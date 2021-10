Berlin - Aber nun wirklich zum allerallerallerletzten Mal – ist das Erste, was mir einfällt beim Gedanken an den Jahrestag der deutschen Einheit. Ist denn nicht wirklich alles ausdiskutiert, was jemals zu diesem Thema zu sagen gewesen ist?

Vielleicht hat es etwas mit dem Älterwerden zu tun, meinem und dem des vereinten Deutschlands. Während Kinder jedem Geburtstag entgegenfiebern, machen sich Erwachsene kaum mehr etwas daraus. Trotzdem. Ob wir sie nun allein oder in Gesellschaft begehen, beiläufig oder ausgelassen – wir nehmen Jahrestage wahr. Jubiläen erinnern uns an unsere Geschichtlichkeit: Ereignisse gibt es nur dort, wo sie symbolisch wiederholt werden. Wo keine Geburtstagsfeier, da auch keine Erzählung von Geburt, Herkunft, Familie. Das ist mit privaten Jahrestagen genauso wie mit offiziellen. In diesem Sinne könnte man sagen, Nationen sind Gebilde, deren Bewohner im selben Album blättern, und Nationalfeiertage ein Anlass, das Album mal wieder aus dem Regal zu holen und die Bilder anzuschauen. Sie sind Aufforderungen, zurückzutauchen zum Ursprungsmythos, aus dem es, das Ereignis, hervorgegangen ist.

Dem Tag der deutschen Einheit geht alles Orgiastische ab

Die Nacht der Grenzöffnung am 9. November 1989 ist so ein Ursprung. Der bekanntlich wiederum zu einem anderen Ereignis führte, dem Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 1990. Man hat diese Daten oft in eine Konkurrenz gestellt, so als gehörte der eine Tag „dem Osten“, der andere eher „dem Westen“. Grob besehen bilden sie tatsächlich ein hübsches Gegensatzpaar. Ein Revolutionsereignis, bei dem gefühlt alle dabei waren, und ein administrativer Vorgang, dem – wieder gefühlt – nur wenige beigewohnt haben.

Natürlich sind die beiden Ereignisse in Wahrheit zwei Seiten derselben deutschen Medaille, wie sie spätestens seit 1945 existiert. Seitdem klar war, dass das Überschwängliche nur mehr stattfinden darf, wenn auch schnellstmöglich für Nüchternheit gesorgt wird. Das Rauschhafte, der Wahnsinn!, wie es in der Mauerfallnacht so oft in die Mikrofone gerufen wurde, musste nach der Logik neuerer deutscher Psychohistorie in einem eher willkürlich festgelegten Feiertag münden, der dem Vorgang einer Vertragsunterzeichnung huldigte. Und dem naturgemäß alles Orgiastische abgeht.

Deutschland war ein unangenehmes Wort

Deutsch sein hieß zu dem Zeitpunkt, als ich es wurde, sich selbst unter Pausenaufsicht zu stellen. Da war diese tief inhalierte Angst, was das Zelebrieren der deutschen Nation anging. Ungeübt und hilflos suchte man nach einer Form, wie das Land und seine Geschichte zu feiern wären, ohne dass es in einem unguten Erregungszustand endete. Reflexion, nicht plumpe Affirmation der Geschichte hieß und heißt das Gebot der Nachgeborenen. Ein Auftrag, der aushaltbar ist.

Auch meine eigene Feierlaune war, soweit ich mich erinnere, im Herbst 1990 ziemlich begrenzt. Deutschland, das war ein unangenehmes Wort, das mir zu dem Zeitpunkt nicht leicht über die Lippen ging. Dass ich mit dieser Skepsis nicht allein war, zeigte sich schon im Winter davor, die Mauer war noch keine drei Monate offen, als ich beim letzten gemeinsamen Urlaub mit den Eltern im Erzgebirge zusammen mit einer kleinen Meute Jugendlicher nachts Deutschlandfahnen auf fremden Grundstücken herunterriss …

