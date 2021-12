Die politische Haltung vieler Menschen zum Staat und ihre emotionale Reaktion auf ihn pendelt zwischen zwei extremen Polen:

Der erste lautet: „Der Staat wird für uns schon alles richten.“

Der zweite: „Der Staat ist das ultimative Böse, gar eine Bedrohung unserer Sicherheit.“

In diesem Text möchte ich mir Gedanken machen, welche Beziehung Bürgerinnen und Bürger zu Verwaltung, Regierung, Parlamenten und Parteien – also zum ordnenden Staat – haben oder haben sollten. Wichtig ist mir zu Beginn, was ich für eine zielführende Diskussion dieses Themas unbedingt ausblenden muss:

Die rechtsextreme Ablehnung der heutigen Bundesrepublik Deutschland, die sich aus einer durchschaubaren Nostalgie speist, oftmals mit der Chiffre „BRD GmbH“ versehen wird und letztlich nur zurück zu „den guten alten Zeiten“ möchte, in denen vermeintlich arische Menschen – in staatlich organisierter Form – als überlegen markiert wurden.

Auch geht es mir hier keineswegs darum, eine rechtskonservative bis rechtsnationale Haltung zu diskutieren, die sich mit einer besonderen Liebeserklärung an Law and Order einen Staat erschaffen hat, der zwar demokratisch gewählt wurde, der aber autoritär agiert – der „andere“ beseitigen und darüber hinaus den Status quo im Sinne einzelner privilegierter Gruppen erhalten möchte.

All dies auszublenden bedeutet nicht, dass sich sogenannte Reichsbürger oder der Seehofer-Flügel der Union plötzlich in Luft auflösen. Diese Positionen für einen Moment beiseite zu schieben, weitet jedoch den Blick auf die Möglichkeit, kritische Gedanken zum Nationalstaat zu entwickeln.

Wie eine progressive Perspektive auf den Staat aussehen könnte

Mir geht es an dieser Stelle explizit um eine Betrachtung des Staates aus progressiver, linksliberaler und solidarischer Perspektive. Also aus der Perspektive all jener, die im zeitgenössischen Diskurs immer wieder getrost als „Gutmenschen“ bezeichnet werden und sich im Gros als „Mitte der Gesellschaft“ positionieren würden. Jene fiktionale „Mitte der Gesellschaft“, die wirkmächtige Strukturen der Privilegierung und Diskriminierung kaschiert, würde an sich schon genug Diskussionsstoff bieten – doch das ist ein Thema für einen anderen Text.

Es ist durchaus möglich, dass eine und dieselbe Person aus dieser – zugegeben etwas vage definierten – Gruppe bei einem Thema sehnsüchtig nach dem Staat ruft und den Staat beim nächsten Thema als ultimative Gefahrenquelle bezeichnet. Dazu zwei Beispiele:

Bei der Pandemiebekämpfung fordern viele linke Stimmen vehement ein härteres Eingreifen des Staates, etwa mit 3G- oder 2G-Regeln im öffentlichen Leben – oder gar mit einer Impfpflicht im Sinne eines effektiven Schutzes vulnerabler Gruppen vor der Ansteckung mit Covid-19. Der Staat soll die schützende Hand über verletzbare Menschen halten, in diesem Fall Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Vorerkrankungen oder medizinisches Personal.

Der Staat soll sich also darum kümmern, dass das Risiko für diese Schutzbedürftigen so gering wie möglich gehalten wird. Der Staat, und vor allem die Exekutive – so entnehme ich es derzeit vielen eher linken Wortmeldungen in klassischen und sozialen Medien –, soll der Garant für das erfolgreiche Manövrieren der ganzen Gesellschaft durch diese Gesundheitskatastrophe sein. Demnach lautet der Aufruf, dass der Staat diese Krise managen soll. Zumindest werden in ihn viele Hoffnungen gesetzt.

Gleichzeitig möchten viele, die im Zuge der Pandemie nach dem Staat rufen, ihn beim Thema Polizeigewalt in die Schranken weisen. Zwar würden die wenigsten so weit gehen, die Polizei als solche komplett auf den Prüfstand zu stellen, zu fordern, ihr die Finanzmittel zu entziehen oder sie gar ganz abzuschaffen, seit Jahren geht dennoch das Vertrauen in die staatlichen Sicherheitsbehörden zurück. Zuletzt gaben laut Eurobarometer nur 78 Prozent der Deutschen an, der Polizei „eher zu vertrauen“ – die Tendenz ist sinkend. Für ein Land mit preußischer Staatsgeschichte ist das erstaunlich wenig.

