Berlin - Dieser Arbeitstitel hat mich sehr beunruhigt, als Thorsten Dönges mich einlud, diese Eröffnungsrede zu halten. Und er beunruhigt mich immer noch. Denn einerseits hatte ich bei dem Begriff „cruising“ gleich sehr konkrete Bilder vor Augen: Bilder von Cis-Männern, die sich in Parks oder Autobahnraststätten zum anonymen Sex treffen – Sphären, aus denen ich eigentlich ausgeschlossen bin.

Und zugleich beunruhigt mich, dass Cruisen als kulturelle Praxis – also als eine Erfahrung, als Übung, als Verfahren – so dehnbar ist wie auch konzentriert, gewissermaßen urmenschlich und materiell. Denn es geht um den Körper, seine Bewegung und seine Nähe zu anderen Körpern. Und seine Fremdheit. Darüber möchte ich heute sprechen. Entlang von hauptsächlich drei Beispielen, aus dem Leben und der Literatur.

Komm also in den totgesagten Park und schau.

Staune, könnte mensch auch sagen. Staune, wie Körper sich im Park strecken und dehnen, ausdehnen, wie sich die Poren im Sonnenlicht öffnen. Im Park werden manchmal aus gehassten und vermeintlich hässlichen Körpern schöne Körper. Oder einfach Körper.

„Es fing mit dem kurzen Kleid an, ein kurzes Kleid verwandelte eine Frau in Shahira: Nur die Beine habe sie sich im Park bräunen wollen, weil sie keinen Balkon hatte“, heißt es in Karosh Tahas Roman „Im Bauch der Königin“. Und die Erzählung fährt fort:

„Shahira wollte sich lediglich die Beine bräunen und lernte zufällig das Laufen, sie zeigte zum ersten Mal Haut, und am Anfang glaubte sie, von jedem angestarrt zu werden, bis sie sich daran erinnerte, dass niemand sie kannte und dass sie doch in der Fremde war, und in der Fremde laufen Frauen mit kurzem Kleid, und Shahira setzt einen Fuß vor den anderen und atmet die Parkluft, die nach nichts riecht, weil dieses fremde Land ein Puppenhaus ist, das keinen Geruch hat. Die Leute starren bestimmt, denkt Shahira, nein, es ist ein Puppenhaus, und dann denkt sie: Schaut auf meine Beine und auf meine Haut, die weiß leuchtet, weil die Sonne sie zum ersten Mal berührt, und Shahira streichelt ehrfürchtig ihre Arme, deren Weiß in den Augen schmerzt, und sie läuft weiter in einem kurzen Kleid, und keiner kennt Shahira, und weil niemand sie kennt, schämt sie sich nicht für ihren Körper, die Dellen in den Armen verlieren an Bedeutung, die wenigen schwarzen Punkte auf den Beinen werden immer kleiner, und Shahira ist ganz allein, obwohl so viele Menschen im Park sind. Sie ist allein, sie ist mit sich, sie ist für sich, sie ist sich, sie ist nicht Shahira Shafiq, die Tochter von Anisa und Ramazan, sie ist nicht eine Frau, sie ist nicht ein Mensch, sie ist viel mehr und sie ist nichts, sie läuft und sie atmet und sie ist da und über ihr steht Gott und sagt, schau dir mein Werk an, bewundere es.“

Karosh Tahas Protagonistin Shahira lernt im Park das Laufen, in der selbstgewählten Einsamkeit, den prüfenden und tadelnden Blicken der Nachbar:innen auf den Straßen ihres Viertels entzogen, denen sie üblicherweise ausgeliefert ist.

Der Park wird so zu einem Ort der Mobilität. Shahira lernt hier das Laufen, aber vor allem lernt sie, sich zu bewegen, zu cruisen – wenn mensch so will – zwischen dem ihr zugeschriebenen Geschlecht und der Geschlechtslosigkeit, im puren Körper-Sein. Sie bewegt ihre Hände ehrfürchtig über ihre Arme, sie streichelt sie, vielleicht zum ersten Mal. Shahira selbst wird zu einer Bewegung. Der Park ist ein Ort des Lernens. Hier lernt Shahira, zu sein, und wird fortan begehrt und ihre Freizügigkeit wird gefürchtet, weil sie die Blicke der anderen nicht mehr fürchtet.

Shahira ist nicht derselbe Mensch, wenn sie den Park verlässt. Sie hat die Sonne auf der Haut gespürt. Die Macht der Bewegung hat sich in ihre Haut eingeschrieben. Sie hat geatmet.

