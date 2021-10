Berlin - Julian Reichelt ist entthront. Für diesen Streich brauchte es die New York Times (NYT) – das Presse-Schwergewicht der USA. Laut der Zeitung war der ehemalige Bild-Chefredakteur der „mächtigste Zeitungsredakteur in Europa“. In dieser Position scheint er Verantwortung mit Machtmissbrauch verwechselt zu haben. Das ist nun Geschichte, unter anderem dank der New York Times.

Aktuell stürzen sich deutsche Journalistinnen und Journalisten auf Reichelts Story. Sie berichten von Sex, Geld und Macht und suchen nach Erklärungen für jahrelanges Schweigen. Die wichtigste Frage aber bleibt: Warum braucht es die New York Times, um die Dreckwäsche des deutschen Journalismus zu waschen? Eine Antwort: Die Konzern- und Medienmacht Axel Springers.

Die Medienmacht Axel Springers

Immer mal wieder gibt es in Deutschland Initiativen, sich kritisch mit Medienkonzentration zu beschäftigen. Da solche Ansätze aber in der deutschen Wissenschaft fast vergessen sind, bleiben sie eher Randerscheinungen. Über Jahre dokumentierte der Kommunikationswissenschaftler Horst Röper steigende Konzentrationsprozesse im Tageszeitungswesen. Sein Fazit 2018: Die „Pressekonzentration wächst rasant“ – im Westen wie im Osten.

Schon 2012 hatte Röper einen „Höchstwert“ in der Pressekonzentration und 2014 einen „erneuten Höchstwert“ gemessen. Im Westen gibt es die Tendenz zu Marktkonzentrationen seit Mitte der 1970er-Jahre. Im Osten dominieren bis heute die ehemaligen SED-Bezirkszeitungen. Sie blieben nach 1990 dank neuer finanzstarker westdeutschen Eigentümer bestehen und bauten ihre Marktmacht dann weiter aus.

Tatsächlich sind es deutschlandweit aktuell nur „eine Handvoll Verleger“, die den Medienmarkt kontrollieren. Zu diesem Ergebnis kam eine im Jahr 2019 erschienene Studie des Instituts für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung München (isw). Pressemarkt-Spitzenreiter ist Axel Springer, neben der Gruppe um die Stuttgarter Zeitung, Funke, DuMont und Madsack. Zusammen kontrollierten die fünf westdeutschen Verlage 40 Prozent der Gesamtauflage der Tageszeitungen. Zählt man die größten zehn Verlage zusammen, kommt man auf 60 Prozent.

Diese Konzentrationstendenzen setzen sich im Onlinebereich fort. Zwar gibt es dort mehr kleine „Player“. Trotzdem sind die Konzentrationswerte höher, weil die großen Onlineportale letztlich Ableger traditioneller Medien sind. Den Markt dominiert Bild.de mit 21,39 Prozent, gefolgt von Spiegel Online mit 11,47 Prozent. Je nach Messart besitzt Axel Springer so zwischen 25 und 30 Prozent Marktanteil im Onlinebereich. Auch bei den Tageszeitungen steht der Konzern (trotz Abstoßung mehrere Regionalzeitungen) mit 12,7 Prozent weiter an der Spitze der Auflagenanteile.

Laut Röper sei diese Konzentration „eine Katastrophe für die Vielfalt“. Ihre Folge sei weniger Auswahl für Medienkonsumentinnen und -Konsumenten. Laut isw-Studie lasse sich über die große Marktmacht einiger Konzerne auch deren „Verfügungsgewalt“ über die Medien ableiten. Das heißt, der Verlag mit der höchsten Reichweite hat die größte Medien- und Meinungsmacht. In Deutschland ist das Axel Springer.

Deutsche Multimediale Familienunternehmen mit politischem Einfluss

Diese horizontale Konzentration ist aber „nur“ die Spitze des Eisbergs. Was zählt, sind die Unternehmen hinter den Medien, also die Verflechtungen zwischen einzelnen Teilmärkten. Das multimediale Großunternehmen Bertelsmann, beziehungsweise die Bertelsmann SE & Co KGaA, ist hier einsamer Spitzenreiter. Laut dem Kölner Institut für Medien- und Kommunikationspolitik ist der Konzern mit 17 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2020 der größte Medienkonzern Deutschlands.

Bertelsmann, mit Sitz im westfälischen Gütersloh, ist das einzige deutsche Medienunternehmen, dem die isw-Studie „globale Bedeutung“ bescheinigt. Ähnlich wie Axel Springer hält der Konzern Anteile an Fernsehsendern, Radiokanälen, Zeitschriften, Zeitungen und Websites, so auch die Mehrheitsbeteiligung an der Verlagsgruppe Gruner+Jahr. Bertelsmann ist so eine entscheidende Stellschraube in der Produktion und Vermittlung von Informationen.

