsrats. Dieser Vorschlag traf erwartbar nicht nur auf Gegenliebe, denn wenn der Arbeitsvertrag auf ein Jahr befristet ist, ist man für die klassischen Heilmittel aus der sozialdemokratischen Medizinschränkchen nur bedingt ansprechbar. Was also tun?

Wenn die SPD eines nicht braucht, dann sind es gut gemeinte Ratschläge von der Seitenlinie. Trotzdem drängt sich auch bei der Durchsicht des Wahlprogramms eine alles bestimmende Frage auf: Wann nimmt die SPD die Herausforderungen und Zumutungen der modernen Arbeitswelt wieder ernst und bemüht sich darum, für die Masse der Arbeitnehmer bessere Lebensverhältnisse zu erreichen? Ständig verzettelt sich die Partei im Klein-Klein von Zeitgeist-Debatten und schnürt Geldgeschenke nach dem Gießkannenprinzip ohne jede Zukunftsgewinnung und übersieht dabei tragischerweise, dass sich die Arbeitswelt zwar vordergründig vom Kohlekumpel hin zum Büroangestellten verändert hat, aber das Interesse an Teilhabe am gesamtgesellschaftlichen Wohlstand gleichgeblieben ist.

Die größte offene Flanke der Grünen liegt in ihrem Unvermögen, ihr Parteiprogramm Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen schmackhaft zu machen. Warum stößt die SPD nicht in diese Lücke, anstatt den Menschen im vorauseilenden Gehorsam durch immer neue Abgaben und Umlagen das Leben schwer zu machen? Weshalb traut man der SPD nicht mehr zu, eine Erbschaftsteuer zu entwerfen, die zwar Mehreinnahmen für den Fiskus generiert, aber Erben von kleineren Vermögen unbehelligt lässt? Wie lange will sie noch als ausgelagertes soziales Gewissen der CDU fungieren? In anderen Klartext: Wann wird die Partei endlich wieder normal und wie viele Jahre Opposition braucht es dafür?