Seine Homosexualität zwinge ihn dazu, einen Ausweg zu finden, um nicht zu ersticken, schreibt Didier Eribon in „Rückkehr nach Reims“. Auch er muss das Laufen lernen, auf seinem Weg zwischen dem sozialen Milieu seiner Arbeiter:innenherkunft in der französischen Provinz, in Reims, und seiner „Selbsterschaffung“ als Intellektueller, wie er es nennt. Er bewegt sich zwischen Phasen der Selbstverleugnung, zwischen Zerbrechlichkeit und Verletzlichkeit, Unruhe und Verunsicherung, besonders im öffentlichen Raum unter den Blicken anderer Menschen. Er bewegt sich zwischen Körpern, den bedrohlichen Körpern der anderen.

Und dennoch schreibt er: „Reims war aber auch die Stadt, in der es mir gegen alle Widerstände gelang, mein Schwulsein zu konstruieren, das heißt, ein schwules Leben zu führen, noch bevor ich mich öffentlich dazu bekannte oder mich darauf berief.“ Denn eines Tages erfahre man, dass es diese Orte zum Cruisen gebe – öffentliche Toiletten, den Theatervorplatz und Nebenstraßen – diese lieux de drague, zum Anmachen und Angemachtwerden.

An diesen Orten lernt Eribon, homosexuell zu sein, erlernt einen homosexuellen Habitus, den richtigen Blick, um sich als Anbandelnder zu erkennen zu geben. Er entwirft sich als schwuler Mann in Bewegung an diesen Orten, in Nachahmung und auch Abgrenzung von den anderen Körpern, die sich dort bewegen – diese Orte, die immer stigmatisiert und oftmals beängstigend und manchmal abstoßend sind (das schreibt Eribon zumindest über die Pissoirs, in die er nie gegangen sei). Und nicht nur die Orte an sich sind beängstigend. Eribon wird auch von der ständigen Angst begleitet, etwa von Arbeitskolleg:innen erwischt zu werden, dass sie es wissen und dass dieses Wissen ihnen Macht über ihn gibt.

Zugleich sind es auch Orte, die auf Eribon wie „wundersame Offenbarungen“ wirken. Auch hier ist eine Idee des Göttlichen irgendwie zugegen. Und ich bin zwar kein homosexueller Cis-Mann, aber auch ich habe meine erste Bekanntschaft mit Sex und Sexualität im Schutze der Dunkelheit und Anonymität von Parks und in 1-Euro-Kinos gemacht, während im Hintergrund das Musical „Hairspray“ lief, das werde ich nie vergessen.

Ich erfuhr eigentlich etwas, was nicht sein durfte, totgesagt wurde: sexuelle Erfahrungen als junge Tochter meiner Eltern, die das Programm im Fernsehen hastig umschalteten, wenn zwei Menschen sich allein küssten. Wie auch Shahira keinen Garten oder Balkon hatte, um in der Harmonie der bürgerlichen Zurückgezogenheit ihre Beine zu bräunen, hatte ich kein Zimmer, in dem ich Sexualität hätte erfahren können. Also ich hatte schon ein Zimmer. Aber dieses stand unter der Kontrolle und Disziplin meiner Eltern. Unter ihren Blicken.

Und gerade, weil meine Eltern versuchten, zu verhindern, dass ich andere Körper entdecke, kam ich mit ihnen, mit Sexualität vielleicht umso früher und heftiger in Berührung, weil die Verbote meiner Eltern mich in einen Raum trieben, in dem es kaum mehr Regeln gab.

Widerstand braucht cruisende Körper

Alles in der Welt erwächst aus Widerstand. Aus Widerstand gegen Stoffe, die die verblichene Haut verbergen, aus Widerstand gegen ein vermeintliches Schicksal, aus Widerstand gegen Hass, gegen Eltern, aus Widerstand gegen Worte und Ordnungen, gegen Mauern, aus Widerstand gegen den Tod oder das Totgesagt-Werden.

Der Widerstand braucht Körper, die sich bewegen, die sich einander nähern und entfremden – Körper, die cruisen. Parks, Kinos, Theatervorplätze, Cafés – Orte des Cruisings im öffentlichen Raum – sind eigentlich Orte, in denen Körper einer bestimmten bürgerlichen Ordnung folgen sollten, sich in einer bestimmten Weise kleiden, zueinander verhalten, konsumieren. Das Cruisen als Praxis, die etwa Eribon beschreibt, entfremdet diese Orte, denn sie dienen nicht mehr dem, wofür die Mehrheitsgesellschaft und die Institutionen sie ehemals vorgesehen haben – zumindest auf den ersten Blick. Ob das auf den zweiten Blick immer noch so ganz stimmt, darauf komme ich später noch zurück.

