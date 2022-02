Berlin - Als Harald Semmling seinen Sohn zum letzten Mal sieht, sitzt er mit ihm vor der Lokomotive Emma auf dem „Kleinen Lummerland“. Das ist ein Spielplatz am Savignyplatz in Berlin-Charlottenburg. Damals rennt der Sohn in die Arme des Vaters, sie reden, lachen, der Fünfjährige will schaukeln. Am Ende sagt Semmling dem Sohn in ernstem Ton, dass sie sich jetzt länger nicht sehen werden. „Ich gehe auf eine Reise“, sagt er. „Da will ich mit“, sagt der Sohn. „Da kannst du leider nicht mit“, sagt der Vater. Dann hört er von weitem die Stimme der Mutter, die den Jungen ruft: „Hey, warum schaust du so traurig, was erzählt der Harry da schon wieder?“

Das Wort Papa wollen die Mütter bis heute nicht verwenden. Sie bezeichnen Semmling nur als Samenspender, auch dem Sohn gegenüber. Das gemeinsame Kind ist inzwischen acht Jahre alt und durfte seinen Vater seit dreieinhalb Jahre nicht sehen, obwohl beide in Berlin leben. Dabei ist Berlin doch die Stadt der Regenbogenfamilien, wo es vielerorts normal ist, wenn Väter schwul sind und die Mütter lesbisch, wo Kindergärten sich über diverse Elternpaare freuen.

Natürlich stellte sich Harald Semmling nicht unangemeldet vor das Haus der Mütter, aber er versuchte lange, einen Kontakt herzustellen: Er schrieb Postkarten, die beim Sohn nie ankamen, zum Schulanfang druckte er in einer Berliner Tageszeitung eine Grußanzeige. Eingeladen wurde er nicht mehr. Er erzählte diese Geschichte vor eineinhalb Jahren auch einer bundesweiten Tageszeitung. Dort nannte die Autorin ihn Harald Semmling, obwohl das nicht sein richtiger Name ist. Diesen Namen will er auch jetzt verwenden.

Dass sich Eltern trennen und anschließend der Vater von der Mutter aus dem Leben der Kinder gedrängt wird, mit Lügen, mit Manipulation oder durch Gerichtsverfahren, ist Alltag vor dem Familiengericht. Im Fall von Harald Semmling aber gibt es besondere Details: Er hatte im November 2012 den lesbischen Müttern durch eine „gerichtete Samenspende“, so der Fachausdruck, die Schwangerschaft ermöglicht. Mit seinem Freund, inzwischen Ehemann, waren die beiden Frauen vorher fünf Jahre lang befreundet, sie wollten aktive Väter im Leben des Kindes. Nach der Geburt drängten die Väter aus dem Haus und aus dem Alltag mit Kind, und weil der Vater der zweiten Mutter die Stiefkindadoption ermöglicht hatte, war das Recht auf ihrer Seite.

Das Gesetz stellt Vater gegen Co-Mutter

Regenbogenfamilien sind gerade häufig Thema in der Öffentlichkeit, das Familienbild wandelt sich, und die neue Bundesregierung will das in Gesetzen spiegeln. Meist wird dann automatisch von Mütterfamilien gesprochen, als gebe es nur die Konstellation mit der anonymen Samenspende. „Es muss nach meiner Überzeugung zum Normalfall werden“, twitterte der Bundesjustizminister Marco Buschmann Anfang Februar, „dass in einer Ehe zwischen zwei Frauen diese beiden Mütter als Eltern im Sinne einer gemeinsamen Mutterschaft anerkannt werden.“ Damit stellt er sich den Forderungen vieler Grüner und Liberaler, die fordern, dass das Sorgerecht automatisch an die zweite Mutter geht, ohne eine Stiefkindadoption durchführen zu müssen. Die Befürworter versammeln sich unter dem Stichwort „Nodoption“.

Von möglichen Vätern ist dort selten die Rede. Doch das ändert sich gerade. Sowohl der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, als auch das Familienministerium unter Anne Spiegel machen immer wieder deutlich, dass sie bei den Gesetzesformen die Komplexität der Regenbogenfamilien mitdenken. Der Status quo läuft jedoch derzeit meist auf ein Entweder-oder hinaus. Das heißt: Entweder bekomme der Vater das zweite Sorgerecht oder die zweite Mutter. Das Gesetz stellt sie regelrecht gegeneinander auf.

Harald Semmling hat das zu spüren bekommen – in seinem langen Kampf vor Gericht, der vor dreieinhalb Jahren begann. In den ersten Jahren nach der Geburt des Kindes hielt er sich an die Regeln der Mütter und sah sein Kind selten: im ersten Jahr 30 Stunden, im zweiten Jahr 40 Stunden, im dritten, vierten und fünften Jahr 50 Stunden. „Das war immer gegen den Willen der Mütter, und als ich das ausweiten wollte, zogen sie sich komplett zurück.“ Hinzu kamen die Demütigungen. Die Mütter sagten gern vor dem Sohn: „So, jetzt schmeißen wir den Harry aber raus!“ Als er den Kontakt auf 80 Stunden ausweiten wollte, war klar, dass er seinen Sohn lange nicht sehen würde, es kam zu dem letzten Treffen am Spielplatz in Charlottenburg. Das war der 24. Oktober 2018. Das Datum hat sich eingebrannt bei Semmling.

