Berlin - Auf ihrer letzten Sommerpressekonferenz in Berlin Ende Juli wurde Angela Merkel von einer Journalistin gefragt, wo sie sich am Wahlabend um 18 Uhr befinden werde. Überrascht reagierte die Noch-Kanzlerin. Darüber habe sie sich noch gar keine Gedanken gemacht: „Aber ich werd‘ schon Verbindung zu der Partei haben, die mir nahe… ähm, deren Mitglied ich bin.“ In diesem Moment wurde mir klar, die Kanzlerin ist bei dieser Bundestagswahl offenbar genauso überfordert wie ich selbst. Anscheinend weiß sie nach 16 Jahren Regentschaft nicht mal mehr, in welcher Partei sie Mitglied ist, geschweige denn, welcher Partei sie ihre zwei Stimmen geben wird.

Ich kann mir gut vorstellen, dass sie in diesen Tagen genauso wie ich vor ihren vielen Wahlzetteln (das sind ja eigentlich Tapetenbahnen) sitzt – wie die Maus vor der Schlange. Bei mir liegen die Briefwahlunterlagen jedenfalls seit drei Wochen unausgefüllt in der Wohnung. Ich trage sie jeden Tag mehrmals vom Schreibtisch über die kleine Kommode zum Esstisch und zurück. Schon Dutzende Male habe ich das Poster ausgefaltet und mir einen Stift genommen. In der festen Absicht, dieses Mal irgendwo ein paar Kreuze zu machen, doch bisher habe ich mich noch nicht getraut. Das Ganze erinnert an einen Liebesbrief in der dritten Klasse: Ja, Nein, Vielleicht.

Die kleinen Parteien profitieren

Vorgestern benachrichtigte mich meine polnische Putzhilfe – Sie wissen schon: die Verschwörungstheoretikerin –, dass bei mir eingebrochen wurde. Ich bin schnell nach Hause geeilt – in der Hoffnung, dass die Einbrecher nichts Wertvolles mitgenommen haben. Den Wahlzettel allerdings hätten sie ruhig mitnehmen, ausfüllen und artig einwerfen dürfen. Sie hätten mir damit einen großen Gefallen getan. Stattdessen haben sie den Stapel aus muffigem Recycling-Papier einfach auf dem Tisch liegen lassen und dafür die kleine Schachtel mit den goldenen Manschettenknöpfen meines Urgroßvaters mitgehen lassen. Schade, aber jetzt stehe ich immer noch vor der unlösbaren Aufgabe, meine erste Bürgerpflicht wahrzunehmen.

Und in diesem Jahr geht es wohl vielen Menschen so wie mir – so vielen wie noch nie seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland (die Leute in der DDR hatten es einfacher!). Zwar scheint die Verteilung der Stimmen in den ganzen Umfragen seit ein paar Wochen mit kleinen Abweichungen wie in Stein gemeißelt, aber das ist eben überhaupt nicht ernst zu nehmen. Denn die wohl entscheidendste Umfrage hat kürzlich Allensbach durchgeführt. Demnach seien jetzt noch 40 Prozent der Wähler unentschlossen. Das untermauert auch, dass in vielen Umfragen laut Prognose auf die kleinen Parteien (Sonstige) bis zu 10 Prozent der Stimmen entfallen können.

Punktabzug für Merkel

Dieses diffuse Gefühl, nicht zu wissen, wofür die Parteien und dessen Spitzenkandidaten wirklich stehen, begleitet mich schon seit einigen Jahren (ziemlich genau seit 16 Jahren!). Ein kurzfristiger Grund dafür ist, glaube ich, vor allem, dass man gerade in der Bekämpfung der Corona-Pandemie die Richtigkeit des Regierungshandelns von Merkel und ihrem Kabinett sogar als interessierter Politikbeobachter nicht beurteilen konnte. Wer weiß schon, ob die ganzen Lockdowns und Hilfszahlungen die richtige Entscheidung waren?

Und langfristig? Auch da weiß man wirklich nicht genau, ob die Politik der Kabinette Merkel I, II, III und IV jetzt gut oder schlecht war für dieses Land. Klar, wichtige klassische öffentliche Investitionen wie in Bildung und Infrastruktur, die die Zukunftsgewinnung in diesem Land garantieren sollen, sind in Summe gestiegen, aber gemessen am Steueraufkommen in diesem Land seit 2005 immer weiter gesunken. Punktabzug für Merkel und ihre fülligen Vasallen wie Helge Braun und Peter Altmeyer.