Queerfeindliche Gesellschaften werden immer diese Orte und Praktiken hervorbringen, in denen Menschen sich Parks und Nebenstraßen aneignen und sich dort als queere Menschen erfahren.

Ich habe im Internet nach Cruising-Orten in der Türkei und in Nordkurdistan gesucht. Auf Turkeygay.net habe ich dabei ein Forum entdeckt, in dem Menschen diese Orte miteinander teilen. Beispiele sind der Mimar-Sinan Park in Istanbul. Oder dieses und jenes Hamam. Oder das Café von Onkel Mehmet in Adıyaman, zu Kurdisch Semsûr. Und manchmal kommt es vor, dass andere User:innen kommentieren: Nein, das stimmt nicht, das ist kein Cruising-Ort! Aber da ist es vielleicht schon zu spät.

Da sind diese Orte ja schon längt zu Cruising-Orten geworden, weil sie zuvor als solche benannt wurden, weil Menschen sich auf diese Benennung berufen und sich gemeinsam dorthin bewegt haben. Dieser Ort wird durch die kollektive Benennung und Bewegung zu dem gemacht, was er nicht sein soll. Und das gelingt, weil diese Benennung eben keiner institutionellen Legitimation bedarf. Weil keine Autorität um Autorisierung bittet. Diese Widerständigkeit fasziniert mich.

Unterdrückung bringt immer Widerstand hervor: Widerstand in einer kapitalistischen, patriarchalen, rassistischen Gesellschaft, welche Körper und ihr Begehren unterdrückt und sie töten und totsagen will. Und diese widerständige Körperlichkeit in Form der Praxis des Cruisens kann sehr unterschiedlich sein:

Ich erzählte bereits von Karosh Tahas Protagonistin Shahira, die eine körperliche Erfahrung im Park macht, die nicht im herkömmlichen Sinne sexuell sein muss. Sie könnte nach dem Verständnis der Poetin Audre Lorde durchaus erotisch sein, eine spirituelle Selbsterfahrung als handlungsfähiger Körper in der Welt, wie sie es in „Uses of the Erotic“ beschreibt.

Und ich sprach bereits über Didier Eribon, der den eigenen Körper über die Begegnung mit anderen Körpern erfährt und so seine Identität formt. Manchmal stelle ich mir Onkel Mehmet vor, den Besitzer des Cafés aus dem türkischen Cruising-Forum, der vielleicht ein frommer Mann ist, nichts ahnend in seinem Lokal Tee trinkt, das er von seinem Vater geerbt hat. Und plötzlich bemerkt er diese Körper, die aus der Reihe tanzen, sich mustern, sich gemeinsam bewegen, die cruisen – weil User:in sunnyboy1990 im Internetforum das Lokal von Onkel Mehmet als Cruising-Ort angegeben hat. Ich finde die Vorstellung sehr witzig.

Das Lachen bleibt mir aber manchmal im Hals stecken, wenn ich an Adıyaman denke. Das ist übrigens die Geburtsstadt meiner Eltern. Sie liegt in der Nähe der syrischen Grenze. Und in dieser Stadt gab es vor einigen Jahren – so wurde mir von Verwandten erzählt – regelmäßig Autokorsos. Menschen sind jubelnd und hupend durch die Stadt gezogen. Und zwar, wenn der sogenannte Islamische Staat im Nachbarland einen Anschlag verübt hatte.

Und wenn Sie sich in dieser Stadt, in diesen Räumen, als queerer begehrender Körper bewegen und sich Räume unter der ständigen Bedrohung der Auslöschung aneignen, werden diese Orte zu widerständigen Orten, die Körper zu widerständigen Körpern.

Nun macht es aber einen großen Unterschied, ob ich in Adıyaman cruise, in Reims oder in Berlin. Nicht jeder Ort, nicht jeder Körper ist gleich gefährdet, trans Weiblichkeiten und Männlichkeiten brauchen nicht einmal gefährliche Orte, an denen sie zu gefährdeten Körpern werden, sondern sie sind allein durch ihre Existenz an den meisten Orten dieser Welt gefährdet, sobald sie sich bewegen.

Orte des Cruisens werden geduldet, manche jedoch aus ihnen verdrängt

Was aber cruisende Körper an Orten des Cruisens vielleicht vereint: Menschen, die cruisen, sind ausgeschlossener als ausgeschlossen, sie sind draußen im Park und sind doch kein Teil der Mehrheit im Draußen, sie sind ausgeschlossen und doch mittendrin. Und manchmal sieht mensch es nicht gleich, aber der Park gehört eigentlich ihnen, zumindest einige Abschnitte.

