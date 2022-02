Im September 2018 wurde Nidal R. in Berlin-Neukölln auf offener Straße erschossen. Die Tat rief im Stadtteil Bestürzung hervor. Doch das öffentliche Trauern um einen verlorenen Bruder oder Freund führte bald darauf zu Maßregelungen seitens Politikern und Politikerinnen sowie der Medien. Ein deutsch-arabischer Mann, der zudem Straftaten begangen hat, verdiente keine Trauer. Darin schienen sich vom Neuköllner Bürgermeister bis zur Welt-Redaktion alle einig zu sein. Der verstorbene Nidal R. tauchte in Medienberichten eigentlich nie ohne den Zusatz „Intensivtäter“ auf – ganz so als würde das die Ermordung relativieren.

Zu dem Zeitpunkt war der SPD-Politiker Martin Hikel gerade erst Bürgermeister geworden. Er trat die Nachfolge Franziska Giffeys an, die wiederum vom populistischen Nachlass Heinz Buschkowskys zehrte. Den breit besprochenen Mord an Nidal R. nutzte Hikel, um Werbung für die Neuköllner „Null-Toleranz-Politik“ gegen Kriminalität zu machen. Symbolträchtig forderte er die Entfernung eines Wandgemäldes, das in Gedenken an Nidal R. entstanden war. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion wurde der spontane Gedenkort buchstäblich mit weißer Farbe übermalt.

Der triumphale Akt wurde in den Medien als entschlossenes Durchgreifen gefeiert. Seitdem profiliert sich Hikel als Neuköllner Bezirks-Sheriff. Die Strategie, soziale Probleme dem migrantischen Charakter Neuköllns zuzuschreiben und dies als „Klartext reden“ zu verkaufen, hatte bereits bei Hikels Vorgängerinnen und Vorgängern in der SPD als Karriere-Booster funktioniert. Bei seiner Neuauflage des Law-and-Order-Bildes steht Hikel bis heute in einem Überbietungswettbewerb mit seinem CDU-Stadtratskollegen Falko Liecke, der ebenfalls versucht, das Thema für seine Agenda auszuschlachten.

Der Begriff „Clankriminalität“ hat politische Konjunktur

Der Begriff der „Clankriminalität“ ist zum Medien-Dauerbrenner geworden. Die polizeilichen Definitionen eint, dass sie „Clankriminalität“ aus strafrechtlich irrelevanten, stereotypen Zuschreibungen wie „patriarchalisch-hierarchische Familienstrukturen“, „mangelnde Integrationsbereitschaft“ oder „eigene Werteordnung“ konstruieren – sowie aus schlicht rassistischen Elementen wie „ethnische Abschottung“. Es ist klar, dass hier nicht etwa die abgeschotteten sozialen Milieus weißer Grunewalder Villenbesitzer gemeint sind. Recht unverdeckt zeigt sich die rassistische Schieflage des Begriffs auch im Berliner Lagebild „Clankriminalität“. Dieses stellt schon in den ersten Zeilen klar, dass es um Kriminalität in „arabischstämmigen Strukturen“ geht – und verfällt somit einer altbekannten deutschen Gewohnheit: die Erfassung von Kriminalität nach ethnischer Zugehörigkeit.

Der Pauschalverdacht ging im Fall Nidal R. perfekt auf. Vage Verweise auf den „arabischstämmigen“ Täter, den „Problembezirk“ oder das „Milieu" reichten aus, um die Zuordnung des Mords zur Clan-Kategorie plausibel erscheinen zu lassen. Weit weniger als die Anklage der Täter – bis heute bleibt der Mord unaufgeklärt – schien die Anklage der skandalisierten Neuköllner Zustände zu interessieren. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich längst eine voyeuristische Projektionsfläche etabliert.

Neuköllner Shisha-Bars als „Clan-Wohnzimmer“

„Oft betrete ich ein Café, in dem gar kein Essen oder Getränke angeboten werden, und jedes Gespräch sofort verstummt. Da fragt man sich schon, was machen die hier eigentlich? Wir nennen diese Räume vorgelagerte Wohnzimmer der arabischen Großfamilien. Gerade die unverheirateten Männer wohnen oftmals noch zu Hause, da sind diese Läden wichtige Treffpunkte.“ – so formulierte es die Berliner Staatsanwältin Petra Leister, die 2018 von der damaligen Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey mit der Verfolgung „arabischstämmiger Kriminalität“ in Neukölln betraut worden war.