Als jemand, die erwachsen wurde in den 90er-Jahren, stand mir nicht nur die Welt nach vorn offen. Jene Jahre boten auch einen aufschlussreichen Rückblick auf das zu Ende gehende 20. Jahrhundert und dessen Panorama aus Verfehlungen, Auswüchsen und utopischen Irrwegen. Wer solche Blicke in die historische Landschaft werfen darf, ist nicht mehr in der Lage, voller Naivität mitzutun bei überschwänglichen Zukunftserzählungen. Jenseits von persönlichen Erfahrungen des Scheiterns oder Gelingens, von Verlust oder Erfolg scheint sich damals ein Leitspruch in nicht wenigen meiner Altersgenoss:innen ausgeprägt zu haben, der lautete: Alles, was ist, geht vorbei und hinterlässt meistens unschöne Spuren.

Der Schnitt geht durch die Milieus

Nicht gerade ein feuriges Starterpaket. Das überlegene Lächeln angesichts der Sackgasse, in der jede utopische Bewegung münden muss, es stand früh auf unseren Gesichtern. Wir wurden abgeklärte Spezialisten in Sachen Systemvergleich und Verflüchtigung. Und Pragmatiker, was das Thema Entwicklung angeht: Es gibt keine Nullpunkte in der Geschichte. Keine totalen Neuanfänge. Die Parolen vom Nachvorneschauenmüssen und Ankommen in einer Gesellschaft, die uns allen so oft um die Ohren gehauen wurden, waren genauso sinnlos wie eine Glorifizierung oder angstvolle Starre angesichts einer bestimmten Vergangenheit. Wir freuten uns. Wir waren davongekommen. Eine eher unerquickliche Zukunft war uns erspart geblieben. Allerdings ist Freude übers Davongekommensein kein Programm fürs Leben. Übrigens so wenig wie bloßes Freisein eines ist.

Wie später noch oft in meinem Leben waren es bestimmte französische Autor:innen, die in der Folge für Klarheit sorgten in der sozialpsychologischen Abteilung meines Hirns. So erzählte mir Annie Ernaux beispielsweise, dass ein Schnitt durch die Gesellschaft nur selten geografisch verläuft, wie wir in Deutschland gern glauben, sondern durch die Milieus.

Die Torte ist längst explodiert

Angewendet auf meinen Fall und die Literatur bedeutete dies: Ich hatte mit der bildungsbürgerlichen, künstlerisch durchwobenen DDR-Mediziner-Boheme eines Uwe Tellkamp womöglich weniger Erfahrungshorizont zu teilen als mit den Jugenderinnerungen eines Offizierssohns aus, sagen wir, Niedersachsen, in dessen Erzählungen von Pflichterfüllung, Geschichtsbezogenheit und latenter Abwesenheit des Vaters ich mich naturgemäß leichter wiederfand. Migrationsbewegungen geschehen zwischen sozialen Schichten genauso problematisch innerhalb einer Nation wie zwischen einzelnen Staaten. Eine Erkenntnis, die der deutsch-deutsche Diskurs lange überdeckt oder in die falsche Richtung gelenkt hat.

Überhaupt der deutsch-deutsche Diskurs. Natürlich könnte man anlässlich dieses Tages all das anführen, was gemeinhin dazugehört. Könnte die Anstrengungen loben, die sogenannten Leistungen, die von vielen Menschen im Osten erbracht wurden, könnte das Gelingen erwähnen und die Selbstverständlichkeit, in diesem Land zu leben. Man könnte monieren, dass die staatliche Einheit nur bedingt auch zu einer gesellschaftlichen Angleichung von Ost und West geführt habe. Und fordern, dass „die Ostdeutschen“ nicht länger als homogene Masse gelabelt, sondern „endlich in die Individualität entlassen werden“, wie Monika Maron einmal geschrieben hat. Aber ich habe den Eindruck, diese Sachen lassen sich nicht mehr so einfach dahersagen. Seit langem kommen mir die Verwerfungen zwischen Ost und West nur noch wie ein kleinteiliger Streit zwischen ältlichen Cousinen vor, die in irgendeinem Nebenraum zanken und dabei zu spät mitkriegen, dass im Saal längst die Torte explodiert ist …

Die allermeisten haben sich gar nichts gedacht

Vor ein paar Jahren schon hat der Historiker Martin Sabrow geschrieben: Die Einheit hat an Pathos, aber auch an Empörungskraft verloren. Der 3. Oktober ist eher ein Staatsfeiertag anstatt ein Nationalfeiertag, in dem sich die Menschen mit ihrer Lebensgeschichte gespiegelt sähen.

