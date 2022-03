Saint-Rémy-de-Provence - Gefühlt war sie schon immer da: Elizabeth II., Königin von England und Oberhaupt des Commonwealth. Seit 1952 regiert die Monarchin durchgehend, in diesem Jahr feiert sie also ihr Platinjubiläum. Seit 2015 ist sie zudem die am längsten regierende Königin der Welt – die Rekorde ihrer Urgroßmutter Victoria und des altägyptischen Pharaos Ramses II. hat sie gebrochen.

Aber das ist nicht ihr einziges Alleinstellungsmerkmal. Wer sich für die Queen interessiert, weiß, dass sie mit ihrer Kleidung und ihrem Schmuck kommuniziert. Ihr Stil ist keiner Mode unterworfen, er besteht vielmehr aus Codes, die sie gemeinsam mit ihren Schneidern erdacht hat. Am bekanntesten ist ihr königlicher Farbcode, denn die Queen trägt starke Farben – damit sie auch in großen Menschenmengen sofort erkennbar bleibt und von ihrem Volk leicht gesehen wird. Doch es gibt auch Geheimnisse ihrer Garderobe, die sich erst durch genauere Betrachtung lüften lassen.

Zunächst einmal trägt sie ausschließlich englische Kleidung. Sie folgt damit einer Verordnung, die auf Queen Victoria zurückgeht, um die heimische Textilindustrie zu stärken und die Vorbildfunktion als royales Role-Model zu nutzen. Nur für eine Marke macht Queen Elizabeth eine Ausnahme, initiiert durch ihren ersten Besuch ohne die Eltern in Paris 1948. Charles de Gaulle schenkte ihr und ihrer Schwester Margaret damals jeweils ein Seidentuch von Hermès. Am selben Tag besuchten die Schwestern den Blumenmarkt auf der Île de la Cité – einer der wenigen Momente der Freiheit, der lebenslang nachhallen sollte. Bis heute sind alle Tücher, die die Queen trägt, die Carrés der berühmten Pariser Marke. Es gibt sogar eigene Motive wie „Elizabeth Regina“ oder „The Royal Mews“, die extra für die Queen entworfen wurden.

In jüngeren Jahren trug Elizabeth II. Englands damals berühmtesten Designer Hardy Amies oder Modelle von Belville Sassoon. Doch seit 1988 bis zu seinem Tod im Jahr 2019 schneiderte ein in England lebender Deutscher beinahe ihre gesamte Garderobe: Karl Ludwig Rehse, geboren in Essen und nach London ausgewandert, betrieb das Modehaus John Anderson – die Queen war nach seiner Präsentation in Windsor so begeistert, dass er ihr Leib-Garderobenlieferant wurde. Als Rehse nach dem Tod seines Partners sein Geschäft aufgeben wollte, bewegte sie ihn höchstpersönlich dazu, weiterzumachen. Und sie mischte sich gern ein, und das nicht nur bei der Farb- und Stoffauswahl. Sie sprach auch bei der Schnittführung ein Wörtchen mit oder machte Verbesserungsvorschläge bei technischen Problemen.

Es versteht sich von selbst: Nichts bleibt bei der Queen dem Zufall überlassen. Schon gar nicht, wenn es um repräsentative Besuche geht. Bereist die Queen ein Land, versteckt sich in ihrem Kostüm oder Mantel-Kleid-Ensemble immer ein Hinweis auf die Landesfarben. Oft zeigt sie mit ihrer Farbwahl auch Haltung, etwa wenn sie Grün – als Zeichen der Hoffnung – für eine Ansprache in Pandemie und Lockdown wählt. Oder sie wählt, in Zeiten des Ukrainekriegs, den Blumenstrauß in den Landesfarben als Zeichen der Solidarität aus.

Imago Die Queen im Februar bei einem Empfang in der Grafschaft Norfolk.

Den Großteil ihres Schmucks hat Elizabeth II. der Leidenschaft ihrer Großmutter Queen Mary zu verdanken, die nach der Februarrevolution von 1917 den in Not geratenen russischen Großfürstinnen gern ihre verbliebenen Juwelen abkaufte. Seit dem Tod ihres Ehemannes Prinz Philipp trägt die Queen häufig zwei Broschen. Das ist ein Symbol dafür, dass sie den ewigen Treueschwur zu ihrem Land nur zu zweit so lange bewältigen konnte. Ein schönes Zeichen, das von einer großen Liebe zwischen zwei Individuen zeugt. Der Stil der Queen ist königlich, obwohl ihre Garderobe unprätentiös ist. Und was wirklich in ihrer stets mitgeführten Handtasche steckt, dürfte auf ewig ihr wohlgehütetes Geheimnis bleiben.

