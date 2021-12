Valérie Plante wurde in einem kleinen Ort im kanadischen Bundesstaat Quebec geboren, studierte Ethnologie und Museologie (ohne Doktor) und wurde die Überraschungssiegerin im Rennen ums Bürgermeisteramt 2017. Sie versprach damals, eine „pinke U-Bahn“ zu bauen. Die gibt es zwar bis heute nicht, trotzdem wurde sie vor einem Monat wiedergewählt. Ihre großen Themen sind Umweltschutz und Wohnungsbau. Sie will bis 2030 rund 60.000 Wohnungen bauen. Die 47-Jährige sagt immer, dass sie die Stadt mit einem Lächeln führen will. Vor einer Woche wurde bei ihr das Coronavirus festgestellt. Drei Tage später beschloss sie den Notstand für ihre Stadt – trotz des bevorstehenden Weihnachtensfests.

imago/Kena Betancur Valérie Plante, Bürgermeisterin von Montreal.

Mpho Phalatse ist seit einem Monat die erste Frau an der Spitze von Johannesburg. Die Stadt hat nicht nur ein Wohnungsproblem, sondern auch ein Infrastruktur-, Energie-, Bildungs-, Wirtschafts- und Gewaltproblem. Letzteres hat Phalatse, 44, schon früher bekämpft. Jahrelang und ehrenamtlich hat sie Frauen geholfen, die sexualisierte Gewalterfahrungen gemacht hatten. Außerdem war sie beim früheren Bürgermeister im Ausschuss für soziale Entwicklung. Das wolle sie auch zu ihrem Thema machen. Ihr Vorvorgänger starb im Juli an Covid-19, dessen Nachfolger bei einem Autounfall. Moho Phalatse sagt: „Ich bin das Zeichen für eine neue Zeitrechnung.“

Democratic Alliance Mpho Phalatse, Bürgermeisterin von Johannesburg.

Anne Hidalgo ist wohl die berühmteste Bürgermeisterin der Welt, als erste Frau bestimmt sie seit 2014 die Pariser Lokalpolitik. Sie war zwei Jahre als, als ihre Eltern Spanien verließen, sie sagt: „Ich habe mein Leben lang doppelt so viel arbeiten müssen, weil ich eine Frau und eine Einwanderin bin, das ist gewiss.“ Die Themen der Sozialistin sind sozialer Wohnungsbau, Kultur und vor allem eine grüne Verkehrspolitik. Paris ist auf einem guten Weg, eine fahrradfreundliche Metropole zu werden. Im April will Hidalgo die erste französische Staatspräsidentin werden.

imago/Jonathan Rebboah Anne Hidalgo, Bürgermeisterin von Paris.

London Breed sagt: „Lass niemals die äußeren Bedingungen über deinen Werdegang bestimmen.“ Sie hat sich daran gehalten. Breed, 46, seit Sommer 2018 die erste afroamerikanische Bürgermeisterin von San Francisco, wuchs bei ihrer Großmutter auf, in ärmlichen Verhältnissen. Ihre Schwester starb an einer Überdosis, ihr Bruder kam wegen Totschlags ins Gefängnis, sie schaffte es aufs Collage und als Praktikantin ins Rathaus. Dort hatte sie die größten Probleme der Stadt immer vor Augen: Wohnungsnot, Obdachlosigkeit. Nun kümmert sich die Demokratin selbst darum.

AFP/David Odisho London Breed, Bürgermeisterin von San Francisco.

Ada Colau war vor ihrem Sieg bei der Kommunalwahl 2015 in Spanien vor allem als Aktivistin bekannt. Die 47-jährige Barcelonerin protestierte als Jugendliche gegen Globalisierung, später gegen den Krieg im Irak und steigende Immobilienpreise. Eine Herzensangelegenheit: Nach der Finanzkrise 2007 gründete sie eine Plattform gegen Zwangsräumungen. 2014 dann die basisdemokratische Bürgerplattform Barcelona en Comú (Barcelona Gemeinsam), eine Art Protestbewegung von links, die sich den Kampf gegen Korruption und Ungleichheit auf die Fahnen geschrieben hat. Ihre anfänglich hohe Zustimmung innerhalb der Bevölkerung konnte sie nicht für sich nutzen. 2019 blieb sie nur dank fraktionsübergreifender Unterstützung Bürgermeisterin. Besonders bitter für die ehemalige Hausbesetzerin: Insbesondere in der Wohnungspolitik werden ihr Versäumnisse vorgeworfen.

imago/Gloria Imbrogno Ada Colau, Bürgermeisterin von Barcelona.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.