Dreieinhalb Jahre später ist der 56-Jährige desillusioniert, was seine Situation angeht. „Immerhin werde ich jetzt in allen Papieren zu meinem Fall ‚biologischer Vater‘ genannt“, sagt er. „Das ist der einzig positive Effekt, den ich durch meine Klagen vor Gericht für mich erreicht habe.“ Sonst darf er sich seinem Sohn weiterhin nicht nähern, weil die Mütter es jetzt schriftlich haben, dass der Kontakt zum Vater für das Kind nicht „zuträglich“ sei. „Das Urteil widerspricht Karlsruhe, es widerspricht der Empfehlung des Prozessbeistands und der Empfehlung des Jugendamts“, sagt Semmling. „Sie alle hatten eine Wiederaufnahme des Kontakts zum Vater empfohlen.“ Väterliche Liebe, so Semmling, sei keine juristische Kategorie.

Karlsruhe kippt Berlin, aber Berlin setzt sich trotzdem durch

Dabei hatte er im Sommer 2021 für alle Regenbogenväter einen Sieg errungen. Zeitungen in ganz Deutschland berichteten im Juli, dass leibliche Väter ein Umgangsrecht mit ihrem per Samenspende gezeugten Kind haben dürfen – selbst dann, wenn sie es vorher zur Adoption freigegeben haben. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hatte das entschieden. Schwarz auf Weiß stand dort, dass die „private Samenspende hier genauso zu bewerten sei wie Geschlechtsverkehr mit der Mutter“. Nur bei Samenspenden über eine offizielle Samenbank sei gesetzlich von vornherein ausgeschlossen, dass der Spender seine Stellung als Vater später geltend machen könne. Damit kippte das Gericht ein Urteil aus Berlin, stand in den Texten – es war der Fall von Harald Semmling.

Doch als die Neuverhandlung anstand, war es zu spät. Harald Semmling beschreibt den Gerichtstermin am 11. November 2021 in Berlin als traumatisch. Die Mütter spielten die emotional Verletzten, der Vorsitzende Richter selbst brachte ihnen Wasser an den Tisch, als sie danach verlangten. Auch das Kind musste aussagen, ohne die Eltern im Raum. Die wörtlichen Zitate des Sohnes werden Teil der Verhandlung:

Alin Bosnoyan Eine Figur auf dem Spielplatz von Klein Lummerland

„Der Harry ist doch mein Samenspender und hat doch nur einen Zettel unterschrieben. Er ist böse und ich will ihn auf gar keinen Fall sehen. Der Harry kann auch kein Fußball spielen, ich spiele so gern Fußball.“

Die Sätze klangen auswendig gelernt, erinnert sich Semmling, selbst die Verfahrensbeiständin wies das Gericht darauf hin, dass der Junge offensichtlich manipuliert worden sei. Das gleiche Gericht hatte zwei Jahre vorher dafür gesorgt, dass Semmling seinen Sohn für lange Zeit nicht sehen durfte. Jetzt sorgte es dafür, dass dieser Zustand zementiert wird. Revision darf Semmling nicht einlegen.

Trotz dieses Falls verbessert sich derzeit die Situation der Regenbogenväter, nicht zuletzt dank des Prozesses von Semmling. Schon im Koalitionsvertrag steht, dass zwei Mütter automatisch das Sorgerecht bekommen – mit dem Zusatz: „Wenn nichts anderes vorher vereinbart wurde“. Dem Automatismus werden die Rechte des Vaters zwischengeschaltet. Auch Familienministerin Anne Spiegel macht immer wieder deutlich: Da, wo biologische Väter in Regenbogenfamilien Verantwortung übernehmen wollen, sollen sie das können.

Was Semmling jetzt bleibt, ist vor allem Warten. Was ihm zugestoßen ist, bezeichnet er als „Vatervergiftung“. Er darf einmal im Vierteljahr einen Brief an seinen Sohn schreiben. So hat es der Richter ausgedrückt. Dieser Brief, so sagte er, müsse dem Kind „unverzüglich“ ausgehändigt werden. Semmling trifft andere Väter in einer Selbsthilfegruppe, deren E-Mail-Adresse alles sagt: regenbogenvaeterimkonflikt@email.de. Wenn sein Sohn 14 oder 16 ist, wird er sich fragen, wo sein Vater war, all die Jahre. „Ich kann dann zumindest beweisen“, sagt er, „dass ich gekämpft habe.“ Davon darf er aber in seinen Briefen nichts schreiben, auch das hatte der Richter ihm auferlegt. Auch nicht, dass er seinen Sohn vermisse.

Am 25. Januar 2022 schickte Harald Semmling so einen Brief per Einschreiben. Darin schreibt er unter anderem: „Liebe Grüße aus Charlottenburg, wo ich wohne, ganz in der Nähe eines großen Schlosses.“ Er hoffe, sein Sohn habe Spaß am Lernen und fragt, wie der Sport ihm gefalle? „Hoffentlich geht für uns alle die Coronazeit bald vorbei“, steht dort noch. Semmling hat eine Kopie zuhause. Den Brief an seinen Sohn beendet er mit: „Ich wünsche dir alles Liebe und werde dir zu jeder Jahreszeit einen Brief schreiben. Das war der Winterbrief. Dein Papa.“ Der Brief ist bis heute nicht abgeholt worden.

Offenlegung: Der Autor ist selbst Vater in einer Regenbogenfamilie und Co-Herausgeber des „Regenbogenväterbuch“ (Omnino, 2021).

