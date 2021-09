Berlin - Ich hatte mal eine Phase in meinem Leben, in der ich mir stark darüber Gedanken machte, was zwei Menschen zu einem Liebespaar macht. Oder, anders gesagt: Warum verliebt man sich in Person A und nicht in Person B? Hat das Verlieben etwas mit Gerüchen, Chemie oder Neuronen zu tun? Vielleicht auch mit Aussehen oder Aura? Mit dem Kontext des Kennenlernens oder der Art, wie man sich begegnet? Warum ziehen sich manche Menschen automatisch an und anderen will man, als wäre es ein Bauchreflex, nicht einmal richtig ins Gesicht schauen? Ich kann Ihnen sagen: Die Liebesforschung ist nicht besonders ausgereift und hat noch viele Rätsel zu lösen. Die Forschung weiß, wie man zum Mars fliegt und wie man eine Atombombe baut. Aber wie die Motorik der Anziehungskraft zweier Menschen funktioniert, dazu weiß die Wissenschaft bisher nur wenig zu sagen.

