Der im Jahr 2009 erschienene Roman „Lush Life“ von Richard Price, dem größten lebenden Krimi-Autor der USA, dreht sich um ein (quasi-fiktives) Viertel in New York City, das gerade „gentrifiziert“ wird: Der Kiez enthält sowohl Sozialwohnungen als auch Altbauten, die von wohlhabenden New Yorkern umgarnt werden. Ein Viertel kann aber erst gentrifiziert werden, wenn es sicher genug ist. Für diese Sicherheit sorgten zum Zeitpunkt des Romans sogenannte Quality-of-Life-Polizisten.

Diese Einheiten fahren in Zivil durch das Viertel in einem Taxi und halten Ausschau nach verdächtigen Gestalten: nach einem Auto mit einem kaputten Rücklicht, sie registrieren den Geruch von Gras, schauen nach Sprayern, Drogendealern, Wildpinklern. Wird eine verdächtige Person gesichtet, kommt das tragbare Blaulicht schnell auf das Taxidach. Und der „Taxifahrer“ und „Gast“ springen aus dem Auto und konfrontieren die jungen Männer (es sind fast immer junge Männer). Die Verdächtigen werden gründlich gefilzt und über ihre (vermeintlich) krummen Geschäfte befragt. Die Taktik heißt auf Englisch „Stop and Frisk“ (anhalten und filzen). Selbst wenn keiner festgenommen wird, ist die Botschaft klar: „Ihr seid hier nicht willkommen.“ Falls tatsächlich Drogen, Waffen, Diebesgut oder Einbruchwerkzeug gefunden wird, kommen die glücklosen Männer mit aufs Revier.

Grafik: BLZ/GALANTY; QUELLE: pewresearch.org Die Mordrate ist in den vergangenen Jahren gestiegen.

Ein fairer Deal zwischen Verbrecher und Polizei

Die Stop-and-Frisk-Strategie fußt weitgehend auf der Broken-Windows-Theorie des amerikanischen Politikwissenschaftler James Q. Wilson: Wenn Zeichen von Unordnung und Kleinkriminalität – kaputte Fenster, Graffiti, Drogenhandel, Wildpinkeln – immer sichtbarer werden, bekommen Anwohner und Besucher den Eindruck, dass sich niemand um das Viertel wirklich kümmert und dass das Gesetz hier nicht greift. Der Schweregrad der Kriminalität wird allmählich zunehmen, und das Viertel wird allmählich zur No-go-Area verfallen, so die Befürchtung. Die Theorie ist umstritten, hat aber eine empirische Grundlage.

In New York hatte die Taktik von „Stop and Frisk“ gleich zwei wichtige Ziele. Erstens: Das Viertel vor dem Verfall zu bewahren. Zweitens: Die Konfiszierung von illegalen Waffen. Kiffen oder Sprayen interessierten die Beamten wenig. Bei der Befragung von Verdächtigen in „Lush Life“ kommt es immer wieder recht bald zur Kernfrage: „Gebt uns eine Knarre. Irgendeine Knarre. Dann könnt Ihr gehen!“ Es ist wie ein Deal. Getreu dem Motto: „Wir werden selbst mittelschwere Delikte nicht zur Anzeige bringen, wenn Ihr uns illegale Pistolen gebt oder uns verratet, wo wir welche finden können.“

Ein Anstieg der Tötungsrate im Jahr 2020

Die Szenen in „Lush Life“, die wie immer bei Richard Price der ungeschminkten Wahrheit wirklich nahekommen, zeugen von der größten Herausforderung im Kampf gegen Gewaltkriminalität in den USA: die Omnipräsenz von Schusswaffen, besonders in den sozialen Brennpunkten amerikanischer Großstädte. Pistolen zirkulieren im Untergrund, ohne dass die Besitzer wirklich bekannt sind. Es kommt immer wieder vor, dass eine konfiszierte Pistole bei mehreren Gewaltdelikten eingesetzt wird. Deshalb setzt die Polizeibehörde von New York auf die Strategie „Stop and Frisk“: Jede Waffe, die irgendwie aus dem Verkehr gezogen werden kann, stellt einen kleinen, aber deutlichen Sieg dar.

