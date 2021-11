Berlin/Uckermark - Für Gärtnerinnen und Gärtner sind die „Sorten“, also die unterschiedlichen Züchtungsformen einer Staudenart, genauso wichtig wie die Art an sich. Sorten sind schließlich oft Verbesserungen der ursprünglichen Art im Hinblick auf ihre Gartentauglichkeit. Nun scheint das Wort „Verbesserungen“ im Zusammenhang mit Pflanzen nicht sonderlich charmant – aber wenn es um eine langfristige Verwendung im Garten geht, hat der Begriff doch seine Berechtigung.

Leicht erklären lässt sich das am Beispiel der Katzenminze (Nepeta): Von ihr gibt es unzählige Sorten, und viele davon blühen nicht besonders reichlich, liegen meist am Boden und remontieren nicht sehr gut (bilden also keine zweite Blüte nach dem Rückschnitt). Nur wenige Sorten zeichnen sich durch Eigenschaften aus, die sie besonders geeignet zur Pflanzung im Garten machen, zum Beispiel die Katzenminze „Walker’s Low“ (Nepeta x faassenii „Walker’s Low“) oder die Großblütige Katzenminze „Blue Danube“ (Nepeta grandiflora „Blue Danube“). Beide sind standfest, liegen also nicht beim ersten Regen am Boden. Sie blühen in intensivem Blau – auch ein zweites Mal, ob man sie nun zurückschneidet oder nicht (irgendwann im Hochsommer fallen die langen Triebe nämlich doch auseinander und in der Mitte treibt die Staude wieder aus).

Imago Das Syrische Brandkraut ist ziemlich durchsetzungsstark.

Deshalb ist es bei der Pflanzenwahl so wichtig auf den Sortennamen zu achten. Und sich vorher gut über die Sorten zu informieren. Wenn man im Super- oder Baumarkt spontan noch eine Katzenminze mitnimmt, ohne genau draufzuschauen, weiß man eben nicht, welche Sorte man da gerade erwischt. Selbst in Pflanzenzentren ist dies oft der Fall. Manchmal rufen mich auch Freundinnen und Freunde an, die gerade irgendwo mit ihrem Einkauf zugange sind. „Hier gibt’s Katzenminze, soll ich noch zwei mitnehmen?“, fragen sie mich. Das ist dann gar nicht so leicht zu beantworten und im Zweifelsfall rate ich lieber ab.

Die Nachbarinnen und Nachbarn sind großzügig – aber leider ahnungslos

In den Dörfern Brandenburgs gibt es ab und zu auch richtige Veranstaltungen, auf denen Pflanzen erworben werden können, den „Fergitzer Pflanzen- und Knollenbasar“ zum Beispiel. Die Nachbarinnen und Nachbarn graben dafür ein paar Stauden aus, von denen sie zu viele haben, und veräußern diese dann gegen eine Spende, die einem gemeinnützigen Zweck zugute kommt. Leider wissen die meisten, so großzügig sie auch sind, aber nicht genau, um welche Sorten es sich handelt.

Imago Das Schmalblättrige Weidenröschen nimmt im Beet oft zu viel Platz ein.

Wenn ich hinten in meinem Garten eine unbelebte Stelle habe und nach irgendeiner hellblühenden Herbst-Aster suche, kann ich nicht viel falsch machen. Ist diese allerdings für ein Beet gedacht, in dem ich gerade einmal einen halben Quadratmeter Platz habe, sieht das schon ganz anders aus: Die schöne Ageratum-ähnliche Aster „Asran“ (Aster ageratoides „Asran“) zum Beispiel hat zwar niedliche hellviolette Blüten, ist dabei aber sehr wüchsig und unterwandert mit ihren Ausläufern in kürzester Zeit alle anderen Pflanzen, die gegen sie kaum eine Chance haben.

So sieht es auch mit einer ganzen Reihe weiterer Pflanzen aus, dem Schmalblättrigen Weidenröschen (Epilobium angustifolium) zum Beispiel. Ich verwende besonders gern eine Sorte, die unter dem Namen Weißes Weidenröschen (Epilobium angustifolium „Album“) firmiert. Unvergessen ist mir ihr Anblick im Jardin de Plumes, jenem legendären Garten in der Normandie, in dem man bei einem Spaziergang unvermittelt mitten im schattigeren Bereich auf eine meterlange Bepflanzung aus diesen weißen Weidenröschen trifft. Besonders schön sind ihre Samenstände, die eine verzauberte Anmutung haben.

Aber: Dieses weiße Weidenröschen ist steril, im Gegensatz zu der Art an sich. Das heißt, es samt sich nicht selber aus. Die rosafarbene Wildform tut dies hingegen und ist deshalb so schwierig im Garten zu integrieren. Glücklicherweise gibt es in den meisten Gärten, die ich plane, irgendwelche wilden Ecken, in die sie gut hineinpasst. An einem frisch gerodeten Hang etwa, zusammen mit anderen durchsetzungsfähigen Stauden wie dem Syrischen Brandkraut (Phlomis russeliana), vermag es mit seinen kräftigen und tiefreichenden Wurzeln das Erdreich zu befestigen.

Also aufgepasst beim nächsten Pflanzenkauf. Vorsicht bei allem, was man sich in den Garten holt. Ein wenig Lektüre vorab kann Ihnen langjährigen Ärger ersparen!

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 20./21. November 2021 im Blatt:

Unser China-Spezial: Der chinesische Botschafter in Deutschland äußert sich zur Zukunft der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit und plädiert dafür, „politische Korrektheiten“ beiseite zu lassen. Außerdem: Ein Interview mit der China-Spezialistin Genia Kostka



Lehrreich oder Voyeurismus: Was haben Touristen von einem Besuch in Tschernobyl?



Coronamonster im Hochbett: Wie es sich anfühlt, die eigene Familie in Gefahr zu bringen



Verhandlungen mit Lukaschenko: Warum Gespräche mit dem Diktator die Migrationskrise an der belarussisch-polnischen Grenze auch in Zukunft lösen könnten



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.