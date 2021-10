Berlin - Man begann sich schon Sorgen zu machen. Der Superwahltag war in Wahrheit ein Desaster. Auch Tage danach grübelte ganz Berlin, ob die Stadt tatsächlich unfähig sei, unfallfrei Wahlen abzuhalten. Der wichtigste demokratische Akt schien schwer beschädigt. Muss es womöglich Neuwahlen geben? Und wo war in all diesem Chaos eigentlich Michael Müller? Nun, der Regierende Bürgermeister ist zurück. Schwer verärgert.

Tagelang war im politischen Berlin ein seltsames Schauspiel aufgeführt worden. Niemand konnte erklären, was an diesem 26. September tatsächlich passiert war. Und schon gar nicht wollte jemand dafür verantwortlich gemacht werden. So, als ginge das den alten, aber noch amtierenden Senat gar nichts an, schließlich werde bereits an der Nachfolge gearbeitet. Müller selbst ist ja auch schon für den Bundestag gewählt und damit auf dem Absprung.

Bereits bei der ersten Senatssitzung am Dienstag nach der Wahl wusste man in der Berliner Landesregierung, dass es ungewöhnlich viele Pannen gegeben hatte. Man wusste jedoch nicht, wie viele es waren. Also trat anschließend nicht etwa der Chef selbst an die Öffentlichkeit, wie er es häufig tut, wenn es ihm wichtig ist. Auch nicht der Innensenator, der für den rechtmäßigen Ablauf der Wahlen verantwortlich ist. Sondern der Chef des Senatskanzlei, Müllers wichtigster Mann. Und was tat dieser Christian Gaebler? Er trug einen Bericht des Innensenators vor: Es habe Fehler gegeben. Man wisse nicht in welchem Ausmaß. Aber es sei wahrscheinlich nicht so schlimm. Mandatsrelevante Fehler lägen wohl nicht vor. Vor allem aber: Man sei nicht zuständig. Die Durchführung der Wahlen sei ausdrücklich Sache der unabhängigen Landeswahlleitung und eben nicht der Verwaltung oder gar derer politischen Spitzen. Gaebler wörtlich: „Der Senat ist eher ein Zuschauer, der die Einschätzung durchaus teilt, dass es besonders viele Unregelmäßigkeiten gegeben hat.“

Im Ernst: Ein Zuschauer?

Eine Woche später: Pressekonferenz nach der mittlerweile zweiten Senatssitzung nach der Pannen-Wahl. Erneut stellten sich weder Müller noch Innensenator Andreas Geisel. Stattdessen erschien der fachfremde Finanzsenator Matthias Kollatz. Was den nicht daran hinderte, ein paar wichtige Sätze zu sagen. Zum Beispiel: „Ich möchte mich gerne im Namen des Senats bei denjenigen entschuldigen, die Schwierigkeiten hatten, ihre Stimme abzugeben.“ Oder: „Ich möchte mich bedanken bei denen, die gewählt haben, obwohl sie lange gewartet haben.“ Außerdem sagte er, dass man darüber nachdenke, die Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche am Wahltag von 60 auf 100 Euro zu erhöhen. Das geringe Entgelt gilt als einer der Gründe für den diesmal besonders großen Schwund an Wahlhelfenden, die unentschuldigt ausblieben.

Drei Tage später, am Freitag, äußerte sich endlich auch Michael Müller. Er hatte zu einer Pressekonferenz eingeladen – und rechnete bei der Gelegenheit mit den Verantwortlichen für das Debakel mit stundenlangen Wartezeiten, fehlenden und falschen Stimmzetteln in etlichen Stimmlokalen, überforderten ehrenamtlichen Wahlhelfern und schließlich fehlerhaften Auszählungen ab. Namen nannte der Regierungschef nicht. Musste er auch nicht, es war klar, wen er meinte: die zwischenzeitlich zurückgetretene und inzwischen abberufene Landeswahlleiterin Petra Michaelis und Innensenator Geisel.

Man muss diese Vorgeschichte kennen, um Michael Müllers Auftritt am Freitag einordnen zu können. Er war noch mürrischer als sonst. Weiter herunter kann wahrscheinlich nicht einmal er selbst seine Mundwinkel ziehen. Wer ihn einmal erlebt hat, weiß, wie schneidend er sein kann, wenn er sich über etwas ärgert. Diesmal war er schneidend.

„Ich ärgere mich vor allem über vermeidbare Fehler“, sagte Müller. „Es ist mangelnde Vorsorge getroffen worden.“

Natürlich müsse eine Wahl unabhängig von Politik oder Regierung abgehalten werden, so Müller. Es gehe auch gar nicht „um ein direktes Reinregieren, aber es geht darum, die Rahmenbedingungen zu schaffen“. Die Innenverwaltung habe die Wahlen „mitzubegleiten und zu überwachen“, einen „weitestgehend reibungslosen Ablauf“ zu garantieren. Und insbesondere habe sie Konsequenzen zu ziehen, damit es beim nächsten Mal besser werde.

„So eine Wahl ist ja kein Hexenwerk“, sagte Müller. Für eine einzuberufene Expertenkommission hat Müller auch schon Ideen parat: „Zum Beispiel eine Notrufnummer, wo immer jemand zu erreichen ist und eine Einsatzzentrale in jedem Bezirk.“ Außerdem könne er sich vorstellen, dass es verteilt in der Stadt Depots mit Wahlutensilien gebe, auf die man im Ernstfall schnell zurückgreifen könne. „Ich kann mir in zehn Minuten ein Päckchen Milch bestellen“, sagte Müller und machte eine Kunstpause. Und dann: „Das geht auch mit Wahlunterlagen, wenn ich feststelle, dass welche fehlen.“

In jedem Fall so Müller, hätten die Bürger ein „Anrecht darauf, dass die Wahlen so gut und reibungslos wie möglich organisiert werden“. Schließlich sei es für eine Demokratie essenziell, dass man in den rechtmäßigen Ablauf von Wahlen vertrauen könne. Gleich mehrmals erwähnte Müller, dass dazu auch gehöre, dass „offen und transparent“ informiert werde.

Neben dem Regierenden Bürgermeister saß die ganze Zeit sein Innensenator Geisel. Als dieser an der Reihe war, versuchte er umständlich und ein wenig fahrig über Unregelmäßigkeiten in den einzelnen Stimmbezirken aufzuklären – falsche Wahlzettel in diesem Wahllokal, Unterbrechungen in einem anderen, geschätzte Ergebnisse in einem dritten. Am Ende hatte sich Geisel wieder gefangen, als er sagte: „Wir haben die Pflicht dafür zu sorgen, dass das nicht wieder vorkommt.“

