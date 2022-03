Berlin - Bei der Generaldebatte im Bundestag war am Mittwoch auch ein Satz Gerhard Schröders (SPD) zu hören. „Das ist kein Gedöns, sondern das ist auf der Höhe unserer Zeit“, rief Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) den Abgeordneten zu und spielte auf eine chauvinistische Äußerung des Altkanzlers über Frauen und Kinder an (er nannte einst das Familienministerium „Ministerium für Familie und Gedöns“). Baerbock redete zwar auch über Frauen, verteidigte im Bundestag eigentlich aber ihre feministische, wertegeleitete Außenpolitik. Die zurzeit diskutierte Frage: Hätte man Putin mit Feminismus allein abschrecken können?

Wir sprechen mit Annick Wibben, Professorin an der schwedischen Hochschule für Verteidigung (Försvarshögskolan), über Ziele und Möglichkeiten von Baerbocks neuem Politikstil. Als weltweit erstes Land führte Schweden unter der damaligen Außenministerin Margot Wallström 2014 eine sogenannte feministische Außenpolitik ein. Im dem Jahr, als Russland die Krim annektierte.

Berliner Zeitung am Wochenende: Frau Wibben, Männer führen Kriege, Frauen leben mit den Folgen. Ist das ein Klischee?

Ja, das ist schon ein gewisses Klischee, auch wenn da natürlich auch was Wahres dran ist. Die Frage ist doch aber eher: Woher kommt das? Liegt es etwa daran, dass Frauen von Natur aus friedlicher sind, oder eher daran, dass sie oftmals in der Situation sind, in der sie einfach nicht genug Macht haben, um Kriege zu führen oder mit Gewalt irgendwas zu erreichen, und deshalb eben andere Maßnahmen ergreifen, um ihre Ziele durchzusetzen.

Annalena Baerbock hat gerade diese Woche wieder im Bundestag ihre wertegeleitete Außenpolitik betont, Deutschland folgt damit Schweden und baut auf feministische Außenpolitik. Wie unterscheidet sich feministische von traditioneller Außenpolitik?

Es gibt keine universelle Definition von feministischer Außenpolitik, jedes Land setzt andere Schwerpunkte. Kanada setzt mehr auf Entwicklungspolitik, Annalena Baerbock will in Deutschland eher das schwedische Modell umsetzen. Wichtig ist in der feministischen Außenpolitik, dass die menschliche Sicherheit im Zentrum steht und strategische Interessen von Staaten auch mal hinterfragt werden. Die schwedische Vorstellung basiert auf drei Rs: Rechte, Ressourcen und Repräsentanz. Da geht es hauptsächlich darum, dass alles, was außenpolitisch passieren soll, vorab einer feministischen Analyse unterworfen wird. Praktisch ist dieser Ansatz aber oftmals minimal und es wird hauptsächlich geguckt, was mit den Frauen passiert. Ich finde es wichtig, aus feministischer Sicht auf viel breiterer Ebene zu analysieren, wie außenpolitische Entscheidungen weiterhin eine ungleiche und ungerechte Weltordnung unterstützen.

Was heißt das konkret?

Man kann damit anfangen, darauf zu achten, dass Frauen an allen Entscheidungen beteiligt und bei Abkommen repräsentiert sind. Welche Rechte haben sie, welche Ressourcen werden für Themen, die Frauen besonders betreffen würden, angewendet? Haben sie Mitspracherechte in der Politik, in der Wirtschaft oder im Militär? Es geht also einerseits um Frauen und die Rolle von Frauen und andererseits auch um eine intersektionale Gender-Analyse. Für welche außen- oder sicherheitspolitischen Entscheidungen wird Geld ausgegeben? Wie betreffen außenpolitische Entscheidungen auf unterschiedliche Teile der Bevölkerung – Frauen, Männer, Kinder, alte und junge Menschen, religiöse oder ethnische Gruppierungen? Gerade in Schweden haben aber feministische Aktivistinnen und Forscherinnen noch ganz andere und weitreichendere Ideen, als tatsächlich politisch umgesetzt werden.

