Erlauben Sie mir ein unsachliches Argument: Gemäß der Logik, mit der Thomas E. Schmidt in seinem jüngsten ZEIT-Artikel dem indonesischen Kurator:innenkollektiv ruangrupa vorhält, sich in ein „Gestrüpp aus Israelfeindschaft und des Antisemitismus“ verheddert zu haben, wäre der Autor selbst Antisemit.

Schmidts Argumentation gründet vor allem darauf, dass Vertreterinnen des in Ramallah ansässigen Khalil Sakakini Cultural Center von ruangrupa nach Kassel eingeladen wurden. Der Pädagoge Khalil Al-Sakakini, nach dem jenes Kulturzentrum benannt ist, war arabischer Nationalist und, ja, Hitler-Sympathisant. Dass Al-Sakakini zur Mandatszeit in Palästina – auch – dem russischen Zionisten Alter Levine vor den osmanischen Behörden Schutz gewährte und jüdische Schüler hatte, wie etwa der israelische Historiker Tom Segev zeigte, lässt Schmidt außer Acht. „Aufgedeckt“ hatte das Ganze ein antideutscher Blog, der durch stumpfen Militarismus, psychologisch durchschaubare Überidentifikation mit Israel und rassistische Polemiken auffällt.

Wer nun einen Blick in Schmidts Dissertation wirft, merkt, dass diese unter anderem von Richard Brinkmann herausgegeben wurde, der einst für die Wehrmacht an der Sowjet-Front kämpfte. Selbst Martin Heidegger, genau, jener überzeugte Nazi-Philosoph, der Hitler als charismatischen Überwinder der „Seinsvergessenheit“ feierte und Juden eine „Begabung“ fürs „Rechnerische“ zuschrieb, findet hier Eingang – in Referenz auf Werner Hamachers Auseinandersetzung mit Jacobis „Daseins“-Auslegung.

Wie gesagt: ein unsachliches Argument. Schmidt ist kein Antisemit. Dennoch er operiert mit ähnlich aus der Luft gegriffenen Argumenten, welche die Biografien eines Großteils der deutschen Mehrheitsgesellschaft, würden sie denn auf sie angewendet, in ernsten Zweifel ziehen würden.

www.imago-images.de Kassel bei Nacht – das ruruHaus der documenta 15 in einem ehemaligen Kaufhaus an der Treppenstraße, ein Raum für offene Begegnungen

Eine Fingerübung in Unsachlichkeit

Schmidts Polemik in der ZEIT ist letztlich eine Fingerübung in kalkulierter Unsachlichkeit. Man fragt sich: Sieht der Autor tatsächlich kein Problem darin, Israel als „Judenstaat“ zu bezeichnen – sprich, die ethnische Diversität eines Landes zu leugnen, das weder alle Jüdinnen dieser Welt repräsentiert, noch von einer Mehrheit der dort lebenden Juden als Ethnokratie verstanden wird?

Sieht er darüber hinaus kein Problem darin, in einer der auflagenstärksten Wochenzeitungen Deutschlands – die anders als Medien des Springer-Verlags Qualität verspricht und von vielen Menschen zurecht ernst genommen wird – einen Skandal heraufzubeschwören, der auf kaum etwas fußt außer rassistischen Polemiken und dem absichtlichen Missverstehen eines fiktiven Interviews mit dem palästinensischen Kurator Yazan Khalili?

Der polternde Stammtisch-Ton, mit dem der promovierte Literaturwissenschaftler Schmidt schon im Juli 2021 und jetzt wieder von „den Postkolonialisten“ schreibt, wirkt letztlich peinlich. Will er von Frantz Fanon über Albert Memmi bis zu ruangrupa alle über einen Kamm scheren? Wer Schmidt folgt, könnte meinen, die Ideen, die in akademischen und aktivistischen Kontexten unter dem Stichwort Postkolonialismus verhandelt werden, seien nichts als ein großes, antiisraelisches Komplott.

Überhaupt: Hält Schmidt es für legitim, die trennscharfen Unterschiede zwischen Palästina-Solidarität, BDS-Unterstützung palästinensischer Kulturschaffender und tatsächlichem, israelbezogenen Antisemitismus einfach über Bord zu werfen? Und somit willentlich in Kauf zu nehmen, dass der Vorwurf des Antisemitismus zu einer konsequenzlosen Worthülse verkommt? Der Fall Hans-Georg Maaßen oder die Inkonsequenz gegenüber Verschwörungstheorien der „Querdenker“ zeigte eklatant, dass der Vorwurf, wo er angebracht wäre, von einem Großteil der Deutschen (inklusive Armin Laschet) heute leider kaum mehr ernstgenommen wird.

Der destruktive BDS-Beschluss

Schmidts Artikel wirkt wie eine weitere Wegmarke der inzwischen normalisierten Sehnsucht in Deutschland, xenophoben Impulsen Luft zu machen, indem man die Deutungshoheit über Antisemitismus gegen Minderheiten in Anschlag bringt. Ob diese palästinensisch, indonesisch, jüdisch oder links sind, scheint dabei keine Rolle mehr zu spielen. Eins haben alle gemeinsam: sie entsprechen nicht „unseren“ deutschen Standards, wie sie 2019 im BDS-Beschluss des Bundestags festgehalten wurden. Anstatt tatsächlich antisemitischer Propaganda entgegenzuwirken, forciert der Beschluss eine provinzielle Interpretation von Kritik, deren anti-pluralistische Auswirkungen in den letzten Jahren immer deutlicher zutage traten.

Erinnert sei etwa an den Fall des Philosophen Achille Mbembe, an die Gruppe „Unlearning Zionism“ oder an den Versuch der Welt am Sonntag, den Bonaventure Ndikung zu canceln. Carolin Emcke wurde vorgeworfen, sie bagatellisiere „das Leid der Juden“. Die Journalistin Nemi El-Hassan, die sich durch Beiträge gegen Antisemitismus hervorgetan hatte, durfte ihren Job als Moderatorin beim WDR nicht antreten. All das trotz Protests jüdischer Kulturschaffender inner- wie außerhalb Deutschlands.

Der vielleicht ärgerlichste Aspekt in Schmidts Text liegt letztlich aber woanders. Nämlich an der Stelle, wo er auf die NS-Kontinuitäten der Documenta zu sprechen kommt. Diese Frage wurde in einer DHM-Ausstellung letztes Jahr gründlich nachgezeichnet. Zehn der anfänglichen Gründungsmitglieder der Documenta, so zeigte die Ausstellung, waren ehemalige NSDAP-, SA oder SS-Mitglieder. Dass Schmidt derartige, wichtige Versuche der Aufarbeitung deutscher Vergangenheit mit einem Fake-Eklat um ruangrupa vermischt, ist schwer als etwas anderes lesbar denn als ein fingerzeigender Entlastungswunsch. Dann doch lieber sachlich.