Im Jahr 2020 aber schienen die fein abgestimmten Strategien der Polizeibehörden plötzlich nicht mehr zu funktionieren. Die Anzahl von Tötungsdelikten in den USA im Jahr 2020 ist nämlich im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent gestiegen. Das ist der größte Anstieg in einem Zeitraum von 50 Jahren. Die Häufigkeit von Tötungsdelikten wird pro Jahr ins Verhältnis der Einwohner gesetzt. Danach liegt die Mordrate in den USA aktuell bei 7,8 Toten pro 100.000 Einwohner. 2019 lag die Rate bei lediglich 6 Toten. Das Jahr 2020 stellt damit kein historisches Hoch dar. In den 1970er- und 80er-Jahren lag die Rate streckenweise bei über 10. Aber der rasante Anstieg im Jahr 2020 hat viele Beobachter dennoch schockiert. Auch wirft er viele interessante Fragen auf, die für eine lebhafte, ja mitunter verzweifelte Debatte sorgen.

Bill Greenblatt / Imago Ein Polizist bewacht in Ferguson die Polizeistation, während es zu Protesten gekommen ist.

Ärmere Stadtteile leiden stärker unter der Pandemie

Kriminalitätsstatistiken weisen einige Besonderheiten auf. Erstens geht die Steigerung an Tötungsdelikten nicht immer mit einem Anstieg an Gewaltkriminalität im Allgemeinen einher. Die Häufigkeit von anderen Gewaltdelikten blieb in den USA weitgehend stabil oder ging zurück. Zweitens wird der Anstieg an Tötungsdelikten überwiegend in Großstädten wie Chicago oder Philadelphia verzeichnet.

Und dann kommen wir zur heikelsten Facette dieser Debatte: Sowohl die Täter als auch die Opfer dieser Tötungsdelikte sind fast ausnahmslos entweder Schwarze oder (viel seltener) Menschen hispanischer Herkunft. Im Großraum von Chicago zum Beispiel wurden vom 1. Januar bis 1. Dezember 2021 insgesamt 1000 Tötungsdelikte registriert (2004 hat man nur 448 verzeichnet), 81 Prozent der Opfer waren Schwarze, 15 Prozent waren hispanischer Herkunft. Bei der überwältigenden Mehrheit der Tötungsdelikte teilten Täter und Opfer dieselbe Herkunft. Es ist also anzunehmen, dass fast alle schwarzen Opfer von Schwarzen getötet wurden.

Niemand bestreitet die gravierenden Folgen dieser Entwicklung für die verbleibenden Familienmitglieder der Opfer und für die Gesellschaft als Ganzes. Die Frage ist: Was geht hier vor? Hier scheiden sich die Geister. Grob gesagt gibt es zwei Lager: Die Polizeibehörden auf der einen Seite und die Forscher/Aktivisten auf der anderen. In den USA spielen Kriminologen und Soziologen eine ähnliche Rolle wie in Deutschland: Sie suchen nach den „ursprünglichen“ bzw. „systematischen“ Ursachen für Gewaltkriminalität. Demensprechend heben sie das gesellschaftliche Umfeld hervor: vernachlässigte Stadtteile mit dürftigen Ressourcen, fehlende Arbeitsplätze und Bildungs- und Freizeitangebote oder Misstrauen zwischen der Polizei und den Einwohnern in sozialen Brennpunkten.

Diese Grundursachen gab es immer, sie wurden lediglich von der Pandemie verschärft: Viele Institutionen, die normalerweise für Struktur und Halt in Armenvierteln sorgen – Schule, Kirchen, Arbeitsplätze –, waren auf einmal außer Kraft gesetzt. Pandemiebeschränkungen hatten den Stresspegel der Gesellschaft als Ganzes rasant erhöht, und wie immer bekamen ärmere Stadtteile die Folgen am meisten zu spüren.

Imago Die Broken-Windows-Theory besagt, dass selbst ein eingeschlagenes Fenster die Abwärtsspirale in einem Stadtteil auslösen kann.

