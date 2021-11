Berlin - Ungewöhnliche Räume für Kunst zu finden und gründlich auszuprobieren: Das ist für den Großgaleristen, Global Player und VfB-Stuttgart-Fan Max Hetzler eine Art Profisport. Gerade erst bezog der gebürtige Schwabe mit Galerien in Paris und London und einem erlesenen Kreis weltberühmter Künstlerinnen und Künstler seinen Berliner Standort Nummer vier. Die anderen drei befinden sich unverändert an den gutbürgerlichen Charlottenburger Lokationen in der Goethe- und in der Bleibtreustraße. Dort verwandelte Hetzler sogar seine Wohnung in eine Galerie.

Nun kommt also jene kathedralartige Druckereihalle in den Mercator-Höfen an der Potsdamer Straße hinzu. Die war schon seit längerem frei. Die insolvente Galerie Blain Southern hat Berlin verlassen. Mit solchen im Winter schwer zu beheizenden Hallen hat Hetzler Erfahrung. Sie fordern ihn geradezu heraus. Das war schon so, als er vor zig Jahren, mitten im Berliner Galerieboom, nach den Adressen Schillerstraße und Zimmerstraße die S-Bahn-Bögen zwischen Holzmarkstraße und Spree testete – und anschließend eine ganze Etage in den Weddinger Osram-Höfen anmietete.

Dort musste im Büro damals ein Heizstrahler wärmen. Für die Kunst tut der Mann eben alles. Auch deshalb ist er im internationalen Kunstbetrieb eine Legende. Einer, der Albert und Markus Oehlen, Bridget Riley, Mona Hatoum, Julian Schnabel, Matthew Barney und Rebecca Warren vertritt. Und der einst Kippenbergers Galerist war.

Die neue Dependence hat 600 Quadratmeter Ausstellungsfläche

Nun also fügt Max Hetzler seinen diversen Kunstdomizilen das spektakuläre Ambiente einer einstigen Zeitungsdruckerei hinzu: unten 400 Quadratmeter Ausstellungsfläche – oben, auf der „Empore“, weitere 200 Quadratmeter. Zur Premiere sind hier André Butzers phänomenale Gemälde ausgebreitet. Der Maler ist ein internationaler Star, hoch gehandelt, kometenhaft aufgestiegen in Berlin. Dann durch Ausstellungen bei Saatchi in London und im Haus der Kunst München. Sammler hat er auf der ganzen Welt. Und Max Hetzler ist sein treuer Galerist.

Der in Berlin-Wannsee lebende gebürtige Stuttgarter betitelt seinen vom Butzer-Kenner Christian Malycha so wirksam wie dezent kuratierten Auftritt mit „Rohe Milch“. Es ist der Name einer ganzen Serie. Ausgangsthema oder Grundstoff sind – wie die rohe Milch für eine unverzichtbare Ernährungspalette der Menschheit – in der Malerei die Primärfarben Rot, Gelb und Blau. Der niederländische Avantgardist Piet Mondrian bezeichnete sie um 1930 als „Abstraktion der ersten, uns umgebenden Welt“.

Der Amerikaner Barnett Newman malte dazu 1966 Tafel Nr. 1 von „Wer hat Angst vor Rot, Gelb und Blau?“. Die Apotheose der Abstraktion und Reduktion überstand in den 80er-Jahren in der Neuen Nationalgalerie Berlin das Attentat eines Mannes, der sich davon provoziert fühlte. Eine andere Version wurde in Amsterdam attackiert.

Butzer hält dieser Aggression gegen diese radikale Form der Abstraktion seine Gebilde des „menschlichen Elements“ entgegen. Anstatt der aus der abstrakten Kunst getilgten Figur sieht man hier sinnliche, fleischfarbene Formen zwischen roten, gelben, blauen Flächen, Linien, Kringeln und Flecken. Manche sagen deshalb, Butzer male „wild“. Er selbst will das nicht bestätigen, meint, dass er konzeptionell vorgehe. Das angeblich Spontane seiner Malerei sei nicht spontan. Oft braucht er sehr lange für eine solche Tafel mit den fleischrosa Gebilden, die mal monströs, mal lustig daherkommen, mal als verletzlicher Riese, mal als fliegender Fleischteppich oder als dicker runder Lolli. Dem Gestischen, vermeintlich Wilden stehen die amorphen, auch verletzlichen Fleischklopse entgegen. Unwillkürlich denkt man an die Wiener Malerin Maria Lassnig.

Butzer vermischt Ernst mit Ironie, Paraphrase mit Metaphorik

Butzer bezeichnet mit seinen Titeln auch Orte, an die er sich erinnert. An Bilder oder Filme, die er sah, Lieder, die er hörte, Bücher, die er las. „Konzeptuell-kontemplativ“ könnte man diese Malerei nennen. Butzer befasste sich schon früh mit verschiedenen Formen von Abstraktion sowie mit Figur-und-Raum-Fragen. Daraus entwickelt er seine Serien. In denen mischt er Ernst mit Ironie, Paraphrase mit Metaphorik. Meist wählt er einen dicken Farbauftrag in mehreren Schichten, dazwischen viel Freiraum für Liniengebilde, Spiralformen, abstrakte Farbflecken, deren Deutung er den Betrachtern überlässt.

Wirkliche Anhaltspunkte für Interpretationen bieten diese Bilder eher selten. Butzer selbst nannte seinen Stil mal „Science-Fiction-Expressionismus“. Früh wählte er Vorbilder: Walt Disney, Micky Mouse, Munch, Matisse. Und den deutschen Dichter-Philosophen Hölderlin, kein Romantiker, auch kein Klassiker. Auf dessen „Hyperion“ bezieht sich der Maler in einem titellosen „Porträt“. Schwarz und Fleischfarbe auf grellgelbem Grund.

André Butzer Archive Der Maler André Butzer bei der Arbeit

In Hölderlins Dichtung wird das Leben des Menschen, analog zu den Umläufen der Planeten, im Bild einer exzentrischen Bahn gefasst: Die ursprüngliche Harmonie des Kindes gehe im Prozess der Ausbildung des Selbstbewusstseins verloren und führe zur Vereinzelung. Zugleich habe der Mensch die Chance, die ursprüngliche Harmonie auf höherer Stufe wiederzugewinnen. Diese exzentrische Bahn des Menschen fand Hölderlin notwendig, auch wenn sie zu Irrtümern führt, damit zu Leid und Trauer. Aber so ist das Leben, sagen auch Butzers Bilder, gemalt mit grimmiger Lust an der Irritation.

Die alle üblichen Dimensionen von Galerieräumen sprengende Druckereihalle, die der Galerist Max Hetzler soeben eröffnete, kommt André Butzer sehr recht. Denn seine Malerei ist ohne die ganz große Erzählung nicht zu verstehen. Er malt das Hohelied von der Autonomie des Malens. 27 große und kleinere Tafeln, die meisten davon gemalt in den Corona-Jahren 2020/21, werden zu einem eigenwilligen Gesamtkunstwerk über Leben und die Kunst. Mainstream-tauglich sind die Bilder dieses Malers, der auch Gedichte schreibt, jedenfalls nicht.

André Butzer: Rohe Milch, Galerie Max Hetzler, Standort Potsdamer Str. 77–87 (Mercator-Höfe), bis 29. Januar 2022, Di–Sa 11–18 Uhr