Immer mehr Linke – aber auch eher mittig positionierte Menschen – entwickeln beim Thema „Recht und Ordnung“ also eine Skepsis gegenüber „ihrem Staat“, der ja eigentlich für ihre Sicherheit sorgen soll – der Minderheiten gegenüber aber oft das Gegenteil davon macht. Längst lachen etwa nicht mehr nur Antifaschistinnen und -faschisten über den Hamburger Innensenator Andy Grote von der SPD, der Sticker, auf denen er satirisch als „Pimmel“ bezeichnet wird, von der Polizei abknubbeln lässt. Auch die bürgerliche SPD-Klientel schüttelt mittlerweile den Kopf über diesen Staat, der sich primär um seinen eigenen Erhalt und die Legende seiner fortwährenden Unantastbarkeit kümmert. Diese Staatsskepsis geht über die inszenierte Empörung des „Bunds der Steuerzahler“ hinaus. Er wirft grundsätzliche Fragen auf: Für wen ist dieser Nationalstaat eigentlich geschaffen worden? Wer profitiert von ihm? Und für wen stellt er eine Gefahr dar?

Debatten um Pandemie und Polizeigewalt in Deutschland

Pandemie und Polizeigewalt sind nur zwei Beispiele, die ein grundsätzliches Spannungsfeld aufzeigen: Wie geht das zusammen, dass der Staat hier gefeiert und dort ausgelacht, gar grundlegend kritisch betrachtet wird? Ergibt das überhaupt Sinn?

Deutsche Debatten, vor allem im Feuilleton und in den Leitartikeln großer Zeitungen, sind sehr staatszentriert. Das erkenne ich jedes Mal, wenn etwa die Namen von Hauptstädten genannt werden, wobei gar nicht klar ist, wer eigentlich gemeint ist. Viele Journalistinnen und Autoren der alten Schule schreiben in ihre Texte Wörter wie „Brüssel“, „Berlin“ oder „Washington“ – und meinen damit eigentlich die Gesamtheit der Menschen, die auf dem jeweiligen Staatsgebiet leben. Staaten werden so zu Synonymen für ganze Gesellschaften, in denen Menschen den Staat, aus ganz verschiedenen Perspektiven, kritisch betrachten.

Diese Unschärfe kaschiert das Unbehagen und die Sehnsucht vieler, über ihre Erlebnisse mit dem Staat zu berichten. Zuweilen gilt es in vielen Medien als ketzerisch, das deutsche Justizsystem zu kritisieren. Journalistinnen und Journalisten mit juristischem Staatsexamen mögen es beispielsweise nicht, wenn ich beschreibe, wie äußert milde die deutschen Gerichte mit Rechtsextremismus umgehen. Wissend, dass viele Neonazis erst gar nicht zur Rechenschaft gezogen werden, weil der Staatsapparat auf dem rechten Auge sehr häufig höchstens verschwommen sieht. Die Kritik, dass der Staat oftmals im Sinne einer bestimmten Gruppe agiert und der Gleichheitsgrundsatz nur theoretischer Natur ist, ärgert viele Menschen in diesem Land.

Grundsätzliche Staatskritik, so heißt es, gehe zu weit

Neulich wurde mir auf einem Podium entgegnet, dass eine grundsätzliche Kritik am Staat aus emanzipatorischer, queer-feministischer oder de-kolonialer Sicht zu weit gehe. So eine Kritik würde das Streben nichtweißer Menschen nach Emanzipation weltweit selbst wiederum unterminieren. Das Argument lautete: Unabhängigkeitsbewegung im Zuge des europäischen Kolonialismus und der weißen Gewaltanwendung in Afrika, Asien, Ozeanien und Südamerika hätten einen eigenen, souveränen und unabhängigen Staat zum Ziel gehabt.

Und ja, das stimmt. An folgendem Beispiel lässt sich allerdings gut illustrieren, dass die ursprüngliche Intention de-kolonialer Kämpfe nicht immer als Referenz für die Gegenwart dient: Der antikoloniale Kampf gegen die britische Besatzung Ägyptens und die Ausbeutung der Bevölkerung am Nil durch die weiße Kolonialmacht mündete letztlich in der Ausrufung des ägyptischen Staates, im Zelebrieren eines ausgeprägten Patriotismus und letztendlich in einer Militärdiktatur. Diese hat sich, im Grunde ununterbrochen, mit den ehemaligen europäischen Kolonialstaaten – darunter auch Deutschland – und anderen Staaten in der Region verbündet und unterdrückt seine Bevölkerung bis heute. Ähnliches gilt auch für Staaten wie Uganda, Brasilien, Indien oder Pakistan.