Welche zum Beispiel?

Insbesondere beim Thema Rüstung wird die schwedische Regierung von Aktivistinnen kritisiert. Wenn man wie ich im sicherheitspolitischen bzw. militärischen Bereich arbeitet oder forscht, fragt man sich eben auch, inwieweit Außenpolitik, die ja immer auch eine Politik des Staates ist, überhaupt feministisch sein kann. Gerade hier geht es ja auch um die Projektion des staatlichen Willens und eben auch um Ideen des Staates, Handel voranzutreiben. Waffenexporte gehören dazu, und das passt dann weniger mit feministischer Politik oder mit feministischen Ideen zusammen. Dann muss abgewogen werden, und Politikerinnen haben da weniger Handelsfreiraum als feministische Aktivistinnen und Forscherinnen. Wie gesagt, jedes Land mit feministischer Außenpolitik hat zusätzlich auch andere Vorstellungen von dem Begriff und agiert in einem spezifischen Kontext.

Camilla Svensk Zur Person Annick Wibben ist seit 2019 Professorin für Gender, Peace und Security an der schwedischen Hochschule für Verteidigung. Davor arbeitete sie fast 20 Jahre in den USA, unter anderem an der Brown University und am Wellesley College.



Sie arbeitet hauptsächlich innerhalb kritischer Sicherheits- und Militärforschung, Friedensforschung und feministischer Sicherheitspolitik. Neben zahlreichen Artikeln veröffentlichte sie eine Monografie (Feminist Security Studies) und zwei Sammelbände (u.a. Researching War: Feminist Methods, Ethics & Politics).

Also ist radikale Abrüstung nicht unbedingt Teil feministischer Sicherheitspolitik? In Deutschland wird feministische Außenpolitik nicht selten mit Pazifismus verglichen.

Auch hier kommt es wieder auf die jeweilige Position an. Einerseits gibt es ganz klar Feministinnen, die sagen: Kein Krieg, keine Waffen, Abrüstung auf jeden Fall. Das wäre eine der klassischen Positionen. Aber heutzutage gibt es eine viel größere Bandbreite von feministischen Ansätzen in der feministischen Friedens- und Sicherheitsforschung. Nuklearwaffen, Kleinwaffen oder Anti-Tank-Minen sind Waffenkategorien, deren Wirkung sehr unterschiedlich ist. Aus feministischer Perspektive wäre es hier sinnvoll, sich den Kontext anzugucken und genauer zu unterscheiden, worum es geht – und auch internationale Abkommen zu stärken und geltend zu machen.

Haben Feministinnen es sich bei der Abrüstung vielleicht auch zu einfach gemacht in der Vergangenheit?

Ja, vielleicht. Inwieweit ist radikale Abrüstung praktikabel in einer Welt, wo Angriffskriege wieder zunehmen? Natürlich sollten wir weiter darauf hinarbeiten, aber die vergangenen 20 Jahre haben gezeigt, dass es dann doch nicht so einfach ist. Feministisch wäre es aber, zu hinterfragen, was für ein Militär aufgebaut wird und zu insistieren, dass die Hauptaufgabe der Armee die Verteidigung ist.

Deutschland und Schweden unterstützen die Ukraine jetzt auch mit Waffen. Ist Hilfe zur Verteidigung und dafür eben auch Aufrüstung im Rahmen einer feministischen Außenpolitik also okay?

