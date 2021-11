Eigentlich wollte ich in dieser Woche noch einmal darüber schreiben, was alles aus dem Haushalt verschwinden kann, damit man ein umweltverträglicheres Leben führt. Klingt schulmeisterlich, ist aber wichtig.

Dann schrieb mir aber eine nette Leserin, ich solle doch mal ein paar Tipps zum Thema Wärme in der Wohnung geben. Bei ihr sei es immer so frisch und zugleich habe sie Angst vor der Heizkostenabrechnung im kommenden Jahr, denn die Preise hätten ja überall so angezogen. Das kann man beim besten Willen nicht anders formulieren. Unlängst zahlte ich in einem Restaurant für ein Glas recht mittelmäßigen und kopfschmerzverursachenden Weißwein 7,50 Euro. Früher kostete dieser Wein sechs Euro pro Glas, und das war schon eine Frechheit. Dann doch lieber daheim picheln.

Meine Wohnung ist aus der Gründerzeit und dementsprechend, sagen wir, gut durchlüftet. Meine Fenster haben auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, und da ich kein Handwerker bin, kann ich an dieser Stelle nur dazu raten, die Rahmen regelmäßig abzudichten. Dafür verwende ich aber nicht das herkömmliche Band aus gelbem Schaumstoff, denn das hat den Nachtteil, dass man es halbjährlich erneuern muss.

Durch das regelmäßig Schließen der Fenster wird der Schaumstoff porös und sehr schnell durchlässig. Eine bessere Alternative sind Gummidichtungen mit einem sogenannte E-Profil. Sie sind kaum teurer als Schaumstoff und werden genauso angebracht, halten aber länger und schließen dichter ab. Ein wenig Luft darf aber auch hier durchkommen, das beugt Schimmel vor und ist ohnehin gesünder als hermetisch abschließende Fenster. Bevor Sie die selbstklebenden Dichtungen anbringen, reinigen Sie bitte die Rahmen mit etwas Spiritus, denn wenn der Untergrund zu dreckig ist, haften die Bänder nicht richtig. Vorher gut trocknen lassen.

Nichts ist schlimmer als ein stickiges Wohnzimmer

Ein ehemaliger Berliner Finanzsenator und Verfasser schmieriger Schwarten riet einmal dazu, daheim einfach einen dicken Pulli zu tragen, anstatt die Heizung hochzudrehen. Kann man machen, mir persönlich missfällt die Idee, ich hab’s gerne warm. Draußen macht mir Kälte nichts, morgens um halb sechs sitze ich auch bei zehn Grad minus pfeifend auf dem Rad, aber daheim muss es muckelig sein, wie man im Ruhrpott sagen würde.

Aber auch ich dachte darauf, dass die Bude nicht überheizt ist, denn nichts ist schlimmer als ein stickiges Wohnzimmer. Zudem hilft regelmäßiges kurzes Lüften nicht nur gegen Viren, sondern trägt auch zu ordentlichen Temperaturen bei, denn frische Luft erwärmt sich schneller als abgestandene. Eine gute Idee sind auch immer schwere Vorhänge, um die Temperatur zu halten, ich habe beispielweise viele bodentiefe Fenster und die großen Glasflächen sind natürlich ein absoluter, da immer kalter Temperaturkiller. Die Vorhänge halten die Temperatur im Raum, sollten aber regelmäßig gereinigt werden, spätestens zum Ende des Winters hin.

Natürlich halte ich auch die Kosten im Blick, nachdem sich meine Rechnung fürs Heizen in den vergangenen Jahren mehr als verdoppelt hat. Im Schlafzimmer beispielsweise muss es nicht wärmer als 16 Grad sein, es sei denn, Sie schlafen immer nackt. Dort drehe ich die Heizung eine Stunde vor dem Zubettgehen sogar ganz herunter und im Bad auf eins, damit es morgens nicht ganz so schattig in der Dusche ist. Auch in der Küche ist es nicht nötig, die Heizung volle Pulle laufen zu lassen, einzig im Wohn- und Arbeitszimmer sollte die Temperatur mindestens 21 Grad betragen, ab 22 Grad wird’s dann schon wieder zu warm. Aber das empfindet natürlich jeder anders.