Dieses Draußen-Draußen und zugleich Mittendrin sein wird manchmal materiell und geografisch markiert, es beginnt ab einer Mülltonne, ab einer öffentlichen Toilette, aber manchmal muss ich die Schwelle gar nicht sehen, wie ich die Schwelle zwischen Hausflur und Haustüre sehe, zwischen Asphalt und Wiese. Das werden Sie merken, wenn Sie sich etwa in die Cruising-Area in der Hasenheide in Neukölln verirren. Für mich sieht dort alles gleich aus. Die Grenzen sind für Außenstehende manchmal fließend und unsichtbar, aber es gibt sie dennoch.

Diese Orte können widerständig sein, aber darauf sollten wir uns nicht ausruhen. Diese Orte sind paradox. Sie sind stigmatisiert und verrufen, rassifizierte Menschen, Menschen ohne Papiere werden dort kriminalisiert, und zugleich gehören diese Orte zu einem großstädtischen Selbstbild, das auch durch die Regierenden verteidigt wird. In Berlin etwa, wo Neukölln an Touris als exotische, kunterbunte Großstadt-Safari-Erfahrung verkauft wird – dazu gehört auch die Hasenheide –, aber Menschen zugleich aus diesen Orten verdrängt werden, verwahrlosen und verelenden, sich vor unseren Augen auflösen.

Orte des Cruising soll es nicht geben, aber sie werden geduldet: von der Polizei, vom Ordnungsamt, von anderen Parkbesuchenden. Natürlich nicht immer. Denn dem, der nur geduldet wird, droht ständig, dass ihm die Duldung entzogen wird. „Die Gewalt der Welt lauert überall“, schreibt Didier Eribon in „Gesellschaft als Urteil“. Und diese Gewalt muss mensch nicht sehen, ihre Androhung allein reicht oftmals, um jene vermeintlich unsichtbaren Grenzen, die sich durch den Park und um ihn herum ziehen, zu fürchten und zu verteidigen.

Aber warum werden diese Orte geduldet? Weil sich die Institutionen und die Dominanzgesellschaft – also die Herrschenden – sicher sein können, dass die Bewegung der cruisenden Körper so einen gewissen Radius nicht überschreitet. Weil sich Dominanzgesellschaften so auch sicher sein können, dass hinter der unsichtbaren Grenze der einen Wiese wieder die Moral und die Disziplin herrscht, die Grenzen zwischen illegal und legal, zwischen Herrschenden und Beherrschten wie unsichtbar sichtbar bleiben. Weil sie auf diese Orte zeigen und die Nase rümpfen können, um sich dabei selbst in ihrer Normalität zu bestätigen.

Die Herrschaft wird immer versuchen, Körper und Bewegung zu kontrollieren, zu beherrschen, einzuhegen. Gelingt das, wird der Park zu einem Teil der Herrschaft und das Cruisen zur Farce.

Also kann ein widerständiger Ort des Cruisens, ein widerständiger Park, ein widerständiges Kino, die Bewegung an diesen Orten, nur dann widerständig bleiben, wenn sie sich ständig neu erfindet, der Stadtverwaltung und der Dominanzgesellschaft einen Schritt voraus ist. Die Körper müssen sich organisieren, sich nicht eingrenzen und einhegen lassen, die Grenzen niederreißen. Sich bewegen und die Bewegung zu ihrem Kern machen, wie Shahira, die das Laufen lernt und aus dem Park hinausläuft und von da an begehrt und gefürchtet wird.

Die Frage nach Cruising als kultureller Praxis, als künstlerischer Praxis des Schreibens, muss also die Frage nach dem blanken Körper und seiner Bewegung sein und nach den Bedingungen seines fortwährenden Widerstandes fragen.

Das Körperwerden, Körper Begehren und nach Körpern Suchen, dieser existenzielle wie banale Kern des Cruisings, ist etwa auch für die Schriftstellerin Nicole Brossard der Kern ihres Schreibens. So wird sie von der Philosophin Trinh Thi Minh Ha in ihrem Essay „Woman. Native. Other“ zitiert: „Ich bin ein Wesen des Begehrens, also ein Wesen der Worte, ein Wesen, das seinen Körper sucht und den Körper des anderen: das ist, für mich, die ganze Geschichte des Schreibens.“

Komm also in den totgesagten Park und schau. Staune, wie Körper sich im Park strecken und dehnen, ausdehnen, die Poren sich im Sonnenlicht öffnen.

Komm in den totgesagten Park und schau. Schau gemeinsam mit anderen aus ihm hinaus. Und reiß und schreib seine Grenzen und Zäune nieder.