Diskriminierung gegen Schwarze hat System

Sicherheitsbehörden – insbesondere die Polizei – haben eine andere Erklärung parat. Sie argumentieren mit einer Verschärfung des sogenannten Ferguson-Effekts. Um diesen Erklärungsansatz zu verstehen, muss man ein paar Jahre zurückgehen. Am 9. August 2014 wurde der unbewaffnete afroamerikanische Teenager Michael Brown von einem weißen Polizisten in Ferguson, Missouri, erschossen. Sein Tod wirkte wie ein Brandbeschleuniger für die „Black Lives Matter“-Bewegung, eine lose Gruppe von Aktivisten, Forschern und Bürgern, die schon lange Polizeigewalt und Diskriminierung gegen Schwarze in der amerikanischen Justiz anprangerten.

Die Gruppen, die sich unter dem Deckmantel der „Black Lives Matter“-Bewegung solidarisierten, sind äußert vielfältig. Gemeinsame Thesen sind aber vorhanden, wie etwa diese: Die Polizei und die Staatsanwälte hätten zu viel Macht und würden sie überproportional gegen Schwarze, insbesondere gegen junge schwarze Männer einsetzen. In Armenviertel mit einer großen schwarzen Minderheit würde die Polizei wie eine Besatzungsarmee agieren: Statt Beziehungen zu pflegen, würden die Polizisten in Militärfahrzeugen patrouillieren.

In zahllosen Fällen würden Polizisten, die Gewaltexzesse verübten, entweder überhaupt nicht belangt oder nur versetzt oder entlassen. Außerdem würden schwarze Angeklagte zu häufig und zu übermäßig zu langen Haftstrafen verurteilt, eine Praxis, die schwarze Communitys besonders hart trifft. Diese verschiedenen Probleme hätten einen gemeinsamen Grund: eine stillschweigende und zynische Herabstufung bzw. Missachtung der Bürgerrechte der schwarzen Mitbürger. Deshalb der Titel „Black Lives Matter“. Schwarze Leben sind wichtig.

Selbst Donald Trump erkannte das Problem

Viele der Thesen der „Black Lives Matter“-Bewegung sind auch empirisch belegt: Studien bestätigen immer wieder, dass die Polizei z.B. häufiger gegen Schwarze Gewalt bei Festnahmen anwendet, und dass schwarze Angeklagte zu überproportional langen Haftstrafen verurteilt werden, selbst wenn andere kausale Faktoren berücksichtigt werden. Diese Ungleichheiten spiegeln sich in der Lebenserfahrung vieler schwarzer Amerikaner wider.

Die Erschießung von Michael Brown schien zunächst in dieses Muster hineinzupassen. Später, nach vielen intensiven Untersuchungen, wurde die Erschießung von Michael Brown als gerechtfertigt eingestuft. Nichtsdestotrotz wurde Browns Tod zum Kristallisierungspunkt der „Black Lives Matter“-Bewegung. Überall in den USA gab es friedliche Proteste. Nicht nur von Schwarzen oder von Aktivisten. Die Kritik an übergriffigen Polizeitaktiken wurde immer lauter und wurde diesmal auch von moderaten und konservativen Politikern geäußert. Sogar Donald Trump, nach Einflussnahme von Prominenten wie Kim Kardashian, unterzeichnete den „First Step Act“, ein ambitioniertes Gesetzeswerk, das die Anzahl an Gefängnisinsassen reduzieren sollte, Resozialisierung verbessern und der Diskriminierung entgegenwirken sollte.

Was der Ferguson-Effekt zu bedeuten hat

Es gab aber auch beunruhigende Entwicklungen seit 2014. Besonders in Städten, wo es heftigste Proteste und Unruhen gegeben hat, gab es auf einmal deutlich mehr Tötungsdelikte – und das nach einer kontinuierlichen Abnahme seit den 1990er-Jahren. Gab es einen Zusammenhang zwischen den Protesten – und Unruhen – und dieser Zunahme an Kriminalität? Forscher nannten diesen Zusammenhang den Ferguson-Effekt, betonten aber im selben Atemzug, dass es nur eine Hypothese ist.