Die Aussage fügt sich harmonisch in den immer weiterwachsenden Korpus der Clan-Debatte ein. In Talkshow-Runden, Lageberichten und pseudowissenschaftlichen Broschüren produzieren sich selbsternannte Experten und Expertinnen kriminalisierter Milieus, Polizeireporter oder „Forscherinnen“ und erschaffen dabei dasselbe Phänomen: die „Clankriminalität“. Sie bilden das „Wir“ in Leisters Zitat, dessen verzerrender Voyeurismus sich auf die ihm unzugänglichen Communities und ihre Räume richtet. Die darin transportierten Mythen – sei es die „Shishabar als Clan-Wohnzimmer“, der patriarchale „Clan-Chef“ oder die jungen Männer, die im BMW vorm Jobcenter vorfahren, um abzukassieren – kriminalisieren nach dem Rasterprinzip und bereiten den Boden für staatliche Repression.

Ja, Strukturen organisierter Kriminalität machen sich Loyalitätsbeziehungen wie familiäre Bande zunutze. Doch die Beweislast in der Clan-Debatte verläuft letztlich andersherum: Die zugeschriebene Zugehörigkeit zu bestimmten Familien gilt hier bereits als Indikator für Straffälligkeit. Leisters Vermischung von Generalverdacht und dem Gender-Stereotyp der „unverheirateten Männer“ ist typisch für den Stil der Debatte. Dabei fällt insbesondere die kaum verhohlene Aggression der Staatsanwältin auf: Der Impuls, gewaltvoll in rassistisch markierte Orte – oder Familien – einzudringen, die sich mutmaßlich außerhalb des eigenen Zugriffs befinden, ist wohl eine der Triebfedern der deutschen Clan-Obsession. Dazu passt die polizeiliche Strategie der sogenannten „Tausend Nadelstiche“.

Fragwürdige Polizeistrategien gelten in Neukölln als normal

Der Kern dieses Ansatzes: Das Ordnungsamt und andere Behörden wie Zoll oder das Finanzamt dienen der Polizei als Türöffner in unliebsame Milieus. Während die Polizei gewerbliche Räume im rechtsstaatlichen Normalfall nur mit einem richterlichen Beschluss durchsuchen darf, betritt sie diese als assistierende Behörde bei einer Gewerbekontrolle auch ohne anfänglichen Tatverdacht. Wie viele Polizeibeamte und -beamtinnen mitkommen, ist Ermessenssache. Bei Razzien in Shishabars, Cafés und Barber Shops endet dies oft in auffallend hohen Polizeiaufgeboten. Was für die Betroffenen und Nachbarn sowie Nachbarinnen nicht erkennbar ist: die eingetroffenen Hundertschaften mit Maschinenpistolen haben oft keinen handfesten Hinweis auf Straftaten und kontrollieren oft in erster Linie Jugendschutz, Luftwerte oder Tabak.

Der angebliche Zusammenhang solcher Einsätze mit organisierter Kriminalität verflüchtigt sich beim näheren Hinsehen. Alles, was migrantischen Bezug hat, ist potenziell von der Razzia betroffen: von der Baklava-Bäckerei ohne Meisterbrief über den Späti bis hin zum Burger-Laden. In Antworten auf parlamentarische Anfragen steht entweder, dass gar keine Anhaltspunkte auf organisierte Kriminalität vorliegen. Oder die Polizei windet sich aus „ermittlungstaktischen Gründen“ um die Beantwortung der Frage herum.

Die Ergebnisse der Clan-Razzien – Verbund- oder Kontrolleinsätze, wie sie in Berlin offiziell heißen – sind unspektakulär. Meist werden lediglich Bagatelldelikte festgestellt. Auch im Rahmen von Verkehrskontrollen festgestellte Verstöße landen in der Clan-Statistik. Rund 14 Prozent der von der Polizei der „Clankriminalität“ zugeordneten Straftaten 2020 waren Verkehrsstraftaten. Weitere rund 13 Prozent Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz.