Auch wenn dieser Tage die gemeinsame Erinnerung natürlich oft beschworen wird. In Wahrheit aber hat das Erinnern weder etwas Verbindliches noch etwas Verbindendes. Im Gegenteil, es beweist das Ausmaß unserer Einsamkeit. Das weiß jeder, der mit seiner Gattin oder den Kindern über die Urlaubsreise vor zehn Jahren sprechen will. Von jedem Ereignis gibt es mindestens eine weitere Version, die die eigene vielleicht nicht hinfällig macht, aber doch frustrierend relativ wirken lässt.

Es ist klar: Allein schon die Unterschiedlichkeit des jeweiligen biografischen Moments, in dem das Ereignis der 89er-Revolution und der Einheit von den Menschen erlebt wurde, macht es unmöglich, ein ganzes Volk auf ein gemeinsames Gefühl einstimmen zu wollen. Für den einen war es der lang ersehnte Traum, für den anderen ein gescheitertes Utopieprojekt, für den dritten eine beängstigende Vorstellung, und die allermeisten hatten sich gar nichts gedacht.

Zu vereinzelt sind die Hoffnungen

Allein aus diesem Grund kann es keinen verbindlichen Einheitsmythos geben. Aber hier geht es, glaube ich, noch um eine andere Entwicklung. Vergrößert man das eingangs erwähnte Familienbild auf die Gesellschaft, ließe sich sagen: Kohärente oder wenigstens minimal kohärente Gesellschaften sind solche, die bei allen Meinungsverschiedenheiten zu Omas Neunzigstem doch zuletzt gemeinsam an einem Tisch sitzen und einen Grund zum Feiern sehen.

Viele Indizien sprechen dafür, dass immer weniger Menschen Lust dazu haben. Sie sehen keinen Grund, es zu tun. Nicht etwa aus historischer Scham, wie ich sie in meiner Feierunwilligkeit vor dreißig Jahren verspürt habe. Nein, sie finden sich nicht mehr im Album, sie vermissen ihr Foto, sie kommen ihrer Meinung nach nicht vor in der Erzählung. Wenn jeder nur noch sich und seinen Bedürfnissen gegenübersteht, wenn jeder auf seine persönliche Freiheit pocht, verschwindet das Gegenüber, der Andere. Zu unterschiedlich und in sich zerklüftet die „Gesellschaft“, die schon lange nur noch in Anführungszeichen gedacht werden kann, zu vereinzelt die Hoffnungen, die Absichten und Enttäuschungen.

Gesellschaftliche Erzählungen brauchen ein gutes Erzählen

Wir suchen jeder nach Freiheit, aber was heißt das schon? Wir suchen jeweils nach einer anderen Art, wir kreuzen uns in unseren Absichten, in unserer Absicht nach Freiheit. Das ist kein Marsch Seite an Seite. Die Fähigkeit zu Empathie und Kooperation kommt abhanden. Eine gemeinsame Empfindung in Bezug auf gemeinsame Problemlagen (oder eben Feiertage) zu entwickeln, scheint sich nicht mehr auf eine selbstverständliche Weise herzustellen.

Und so erinnert mich dieser Tag daran, dass es neben der ewigen Finanzfrage – dem jahrzehntelangen Geschwätz von den Kosten der Einheit – eine viel wichtigere gibt, die sich in keine Statistik zwängen lässt: Was halten wir für unverzichtbar in unser aller Leben außer dem Geld? Was überhaupt ist der Kitt in einem Land, was hält es zusammen?