Privat Zum Autor Andrew Hammel ist Schriftsteller, Übersetzer und in Texas als Rechtsanwalt zugelassen. Von 1996 bis 2005 vertrat er Todeskandidaten in den USA vor Gericht. Heute lebt er in Düsseldorf und berichtet regelmäßig unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung über wichtige Gerichtsprozesse. Twitter: @AndrewHammel1

Der Kriminologe Richard Rosenfeld von der St. Louis University unternahm eine ambitionierte Analyse der Entwicklungen im Jahr 2015 und fand Anhaltspunkte für einen Zusammenhang. Im Jahr 2015 verzeichneten 56 amerikanische Großstädte einen Anstieg an Tötungsdelikten von 17 Prozent, in zehn Städten gab es sogar eine Zunahme von 33 Prozent. Ein Zeitungsartikel fasste Rosenfelds Schlussfolgerungen zusammen:

„Alle zehn Städte, in denen ein plötzlicher Anstieg der Tötungsdelikte zu verzeichnen war, hatten einen hohen afroamerikanischen Bevölkerungsanteil […]. Obwohl nicht klar ist, was die Ursache für den Anstieg ist, glaubt Rosenfeld, dass es einen Zusammenhang zwischen den öffentlichkeitswirksamen Protesten gegen die Tötung unbewaffneter schwarzer Männer durch die Polizei, einem weiteren Vertrauensverlust der schwarzen Bürger gegenüber der Polizei und einer Zunahme der Gewalt in den Gemeinden gibt.“

Die Gesamtgefährdung der Polizei

Viele Polizisten fügten noch eine andere Ursache hinzu: die Zurückhaltung der Polizei. Nach Ferguson fühlten sich viele Polizisten wie Zielscheiben einer ungerechten pauschalen Kritik. Ein Streifenpolizist in den problematischen Gegenden in amerikanischen Städten hat einen gefährlichen Job. Tagtäglich muss er oder sie fremde Menschen kontrollieren, konfrontieren und gegebenenfalls verhaften. Häufig stehen die Verdächtigen unter Drogeneinfluss. Und viele sind auch mit Pistolen bewaffnet, die sie jederzeit aus einer Tasche ziehen können.

Unter diesen Umständen müssen Beamte manchmal aggressiv vorgehen, um das eigene Leben und das von anderen Menschen zu schützen, auch wenn sie nicht sicher sein können, dass der Verdächtige bewaffnet ist. Zwar ist das Risiko, im Einsatz getötet zu werden, sehr gering – circa 50 Polizisten werden jährlich getötet –, eine deutliche Abnahme gegenüber den 1980er-Jahren. Aber diese Zahl reflektiert nicht die Gesamtgefährdung, die ein Polizist zu befürchten hat. Erstens, so behaupten Polzisten, sind es zum Teil gerade eben die aggressiven Taktiken der Polizei, die für diese niedrige Bilanz sorgen. Zweitens werden Polizisten sehr oft Zielscheibe von Gewalt, die nicht unbedingt zum Tode führt. Im Jahr 2019 zum Beispiel wurden 56.034 Beamte tätlich angegriffen, mit zum Teil gravierenden psychischen und körperlichen Folgen.

Die Verhöhnung der Polizei

Im Jahr 2014 und 2015 wurde die Polizei nunmehr auch verstärkt rhetorisch angegriffen. Der Graffiti-Kürzel „ACAB“ (All Cops Are Bastards) war überall zu sehen. Auch das Slogan „Defund the Police“ (Der Polizei das Geld nehmen) wurde nicht mehr nur von Aktivisten skandiert, sondern auch von Linksliberalen. Am 24. November 2014, als der Staatsanwalt von Ferguson der Presse mitteilte, dass der Polizist, der Michael Brown erschoss, dafür nicht belangt werden würde, brüllte Browns Stiefvater in die Presse-Kameras: „Burn this motherfucker down!“ (Später entschuldigte er sich für diese Aussage.)