Postkoloniale Staaten im sogenannten Globalen Süden pauschal als „Errungenschaften“ zu zelebrieren ist überhaupt sehr kurzsichtig, weil ja genau diese Staaten koloniale Kontinuitäten bis heute weitertragen. Nicht nur, dass der belgische Kolonialstaat nach der Unabhängigkeit des Kongo weiter aktiv in die Politik der ehemaligen Kolonie eingegriffen hat. Die wirtschaftliche, politische und hegemonial-kulturelle Abhängigkeit der „Peripherie“ bleibt auch Jahrzehnte nach der Ausrufung der Souveränität vom „Mutterland“ noch bestehen.

Staaten rauben den in ihnen lebenden Menschen Fantasie

Staaten sind letztlich dazu da, den Menschen die Fantasie zu nehmen, dass es auch ohne sie ginge. Indem sich Menschen auf den Staat verlassen, geht ihnen die Vorstellung abhanden, wie beispielsweise Nachbarschaften ein solidarisches und von Aufmerksamkeit geprägtes Zusammenleben organisieren können.

Oder: Das staatliche Straf-Regime festigt ein negatives Menschenbild, das letztlich nur darauf aus ist, Menschen zu sanktionieren und sich als Gesellschaft zu rächen. Das eigene Handeln orientiert sich – zum Beispiel beim Thema Steuerflucht und Steuerhinterziehung – lediglich daran, nicht erwischt zu werden oder seine Kreativität in die Suche nach Schlupflöchern zu investieren. Eine Utopie im Sinne einer fairen Umverteilung von Reichtum und Ressourcen, im Sinne eines Zusammenhalts von Starken und Schwachen hat im üblichen Staatsdenken wenig Platz.

Demokratie und der Schutz von Minderheiten, das zeigen die europäische Geschichte und Gegenwart, bilden im Staat häufig Gegensätze. Durch eine etwas konsequentere Staatskritik könnte beides vielleicht besser verbunden werden. Es würde sich zumindest lohnen anzufangen, in diese Richtung zu denken. Aber auch jene, die sich gegen den Staat aufbäumen und ihn kritisieren, halten sich mit ihm auf. Der Staat zentriert sich selbst.

Für alle, die nun die Gesetzlosigkeit fürchten, das Recht des Stärkeren, ein Harmagedon: Eine staatskritische Perspektive muss nicht zwingend in Anarchie enden, also in der Abwesenheit grundsätzlicher Regeln des Zusammenlebens. Die Frage lautet: Wer setzt welche Regeln? Wer profitiert von ihnen? Und wer bleibt dabei auf der Strecke?

Der moderne Staat ist eine eurozentrische Idee

Bevor Europäerinnen und Europäer ihr Konzept vom modernen Staat in die Welt trugen, gab es Dynastien, Theokratien, tribale Gesellschaftsformen, die antike Polis, Abstufungen von Anarchie oder auch sogenannte Transformative Justice: Dies meint nicht, dass diese Formen des Zusammenlebens unbedingt besser sind als der Staat, wie wir ihn kennen.

Uns allen wurde aber kollektiv beigebracht, dass das eurozentrische Staatskonzept die Krönung der menschlichen Schöpfung sei. Der Kolonialismus, die Klimakrise oder der ausbeuterische Kapitalismus wären Grund genug, diese apathische Sichtweise zu hinterfragen. Selbst das Adjektiv „modern“ müsste in diesem Zusammenhang gründlich dekonstruiert werden. Wir hinterfragen es einfach nicht, weil wir noch nicht einmal auf die Idee kommen. Doch kann man den Staat selbst überwinden?

Zurück nach Deutschland: Der Staat setzt hierzulande den Rahmen für die Wahrung der Rechte der Arbeitnehmerschaft, von Betriebsräten, Gewerkschaften – auch Streiks finden innerhalb eines definierten rechtlichen Rahmens statt. Dennoch fußt etwa der Arbeitskampf der prekär angestellten Rider beim Berliner Start-up-Lieferdienst Gorillas vor allem auf der Selbstorganisation der Arbeiterinnen und Arbeiten.

