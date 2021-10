Berlin - Die derzeit wohl größte politische Sensation Berlins findet sich in Weißensee in der Friesickestraße. Ein unscheinbares graues Haus, nur zwei bunte Pappfiguren in einem der Fenster, ein Hund und ein Schwein, deuten an, dass sich hier eine neue politische Macht in der Hauptstadt versteckt: die Tierschutzpartei.

Bei der Bundestagswahl am letzten Wochenende gaben ihr 674.789 Menschen ihre Zweitstimme, sie wurde mit 1,5 Prozent zweitstärkste Kleinpartei hinter den Freien Wählern. In Berlin waren es 40.057 Stimmen fürs Abgeordnetenhaus - beste Kleinpartei hinter der FDP mit 2,2 Prozent, vor Volt, Klimaliste, PARTEI, Piraten. Auf Bezirksebene gelang den Tierschützern dreimal der Sprung über die dort geltende Dreiprozenthürde. Sie zogen in vier Kiezparlamente ein: in Spandau, Treptow-Köpenick und Lichtenberg mit je zwei Abgeordneten, in Marzahn-Hellersdorf mit dreien. Dort entscheiden sie sogar mit, wer demnächst Bezirksbürgermeister wird.

Die plötzliche Größe der Kleinpartei korrespondiert jedoch nicht ganz mit der ihrer Berlin-Zentrale: Die gibt es nämlich gar nicht. Die auf Google Maps genannte Adresse ist eine Privatwohnung, in der ein Parteimitglied wohnt, das die Post entgegennimmt und an die anderen Mitglieder weiterleitet.

„Wir haben keine Büros oder ähnliches“, erklärt Aida Paola Spiegeler Castañeda, eine von drei Bundesvorsitzenden, die zur der Berliner Geschäftsstelle gekommen ist, also zu der Privatwohnung.

„Wir arbeiten alle ehrenamtlich, auch im Landes- und Bundesvorstand“, sagt die junge Juristin, die nach der Arbeit aus Spandau nach Weißensee gefahren ist. Obwohl die Interviewanfragen sich häufen seit den Wahlerfolgen, wirkt die 27-Jährige noch nervös und gleichzeitig sehr kompetent. Die kleine Frau mit langen dunklen Haaren und hellen Augen redet schnell, kommt fröhlich und doch seriös daher.

Tierprodukte tragen zur Erderwärmung bei

Der Sohn des Parteimitglieds ist früher von der Schule gekommen, um die Wohnungstür zu öffnen, er kümmert sich um die zwei Katzen und den Hund, während Spiegeler in einem Ohrensessel Platz nimmt, vor ihr liegt ein Stapel der Wahlplakate, die der Partei auch solchen Erfolg verschafft haben: „Tierversuche beenden!“, „Massentierhaltung stoppen!“, „Artenvielfalt retten!“, „Mitgefühl wählen!“

Warum wählen die Deutschen ausgerechnet jetzt, zwischen Pandemie und Klimawandel, Tierschutz? Die Partei gibt es seit 1993, bis auf Achtungserfolge bei Europawahlen fand sie nur wenig Beachtung. Können sich die politisch so uneinigen Deutschen nur noch darauf einigen, dass sie Tiere süß finden? „Der Erfolg hängt von mehreren Faktoren ab“, sagt Spiegeler abwägend und analysierend. Wie eine Aktivistin, die Tiere aus Zwingern befreien will, wirkt sie weniger. Eher wie: eine Politikerin.

Da sei zum einen die Corona-Pandemie gewesen, „die das Bewusstsein für unseren Umgang mit der Umwelt noch einmal in den Vordergrund gestellt hat“, sagt Spiegeler. Und ja, vermutlich haben sich viele auch ein Haustier gekauft. Doch „sicher ist der Klimawandel ein großer Punkt“, sagt sie. Nicht nur die „Fridays for Future“-Bewegung hat erkannt, dass Tierprodukte zur Erderwärmung beitragen. Landnutzung, Verdauung der Tiere, Düngung und Produktionsketten führen zu mehr Treibhausgasen.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Überreste des Wahlkampfs in der Zentrale der Tierschutzpartei.

Diese Themen bewegen nicht nur die gut 2000 Mitglieder, die die Tierschutzpartei mittlerweile hat. „Es ist sehr schwierig, die irgendwie in eine Schublade zu stecken“, sagt Spiegeler, sie kämen aus allen Bereichen. Veganer und Vegetarier, ehemalige Mitglieder anderer Parteien, wie Linke oder Grüne, die einfach enttäuscht seien von dem, was dort besprochen, aber nachher nicht umgesetzt werde. Plus Leute aus Tierschutz-Vereinen, die sich schon einsetzten und feststellten, dass auf politischer Ebene vielleicht noch mehr möglich sei.