Erzählungen schlagen einen gemeinsamen Kreis um uns. Nur wer eine Erzählung hinbekommt, kann Gemeinschaft stiften. Das scheint mir allzu geringgeschätzt zu werden. Bekanntlich gibt es die sogenannten Großen Erzählungen nicht mehr, jene Erzählgebäude in Politik und Philosophie, die für große Gruppen von Menschen verbindlich und glaubhaft Anfang und Ziel und damit Sinn zu formulieren imstande waren. Sie werden abgelöst. Aber nicht von den kleinen, sondern vom guten Erzählen.

1990 war ich vor allem gespannt: auf die Liebe

Dort, wo das Erzählen gelingt, schafft es Gerechtigkeit, und zwar schlicht dadurch, dass es keine Urteile fällt. Das gute Erzählen ist dort, wo wir aufatmen, wo nichts bissig und bellend verteidigt oder verkündet wird, sondern wo das Leben zum Vorschein kommt. Es darf da sein und in Ruhe angeschaut werden. Als Lesende und als Schreibende sitze ich nicht zu Gericht und ich schieße auch nicht auf irgendwen.

In einem Fernsehinterview zu ihrem neusten Roman „Schicksal“ hat die Autorin Zeruya Shalev entsetzt aufgelacht, als sie gefragt wurde, ob sie mit ihrem Buch eine Debatte anstoßen wolle. Nein, nein, wehrte Shalev ab, Literatur sollte nicht zu Debatten führen, sie sollte das Redenwollen für Augenblicke zum Schweigen bringen und in ein Innehalten verwandeln. Wir wechseln das Zeitgleis, tarieren unsere emotionale Gestimmtheit aus … Wir verursachen eine Pause im Erregungsstrom. Heißt nicht Literatur immer, über seine Lebensverhältnisse in Unsicherheit zu geraten, skeptisch den eigenen Auffassungen gegenüber zu werden, einfach, indem man anderen beim Leben zuschaut? Kunst ist nicht Erkenntnis oder Information – leider wird das oft verwechselt, es ist eine – nein, nicht mal eine Schule der Empathie. Es ist eine Einladung, eine Verzauberung.

Vor 31 Jahren, am 3. Oktober 1990, ging ich mit einem Jungen durch die Dunkelheit spazieren. Wir waren gerade erst dabei, ein Paar zu werden, weshalb wir eher zögerlich umschlungen gingen. Wir liefen auf dem ehemaligen Mauerstreifen am Wasser entlang, von Potsdam nach Kohlhaasenbrück. Auf einer Brücke blieben wir stehen. In der Ferne ging über Berlin das Feuerwerk los. Ach ja, es war ja Tag der deutschen Einheit! Um dem bedeutenden geschichtlichen Augenblick Genüge zu tun, nahm ich einen Ost-Pfennig, der sich – offenbar noch vom letzten Winter – in meiner Jackentasche befand und warf ihn ins Wasser. Er war so leicht, dass der Wind ihn sofort in die Nacht davontrug. Das tat mir leid, aber nur ganz kurz. Die Wahrheit ist, ich dachte in dem Moment nicht an Geschichte, oder höchstens an die meines Lebens. Ich war gespannt, gespannt auf das, das vor mir lag, die Liebe.

Julia Schoch, geb. 1974 in Bad Saarow, damals DDR, ist Schriftstellerin und Übersetzerin. Dies ist ein Auszug aus einer Rede, die Schoch zum Tag der Deutschen Einheit im Dom zu Brandenburg/Havel hält. Schoch lebt in Potsdam. Zuletzt erschien ihr Generationenroman „Schöne Seelen und Komplizen“ im Piper Verlag. Ihr Theaterstück „Die Jury tagt“, eine Komödie über den Bau eines Denkmals zur Friedlichen Revolution, hatte im Oktober 2020 am Potsdamer Hans-Otto-Theater Premiere. Weitere Informationen: www.juliaschoch.de

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.