Zusätzlich besitzt der Konzern das Medien-Dienstleistungsunternehmen Avato mit weltweit mehr als 65.000 Angestellten und ist Mitbesitzer der größten Buchverlagsgruppe der Welt, Penguin Random House – sie kontrolliert ein Viertel des weltweiten Buchhandels. Diese Monopolstellung von Bertelsmanns wird in der Branche kritisch beäugt. Einnahmequelle Nummer eins bleibt aber die RTL-Group. Mit rund 6 Milliarden Euro im Jahr 2020 erwirtschaftet sie rund 35 Prozent des Gesamtumsatzes des Konzerns. Die Gesamtumsätze der ProSiebenSat.1 SE (rund 4 Milliarden) und der Axel Springer SE (rund 3,1 Milliarden) fallen dagegen ab.

Am Fall Bertelsmann wird auch klar: Konzernmacht liegt nicht im Markt allein, sondern im Einfluss auf gesellschaftliche Entscheidungsprozesse. Bei Bertelsmann kommt dieser Einfluss durch die 1977 gegründete Bertelsmann Stiftung. 1993 erhielt sie den Großteil der Konzernaktien und ist heute laut Handelsblatt heute die „wahrscheinlich größte, auf jeden Fall aber einflussreichste Stiftung Deutschlands“. Die Stiftung ist mittlerweile eine zentrale Institution in politischen Entscheidungsprozessen. Nachzulesen ist das beispielsweise in dem 2004 erschienen Buch „Bertelsmann. Hinter der Fassade des Medienimperiums“.

Darin dokumentieren die Autoren Hersch Fischler und Frank Böckelmann, wie es der Stiftung gelang, „der Agenda 2010 des Reformkanzlers ihren Stempel aufzudrücken“. Es sei „nahezu unbekannt, dass die Stiftung die Hochschul-, Gesundheits-, Wirtschafts-, und Arbeitsmarktpolitik seit dem Antritt der Regierung Schröder entscheidend bestimmt hat“. Auch heute gebe es kaum ein öffentliches Gremium, in dem nicht eine Vertreterin oder ein Vertreter der Stiftung sitze. Die breite Öffentlichkeit kenne die Stiftung allerdings oft nur durch publikumswirksame Aktionen wie Preisverleihungen, Foren oder Empfängen. Das sei Teil der Informationspolitik des Konzerns.

Axel Springer und die NYT

Auch Axel Springer betreibt Informationspolitik. Der Konzern expandiert, aktuell in die USA. Er ist auf die positive Kommunikation seiner Unternehmensstrategie angewiesen. Das gilt vor allem für seine US-amerikanischen Investorinnen und Investoren wie der Gesellschaft Kohlberg Kravis Roberts (KKR). Laut Frankfurter Allgemeine Zeitung ist KKR „Springers amerikanische Seite“. Seit dem Jahr 2019 ist das Unternehmen mit rund 45 Prozent an Axel Springer beteiligt.

Spätestens seit #MeToo sind Sex-Skandale für US-Investorinnen und US-Investoren ein rotes Tuch. Sie kosten Reputation und Geld und lassen Millionen-Deals platzen, wie die geplante Übernahme des US-amerikanischen Politiknachrichten-Portals Politico. Erst nach der Absetzung Reichelts übernahm Axel Springer Politico für geschätzte eine Milliarde US-Dollar.

Ob eine Absetzung Reichelts ohne den US-Marktdrang Axel Springers erfolgt wäre, darf bezweifelt werden. Wahrscheinlicher ist, dass die Medienmacht Axel Springers die Berichterstattung über interne Strukturen weiter erschwert hätte. Denn der Konzern und seine Top-Managerinnen und Top-Manager sind bestens vernetzt und haben große finanzielle Ressourcen. Kurz: Axel Springer sitzt am längeren Hebel. Geld, Anwälte, Reichweite. Offene Konflikte mit Axel Springer oder seinen Managerinnen und Managern können sich, wenn überhaupt, nur die großen Verlage leisten oder die, die kaum etwas zu verlieren haben. So brauchte es eine Flagship-Zeitung aus den USA, um die Fallstricke der deutscher Medienkonzentration zu umgehen.

Mandy Tröger ist Medienwissenschaftlerin und Kolumnistin der Berliner Zeitung. Aktuell hat sie einen Lehrauftrag an der Universität Hannover.