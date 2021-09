Berlin - Ich versuche, das Gespräch von den Kindern wegzulenken und frage Oskar über seinen Beruf aus. Ein Kennenlernen in der Mitte des Lebens bedeutet weniger Klärungsbedarf, niemand will sich mit fünfzig Jahren noch streiten. Das Thema Griechisch-römische Archäologie hat sich schnell erschöpft. Nach einer kurzen Pause sagt Oskar: „Ich habe mit einem kleinen Team eine Ausgrabungsstelle auf Sizilien, von der Uni, in zwei Wochen fahre ich hin. Wir könnten in Bari Pasta essen und spazieren gehen, also wenn du mitkämst.“