Verbundeinsätze und Clan-Statistik müssen folgerichtig als das bezeichnet werden, was sie sind: Racial Profiling mit System. Darüber kann auch nicht hinwegtäuschen, dass die regelmäßig eingeladene Presse jedes gefundene Messer oder Drogenklümpchen zum Beweis der vermeintlichen Angemessenheit dieser Einsätze stilisiert. Während niemand auf die Idee käme, einen Chrystal-Meth-Fund bei einem SPD-Innenexperten in der Kleingartensiedlung „Samoa“ besorgt zum Anlass zu nehmen, Berliner Hobbygärtner und -gärtnerinnen zu drangsalieren, bestätigt jeder zur „Waffe“ aufgeblasene Stock unter dem Shishabar-Tresen einer triumphierenden Öffentlichkeit die vermeintliche Kriminalität einer ganzen Branche.

Law-and-Order-Politik auf Neuköllner Straßen

Die Verwischung der Unterschiede zwischen Ordnungswidrigkeiten und Straftaten bei den Einsätzen stellt laut dem Kriminologen Thomas Feltes eine rechtsstaatlich problematische Vermengung von administrativem Recht und Strafrecht dar. Von Polizeihundertschaften flankiert wird Ordnungsrecht militarisiert und in einen Kampf gegen Gefährder und Gefährderinnen umgedeutet. Die Law-and-Order-Politik spaltet Einwohner und Einwohnerinnen in Musterbürger und Musterbürgerinnen, die Müll wegräumen und Nachbarn sowie Nachbarinnen denunzieren einerseits – und vorab ernannte Delinquenten und Delinquentinnen andererseits, die die volle Härte des staatlichen Gewaltmonopols zu spüren bekommen. Ein klassischer Move des neoliberalen starken Staats: Missliebige, teils informelle Gewerbe werden durch Razzien zu bester Geschäftszeit vertrieben, sodass der Weg für eine intensivere Inwertsetzung des Stadtteils frei wird.

Das beeindruckende Arsenal an Maßnahmenkatalogen und behördlichen Überwachungsstrategien, das in migrantischen Stadtteilen aufgefahren wird, stützt sich auf ein profitables Entertainment-Spektakel aus Hunderten Fernseh-Dokus und Gangster-Serien, in denen die Grenzen zwischen Fiktion und urbaner Wirklichkeit verwischen. Auch die stigmatisierenden Razzien lassen sich nicht ohne die mediale Inszenierung eines rabiaten Eindringens, Bloßlegens und Eroberns verstehen. Mit verantwortlichen Politikern und Politikerinnen an vorderster Front wird dabei öffentlich der Vorhang vormals geschützter Räume weggerissen. Gästen werden vor laufender Kamera Statements abgefordert oder gar Belehrungen aufgedrückt.

Das ist eine Show, deren Scheinwerfer marginalisierte Gruppen ausleuchten und soziale Konflikte zugunsten eines inszenierten Kulturkampfs verblassen lässt. Während die selbsternannten Bezirks-Sheriffs ihre Angriffe wahlweise mit „Recht und Ordnung“ oder „Schutz der Jugend“ rechtfertigen, hat ihre Forderung einer permanenten Aufsicht und Kontrolle über migrantische Räume eine koloniale Attitüde. Die Razzien wirken letztlich wie Pressetermine eines embedded journalism im Dienst einer rassistischen Gentrifizierungspolitik und populistischer Politikaufstiege.

Vorreiter der Nadelstich-Strategie ist NRWs Innenminister Herbert Reul (CDU), der in Interviews unverhohlen die Schikaneabsicht der Einsätze preisgegeben hat. Nicht zufällig vergleicht Reul die Einsätze mit seinem zum Teil rechtswidrigen Vorgehen gegen die Klimabewegung bei der Besetzung des Hambacher Forsts. Dort diente der Brandschutz als Vorwand für die Räumung. Hier in Neukölln bildet etwa die Kontrolle der Lüftungsanlage das Einfallsstor für staatliche Gewalt. Routine-Kontrollen von Gewerben zu Razzien aufzubauschen und für Gängelung zu nutzen, kennt man auch in der queeren Szene, wie das einige Schöneberger Clubs 2018 erfahren mussten, oder in linken Lokalen wie dem Mensch Meier. Gemeinsamer Nenner ist die Konstruktion „rechtsfreier Räume“ und „No-Go-Areas“.