Tatsächlich gab es in dieser Nacht schwere Unruhen, bei denen Dutzende Geschäfte abgefackelt wurden. Die Arbeitsmoral der Polizei sank dementsprechend – viele Beamte dachten über einen Karrierewechsel nach. Wieder andere entschieden sich, sich so oft wie nur möglich krankschreiben zu lassen: die sogenannte Blue Flu griff um sich (diese Art von Grippe wurde nach der Farbe der Polizeiuniform benannt). James Comey, ehemaliger Chef der FBI, schilderte diese Auffassung in einer Rede aus dem Jahr 2015: „Ich habe privat mit Polizisten in einem Großstadtbezirk gesprochen, die mir gesagt haben, dass sie von jungen Leuten mit hochgehaltenen Handykameras umringt werden, die sie verhöhnen, sobald sie aus ihren Autos steigen. Sie sagten mir: ‚Wir haben das Gefühl, belagert zu werden, und wir haben keine Lust, aus unseren Autos auszusteigen.‘“

Imago Nach dem Mord an George Floyd kam es in den USA zu schweren Ausschreitungen.

Die Polizei verlor bis zu 15 Prozent ihres Personals

Das Jahr 2020 kann eigentlich als die Fortsetzung dieser Entwicklung gesehen werden, aber diesmal mit einer ungleich höheren Intensität. Anders als die Tötung Michael Browns war die grausame Erstickung von George Floyd in Minneapolis offensichtlich Mord, und das Video ging schnell um die Welt. Es schien vielen, als ob amerikanische Polizisten nichts aus den Unruhen und Reformbestrebungen nach 2014 gelernt hätten. Weltweit gingen Millionen auf die Straßen. Die friedlichen Proteste wurden auch dieses Mal von Plünderungen und Brandstiftungen begleitet: Es waren die schwersten Ausschreitungen in der amerikanische Geschichte seit den 1960er-Jahren.

„Defund the Police“ wurde nicht nur skandiert, sondern diesmal auch umgesetzt: Linksliberale Stadträte in amerikanischen Großstädten schmiedeten Pläne, damit Polizeibudgets um Millionen gekürzt würden. Neun von dreizehn Mitgliedern des Stadtrats von Minneapolis sprachen sich sogar für den völligen Rückbau („dismantling“) der Polizei in ihrer Stadt aus. Polizisten waren entrüstet: Wieder einmal, meinten sie, würde die Polizei auf der Grundlage der Verfehlungen Einzelner pauschal angegriffen. Einsätze in sozialen Brennpunkten wurden so gefährlich wie selten zuvor, auch wegen Covid-19. Viele Polizisten kündigten oder gingen in Frührente. Polizeibehörden in vielen Großstädten verloren 10 bis 15 Prozent ihres Gesamtpersonals innerhalb von Monaten.

Die Kontrollen nahmen ab

Für den Kriminologen und ehemaligen Polizisten Peter Moskos, der am John Jay College of Criminal Justice in New York City lehrt, spielen die Zurückhaltung der Polizei und die enorme Belastung der amerikanischen Justiz aufgrund von Covid-19 eine zentrale Rolle. Er schilderte die Lage in einem Beitrag für das Wall Street Journal: Die Maschinerie der Strafjustiz war im Covid-19-Jahr 2020 vielerorts fast zum Erliegen gekommen. Tausende Kriminelle wurden freigelassen, um die Verbreitung von Covid-19 in Gefängnissen zu verhindern. Die Anzahl an Festnahmen und Verurteilungen gingen in vielen Städten enorm zurück.

Auch verfolgte die Polizei wieder einmal eine informelle Politik der Zurückhaltung: Beamte würden „immer noch Anrufe bearbeiten und Kriminelle verfolgen, die sie bei der Begehung von Straftaten beobachten“, so Moskos, aber sie „befürchten, dass ein verstärkter Widerstand von Verdächtigen die Anwendung von Gewalt erfordern könnte, was zu öffentlicher Kritik und sogar zur Strafverfolgung von Polizeibeamten führen könnte“. Vor diesem Hintergrund, schlussfolgert Moskos, „hörte die Polizei weitgehend auf, verdächtige Menschen anzuhalten und die Gewaltkriminalität nahm zu“.