„Merkel hat einen Scherbenhaufen hinterlassen“

Deutsche Presseerzeugnisse machen einen ja meistens nicht wirklich schlauer, ganz im Gegensatz zu den Analysen des britischen Nachrichtenmagazins „The Economist“. Als ich also hörte, dass die Journalisten aus London die Bilanz der Ära Merkel zur Titelgeschichte gemacht haben, habe ich mir die neueste Ausgabe – es gibt sie bei mir im Edeka in Mitte, Fortschritt! – gleich gekauft. Meine Lieblingszitate darin sind: „Deutschland ist ein schnurrendes Luxusauto. Erst wenn man die Motorhaube öffnet, sind die Zeichen der Verwahrlosung deutlich sichtbar.“ Wenn sie anders als der Autor keinen Jaguar von 1985 fahren, können Sie sich das Elend zumindest vorstellen. Zusammenfassung des Leitartikels: „Merkel hat einen Scherbenhaufen hinterlassen.“ Rumms!

Aber auch, wenn sich die Briten – die übrigens Rot-Grün-Gelb als Koalition vorschlagen – diese Woche festgelegt haben, bin ich mir nicht so sicher. Für mich fühlt sich die Bilanz des Regierungshandelns der Ära Merkel eher so an, als hätte man in einer engen Küche bei geschlossenen Fenstern tagelang Kartoffelsuppe einkocht und die Dunstabzugshaube ist verstopft. Auch wenn man gar nichts mehr sieht, kann die Suppe doch noch gut schmecken.

Die AfD ist so rechts wie die CDU von 2005

Wo die Merkel-Jahre allerdings einen Scherbenhaufen hinterlassen haben, ist in der Parteienlandschaft. Denn ich weiß schon lange nicht mehr, wo oben und unten, geschweige denn wo links und rechts ist. Denn die Union ist seit Angela Merkel eine Anti-Atomkraft-Partei. Die Grünen-Wähler sind nicht mehr Rotznasen, sondern sie sind jetzt eine Partei der Besserverdiener, die Lastenfahrräder, die mehr als 8000 Euro kosten, subventionieren wollen und ziemlich autoritär sind.

Und die SPD? Die will auf dem Papier kopflose Politik für einen Arbeiter machen, den es so gar nicht mehr gibt. Die FDP ist nicht mehr liberal, sondern nur noch wirtschaftsliberal und besteht jetzt gefühlt allein aus Christian Lindner, einem 14-jährigen Jungen in der Pubertät, der Klassensprecher werden will. Die Linke will nicht Paläste zerstören, geschweige denn klimagerecht sanieren, sondern möchte eigentlich, dass sich gar nichts ändert. Sie ist die konservativste Partei von allen. Und die AfD ist eigentlich keine Partei rechts der CDU, sondern die Mehrheit ihrer Wähler sind höchstens genauso rechts wie die Unionswähler von 2005.

Das alte Modell

Und was ist jetzt mein Ausweg aus dem Dilemma? Mein Kollege sagte kürzlich, warum wir nicht einfach wieder so wählen wie früher. Nämlich rein pragmatisch auf den Kontostand nach der Wahl schauend. Der große Erfolg der frühen BRD war ja vor allem, dass sich fast alle so wunderbar in die sozialen Gruppen eingliedern konnten. Es gab damals ehemalige SS-Männer, die nach der Entnazifizierung bei Daimler am Band geschafft haben und als Arbeiter treu die SPD gewählt haben. Und mein Vater wird noch heute von einem seiner Studienfreunde „der Kommunist“ genannt, obwohl er als niedergelassener Arzt schon seit Jahrzehnten nicht Willy Brandt oder Karl Lauterbach wählt, sondern brav die CDU. Da geht es eben nicht um Visionen oder einen goldenen Topf am Ende des Regenbogens.

Schauen wir also mal, ob wir mit dem alten Modell hier zurechtkommen. So in etwa ginge es: Verdienen Sie weniger als 100.000 Euro brutto? Dann wählen Sie die SPD. Sollten Sie deutlich mehr verdienen, brauchen Sie eigentlich gar nicht zu wählen, sondern ab und an einfach ihren zuständigen Bundestagsabgeordneten direkt anrufen. Wenn Sie sich dagegen eine Solarzelle für den Carport vor ihrem Einfamilienhaus wünschen, dann wählen Sie die Grünen. Wenn Sie wie ich die Stadtautobahn A100 lieben, dann kommen alle Parteien außer den Grünen und der Linken in Frage.

Nur wenn Sie im Haushalt alle Reparaturen selbst durchführen können, sollten Sie die AfD wählen, denn in Zukunft werden wir noch viel mehr Fachkräfte aus Drittstaaten benötigen, um dieses Land am Laufen zu halten. Und sind Sie gar kein Angehöriger der Leistungsgesellschaft, können Sie sowohl FDP als auch die Linke wählen, je nach ihrem finanziellen Portfolio. Einfacher geht's doch nicht, oder? Also geben Sie sich einen Ruck!

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.