Wer Spiegeler fragt, ob sie überrascht sei von den Wahlergebnissen, erlebt eine Überraschung. „Für uns war es keine Sensation“, sagt sie. Man habe schon damit gerechnet, weil die Partei erstmals in allen Bundesländern antrat. Sie ist sogar ein wenig enttäuscht, die Umfragen zeigten die Partei doch zwischendurch bei 3 Prozent.

Ein Wermutstropfen sei zudem gewesen, dass man in Neukölln mit 2,9 Prozent oder Tempelhof-Schöneberg mit 2,8 Prozent knapp gescheitert sei. Da müsse man anschauen, woran es lag, sagt Spiegeler nüchtern, „was wir beim nächsten Mal besser machen, wie wir unser Potenzial besser ausschöpfen können“. Die Kleinpartei ist ehrgeizig: Sie will in Parlamente, auf allen Ebenen. Die Zeit für Kipppunkte beim Klima drängt ja schließlich.

„Bei den meisten hört die Tierliebe leider nach dem Haustier bereits auf“

Wobei sich schon die Frage stellt, was man auf Bezirksebene für Tierschutz und Umwelt groß bewegen kann. Spiegeler nennt Tauben oder Ratten als Beispiel, die als Plage gelten, dabei brauche es Pflege plus Verringerung der Population, auch eine andere Bauweise von Gebäuden oder versiegelte Flächen, die Lebensraum zerstören. Oder Hunde. Viele Menschen holten sich viel zu große Hunde, die dann leider schnell wieder im Heim landeten.

Dabei gelten die Deutschen doch als so tierlieb. Nichts erzeugt so schnell einen Shitstorm, wie öffentlich ein Tier schlecht zu behandeln. „Bei den meisten hört die Tierliebe leider nach dem Haustier bereits auf“, sagt Spiegeler ernüchtert. Massentierhaltung fänden alle schlecht, aber gingen trotzdem zum Supermarkt und kauften Schnitzel. Spiegeler sieht hingegen jedes Tier als Individuum an, das nicht leiden dürfte. Ihre Partei will Tierrechte ins Grundgesetz bringen, die Nutzung des Tiers ganz verbieten, selbst Hobby-Angeln und Jagd.

Fraglich ist, ob das jedem klar ist, der Tierschutzpartei wählt. Oder ob manche beim Blick auf den Stimmzettel beim selbsterklärenden Namen denken: Tierschutz? Wähle ich mal. Spiegeler sagt, dagegen spreche die in etwa gleich hohe Zahl an Briefwählern, die mehr Zeit hätten, sich mit den Inhalten zu beschäftigen. Aber so ganz erklären, warum sie gewählt werden, und das sogar vermehrt am Stadtrand, kann sie nicht.



Man müsse mehr Marketing, Social Media und Auswertung betreiben, sagt Spiegeler. Doch es klappt ja bereits überraschend gut dafür, dass die Partei erst seit drei, vier Jahren in Berlin aktiver geworden ist, sich ihre Wahlplakate selber ausdenkt, im Homeoffice, statt wie andere Parteien Agenturen zu beauftragen.

Leider hat sie keine Zeit für einen eigenen Hund

Von den etablierten Kräften kam auch die Kritik: Die Grünen riefen dazu auf, keine Kleinparteien zu wählen, die ihnen nur Stimmen kosteten. Doch weder im Bund noch in Berlin hätten die Stimmen der Tierschutzpartei den Grünen allein den Sieg gebracht. „Und die Frage ist auch, ob die alle Grün gewählt hätten“, sagt Spiegeler.



Nun erhält die Partei, für die Spiegeler sich zum Vorstand nach Feierabend überreden ließ, auf einmal viele Mitgliederanträge, die sie genau prüfen muss. Schon einmal spaltete sich die eher rechte Tierschutzallianz von ihr ab. Ihre Partei sei eher links, sagt Spiegeler, sie setze sich auch für soziale Themen ein. Das liegt ihr ebenso am Herzen, ihr Vater war Menschenrechtsaktivist in Guatemala.

Nur ein Thema kommt bei der jungen Frau vom Bodensee, die seit einigen Jahren in Berlin lebt, zu kurz:

Bei allem Einsatz für Tierschutz, oft 30 Stunden neben dem Job, habe sie leider keine Zeit für einen eigenen Hund.