Einige Politikerinnen und Politiker haben im Rahmen ihres Wahlkampfs vorbeigeschaut und performative Solidarität mit den Beschäftigten bekundet. Was sie bei dieser Gelegenheit nicht zugegeben haben: Diese prekären Arbeitsverhältnisse werden ebenfalls vom Staat ermöglicht. Er bietet gierigen Unternehmen überhaupt erst die Schlupflöcher, Menschen für geringe Löhne und unter widrigen Arbeitsbedingungen und Dauerüberwachung zu beschäftigen – mit für die Unternehmen milden oder oft auch gar keinen Sanktionen.

Ist hier der Staat die Lösung oder das Problem?

Neulich habe ich mich grundsätzlich gefragt: Ist es nicht absurd, dass die Welt im Rahmen des UN-Klimagipfels in Glasgow ausgerechnet auf Staaten setzt, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen? Waren und sind es nicht genau sie, die diese Krise überhaupt erst ausgelöst haben? Und sind es nicht vor allem soziale Bewegungen, staatsferne Initiativen und indigene Völker, die eine längst überfällige Debatte angestoßen haben, um unseren Planeten zu retten?

Dieses grundsätzliche Hinterfragen des Staates muss differenziert werden: Wenn es der Staat nicht richtet, wer soll es sonst machen? Eine neoliberale FDP, die auch großen Rückhalt unter Erstwählerinnen und Erstwählern genießt, würde den Markt und die Eigenverantwortung des Individuums in den Vordergrund stellen. Leistungsträgerinnen und Leistungsträger werden es nach dieser Logik schon richten, und zwar in allen Bereichen des Zusammenlebens: Klimakrise (irgendjemand wird schon eine Maschine dagegen erfinden), Arbeitslosigkeit (selbst schuld), Polizeigewalt (so weit kann FDP-Liberalismus natürlich nicht gehen, dass der Kern des Staates kritisch betrachtet würde).

Dabei ist der viel gepriesene Markt letztlich auch nur ein Ordnungsprinzip, das dem Staat aus neoliberaler Perspektive mehr Einfluss in anderen politischen Sphären einräumt. So geht eine rein marktorientierte Politik durch Abwesenheit sozialer oder regulatorischer Maßnahmen in den USA sehr gut mit der Militarisierung des Staats im Inneren und außerhalb des eigenen Staatsgebiets zusammen.

Die Gefängnisindustrie zeigt die destruktive Macht des Staates

Ein Beispiel: der Gefängnis-Industrie-Komplex in den USA, bei dem die Politik Härte zeigen kann und in privatisierten Straflagern – die von milliardenschweren Konzernen betrieben werden – in erster Linie Schwarze Menschen und People of Color verrecken lässt. Beide Seiten, Staat und Kapital, profitieren in diesem Kontext voneinander und intervenieren nicht auf ihren jeweiligen Spielwiesen. Solch eine neoliberale Lösung liegt mir fern. Dennoch ist es mir wichtig, das Zusammenspiel von Kapital und Staat noch mal klar ins Blickfeld zu rücken.

Ich kann hier keine abschließende Antwort präsentieren. Im Hier und Jetzt ist es okay, etwa bei der Corona-Krise auf den Staat zurückzugreifen und dennoch skeptisch zu bleiben. Sprich, im Kontext der Polizei-Krise darauf zu pochen, dass wir diese für einige Menschen tödlichen Auswüchse des Staates nicht einfach hinnehmen können. Oder beim Gefängnis-Industrie-Komplex zu fragen, ob wir als Gesellschaft Menschen möglichst hart bestrafen oder Sicherheit für alle erzielen wollen. Ich würde diesen Text daher gern mit einem Zwischenfazit enden lassen:

Dem Queer-Feminismus und de-kolonialen Denkschulen, die Staatskritik ausklammern, fehlt es an emanzipatorischem Potenzial. Das eurozentrische Konzept des Staates, das auf deutschem Territorium überhaupt erst im Zuge des Westfälischen Friedens erfunden wurde, wird immer im Sinne der Herrschenden wirken. Existenzielle Probleme wie Klimawandel, die Ausbeutung von Arbeitskräften, tödliche Grenzregime an den Rändern der EU und der USA oder internationalisierte Kriege brauchen fantasievolle Ansätze und Utopien, die über den Staat weit hinausgehen.