Weniger Kontrollen, mehr Tote auf den Straßen

Jetzt kommen wir zurück zu der Taktik, die eingangs geschildert wurde: Aggressive Kontrollen von „verdächtigen“ Menschen von Polizisten in Zivil, mit dem alles überragenden Endziel, Pistolen aus dem Verkehr zu ziehen. Das Programm wurde immer kontrovers diskutiert, weil die „Verdächtigen“, die von den Polzisten kontrolliert wurden, fast ausnahmslos Minderheiten waren. Erschwerend kam hinzu, dass Rechtsverstöße nur bei einem winzigen Bruchteil der Kontrollen festgestellt werden konnten.

In den sonstigen Fällen kamen junge Männer davon, und zwar mit dem unguten Gefühl, nur aufgrund ihrer Hautfarbe belästigt worden zu sein. Und das nicht zu Unrecht. Der Linksliberale Bill de Blasio, der 2017 zum Oberbürgermeister von New York City gewählt wurde, versprach eine drastische Verminderung der Kontrollen. Und er setzte sein Versprechen um: 2011 wurden 700.000 Menschen auf den Straßen von New York kontrolliert, 2019 waren es nur noch 11.629 Menschen. Das führte aber zwangsweise zu weniger Beschlagnahmungen von illegalen Pistolen, und, in den Augen von Kritikern, zu mehr Toten auf den Straßen.

Ein schmaler Balanceakt

Mittlerweile ist die „Defund the Police“-Bewegung angesichts der Steigerung der Mordrate förmlich in sich zusammengebrochen. Im ganzen Land fordern selbst liberale Politiker eine verstärkte (wenn reformierte) Polizeiarbeit – eine Forderung, die auch bei Minderheiten in Großstädten viel Zuspruch findet. Schließlich sind deren Viertel am meisten von Bandenkriegen und Attentaten betroffen. Schwarze Amerikaner in prekären Gegenden wollen die Polizei auf keinen Fall abschaffen. Sie wollen lediglich, dass der Umgang der Polizei mit ihnen respektvoller wird, und dass soziale Probleme nicht allein mit repressiven Mittel bekämpft werden. Die Polizei soll künftig vielfältiger werden, und eng mit Sozialarbeitern, Psychologen und Suchttherapeuten zusammenarbeiten, um auch die Grundursachen von Kriminalität anzugehen. Und diese Ziele können nur mit zusätzlichen Mitteln erreicht werden.

Es bleibt aber festzustellen, dass das soziale Umfeld von Gewaltkriminalität in den USA nach wie vor von drei Wahrheiten bestimmt wird. Erstens finden die meisten Tötungsdelikte in amerikanischen Großstädten statt. Zweitens kommen Minderheiten, insbesondere Schwarze, überproportional oft sowohl unter den Tätern als auch unter den Opfern vor. Afroamerikanische Männer z.B. machen 6 Prozent der amerikanischen Bevölkerung aus, begehen laut FBI-Angaben aber ungefähr 50 Prozent aller Tötungsdelikte. Drittens: Die überwältigende Mehrheit von Afroamerikanern und Menschen hispanischer Herkunft haben nichts mit Gewaltkriminalität zu tun.

Die Täter sind in der Regel Heranwachsende und junge Männer, die aus zerrütteten Familienverhältnissen stammen und in der Regel Banden angehören. Polizeibehörden müssen daher einen Balanceakt vollführen: Waffen aus den Händen einer gewaltbereiten Minderheit wegzubekommen, ohne den Rest der Bevölkerung zu diskriminieren oder zu verärgern. Es herrscht in den USA derzeit ein weitgehender Konsens darüber, dass die Strategien der 80er- und 90er-Jahre, die zu überfüllten Gefängnissen führten, ein fataler Irrweg war. Aber die Erfahrung vom blutigen Jahr 2020 scheint zu zeigen, dass auch zu wenig und zu passive Polizeiarbeit zu tragischen Ergebnissen führen kann.