Auch die AfD hat das Potenzial der Debatte erkannt

Es ist kein Zufall, dass die AfD die Clan-Debatte maßgeblich geprägt hat. Die rechtspopulistische Partei forderte 2017 bereits in ihrem ersten Bundeswahlprogramm, „kriminellen Clanmitgliedern“ die Staatsbürgerschaft zu entziehen, um sie abschieben zu können. Zwei Jahre später übernahm die CDU-Innenministerkonferenz diese Forderung mit nur leichten Modifikationen, weiter schwappte sie auch in die SPD. Die staatliche Kriegsstrategie gegen die herbeifantasierte Bedrohung der Clans ist offenbar opportun, weil sie die Salonfähigkeit von Abschiebungen und des Entzugs von Staatsbürgerschaften fördert.

Dass beim „Kampf gegen die Clankriminalität“ nicht gezielte Ermittlungsarbeit, sondern kompromissloser Generalverdacht beginnend im Kindesalter das Ziel sein würde, gab Franziska Giffey schon 2017 preis, als sie sich zur Neuköllner Null-Toleranz-Strategie äußerte: „Das fängt beim Schulschwänzen an und hört bei der organisierten Kriminalität auf“, verkündete Giffey, woraufhin Geldbußen für Eltern verhängt wurden, deren Kinder nicht zur Schule gehen. Hier kündigt sich jenes Vorgehen an, das der Journalist Mohamed Amjahid auch in den Reihen der Polizei Niedersachsen aufgedeckt hat: Ein Jugendlicher mit einem vermeintlichen „Clan-Namen“ landet hier schon für das Klauen eines Schokoriegels in einer Statistik über organisierte Kriminalität.

All das weckt Erinnerungen an die polizeiliche Verknüpfung von Delikten mit einer Sinti:zze/Rom:nja-Zugehörigkeit – eine aus dem 19. Jahrhundert übernommene, im Nationalsozialismus tödliche und auch danach immer wieder aufgewärmte deutsche Polizeitradition. Bis 1983 wurde hierfür das Kürzel „ZN“ in Polizeidatenbanken verwendet – auch hier war der Name Anlass für die Markierung. Sippenhaft wird so zur Anleitung polizeilichen Handelns, wie es der Soziologe Mohammed Chahrour formuliert hat. Die allgegenwärtigen Verweise auf „ethnische Abstammung“ oder angebliches „Stammesdenken“ geben Aufschluss über den zwar lächerlich anmutenden, und dennoch tödlich ernsten, völkischen Unterstrom der Clan-Debatte.

Frauen und Hunde im Einsatz gegen die „Ehre“

Im Mythoversum der Clan-Debatte verschwimmen fiktionale Gehalte und polizeiliche „Erkenntnisse“. Besonders krass zeigt sich das in einer internen Broschüre der nordrhein-westfälischen Polizei. Diese empfiehlt den Einsatz von Frauen im Polizeidienst und Hunden als ehrverletzende Maßnahme – sowie die gezielte Förderung des „Misstrauens in die eigene Community“. Der Anspruch der Broschüre ist die Schulung von Polizeimitarbeitern und -mitarbeiterinnen. Doch sie bringt eine mit Verächtlichkeit getränkte Wirklichkeit zum Vorschein. Die Autorin der Broschüre, Dorothee Dienstbühl, ist eine der führenden Stimmen der Clan-Debatte und firmiert häufig als wissenschaftliche Expertin. Das Label „Soziologin“ dient hier der Legitimierung eines Sammelsuriums rassistischer Behauptungen.

Fast in Reinform findet in dem Polizeipamphlet – wie auch die Soziologin Céline Barry bemerkt hat – eine orientalistische Verwissenschaftlichung von Vorurteilen statt: etwa die Konstruktion einer vernünftigen okzidentalen Männlichkeit, welche einer vermeintlich triebgesteuerten, „orientalischen“ Männlichkeit gegenübergestellt wird. „Rationales und langfristiges Denken“, heißt es so, „setzt gerade bei jungen Mitgliedern aus, wenn sie ihre Ehre verletzt oder die Gefahr einer Verletzung sehen“.

Nach völkischer Projektion klingt auch der Hinweis auf eine angebliche „Gebärfunktion zur Gewährleistung der Clan-Erhalts“ der Frauen jener Familien, der in der Feststellung mündet: „Je mehr Kinder eine Frau für den Clan gebärt, desto besser“. In einem ähnlichen Register spielt die Aussage von Dienstbühl, „kriminelle Clanmitglieder“ erklärten „der Gesellschaft den Krieg“ und „beanspruchen physischen Raum für sich“. Die deutsche Soziologin suggeriert einen beunruhigend klaren Schluss: Für diese Menschen gibt es in Deutschland keinen „physischen Raum“.

Die Folgen des Generalverdachts

Die verzerrten Anklagen gegenüber den „Clankriminellen“ halten als Rechtfertigungen für ähnlich abwegiges Verhalten seitens des Staats her. So wird einerseits die Dominanz der Straße, das gewalttätige und rudelhafte Auftreten der „Clans“ beklagt – um im selben Atemzug zu fordern, dass die Polizei zum Zweck der Machtdemonstration im Rambo-Style in anvisierten Stadtvierteln auftaucht.

Der Vorwurf, „Clankriminelle“ hätten keinen Respekt vor dem Rechtsstaat, spiegelt sich in der Tatsache, dass im Rahmen der schikanösen Razzien gleich mehrere Grundprinzipien von Rechtsstaatlichkeit über Bord geworfen werden. Nämlich das Schikaneverbot und die Verhältnismäßigkeit. So dient die Clan-Debatte letztlich der Schwächung bürgerlicher Rechte. Und folgerichtig wird das Konzept „Clankriminalität“ auch im Grundrechtereport 2021 kritisiert.

Die Beschwörung der Rechtsstaatlichkeit in der Debatte konterkariert sich selbst – und ist vielmehr ein Fingerzeig dafür, wie sehr das liberale Rechtsverständnis hier in Richtung eines ganz anderen Rechtsbegriffs kippt. Den rassistisch markierten Mitgliedern der „ethnisch abgeschotteten Parallelgesellschaften“ wird ihr Anspruch auf Schutzrechte vor staatlichen Eingriffen abgesprochen.

Angesichts der Dämonisierung durch die gesellschaftliche Mitte kann es kaum überraschen, dass ein rassistischer und neonazistischer Täter sich am 19. Februar 2019 unter anderem Menschen in einer Hanauer Shishabar als Anschlagsziel aussuchte. Der Hass auf diese Orte war bereits lange vor den Morden von Hanau spürbar – er wurde bewusst geschürt. So ist es nur konsequent, dass die Aktivistin Melly Amira im Rahmen einer Hanau-Gedenkveranstaltung in Neukölln forderte, dass die Brandstifter der Clan-Debatte für die Morde Verantwortung übernehmen.

Nicht überraschend und dennoch unheilvoll ist, wie vehement die rassistische Verunglimpfung und Gewalt der Clan-Debatte bejubelt wird. Hass, Häme und euphorische Identifikation mit der Staatsgewalt sind die vorherrschenden politischen Affekte der Öffentlichkeit bei diesem Thema. Während die Strategie der Dämonisierung und Kriminalisierung auch tödliche Konsequenzen in Kauf nimmt, klatscht eine hysterisch angeheizte Dominanzgesellschaft – und vergisst, dass die Methoden, die zunächst an marginalisierten Gruppen erprobt werden, früher oder später uns alle treffen werden.

Jorinde Schulz ist Aktivistin und Autorin. Sie hat zudem eine Vorstandsfunktion in der Partei DIE LINKE Neukölln.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.