Ich würde sagen, Feminismus ist nicht unbedingt Pazifismus, und Antimilitarismus ist auf jeden Fall nicht nur Abrüstung. Feministische Außen- und Sicherheitspolitik muss auch beinhalten, dass man manchmal, zur Verteidigung, Waffen gebraucht. Wenn man mit einem Angriffskrieg konfrontiert ist, wie es jetzt in der Ukraine der Fall ist, kann man trotz feministischer Außenpolitik mit Waffen aushelfen. Gleichzeitig muss dann aber auch darüber nachgedacht werden, dass Defensivwaffen ein Konstrukt sind, das darüber hinwegtäuscht, dass die gleichen Waffen auch offensiven Nutzen haben. Feministische Politik und auch Rüstungspolitik sollte sich damit beschäftigen, welche Waffen im Umlauf sind – nicht nur im Krieg. Anders gesagt, die Demobilisierung und Demilitarisierung am Ende des Krieges muss schon bei der Planung mit beachtet werden. Das bedeutet auch, dass die Militarisierung und der männlich geprägte Militarismus genau beleuchtet werden – da kann die feministische Forschung viel beitragen.

Ist Putins Angriffskrieg in der Ukraine typisch für das von ihm vertretene Männlichkeitsbild? Er der maskuline Herrscher, der mit nacktem Oberkörper reitet und jetzt die Ukraine überfällt. Auch Wolodymyr Selenskyj spricht viel von Stärke und Schwäche.

Natürlich spielt in diesem Krieg der männlich geprägte Militarismus eine wichtige Rolle. Putin, der sich eben gern auch ohne Hemd präsentiert, will sicher hier auch beweisen, dass er weiterhin die Kontrolle hat. Selenskyj präsentiert sich in Armeegrün, und in seinem engen Beraterkreis oder den Waffenstillstandsverhandlungen ist weit und breit keine Frau zu sehen. Man kann und muss diese Männlichkeitsvorstellungen als Teil des Kriegsgeschehens analysieren.

Was müsste feministische Rüstungspolitik oder Außenpolitik in der Ukraine konkret diskutieren?

Die Ukraine ist nicht unbedingt für ihre Gleichstellungspolitik bekannt. Die Rollen sind noch traditionell verankert, es gibt relativ viel häusliche Gewalt. Ein Beispiel wäre die Bürgermeisterin aus einer kleinen Stadt, die vor Beginn des Angriffskrieges viel dafür tat, Kleinwaffen aus dem Verkehr zu ziehen. Jetzt im Verteidigungsfall werden diese Waffen nun leider wieder notwendig. Aufgabe feministischer Politik ist es, wenn der Krieg irgendwann hoffentlich vorbei ist, dafür zu sorgen, dass diese Waffen wieder verschwinden. Das Schutzbedürfnis der Einzelnen – in diesem Fall der von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen und Kinder, nicht nur das des Landes – muss dann wieder diskutiert werden. Dafür müssen aber feministische Politikerinnen später auch am Verhandlungstisch sitzen.

Bei den ersten Friedensgesprächen zwischen der Ukraine und Russland haben wieder nur Männer miteinander geredet. Was wäre der positive Effekt von feministischen Sicherheitspolitikerinnen am Verhandlungstisch?

Wenn wir über Krieg reden, müssen wir gleichzeitig auch immer über Frieden sprechen. Außer bei Angriffskriegen ist das grundsätzliche Interesse bei einem Kriegseintritt ja auch immer, diesen wieder zu beenden. Da können Feministinnen auf jeden Fall viel beitragen, insbesondere bei der Demobilisierung. Die feministische Sicherheitspolitik achtet besonders darauf, welche Waffen genutzt werden und was der konkrete Schaden für die Zivilbevölkerung ist. Aber es gilt eben auch zu hinterfragen, welche Kriegsverbrechen als gravierend angesehen werden und dann darauf zu achten, dass auch die Verbrechen, die besonders Frauen treffen, verfolgt und dokumentiert werden. Vergewaltigungen gelten zum Beispiel erst seit 2008 offiziell als Kriegsverbrechen.

Die UN fordert seit 2000 mit der Resolution 1325 „Frauen, Frieden und Sicherheit“, Frauen verstärkt an Friedensprozessen zu beteiligen und besser vor Menschenrechtsverletzungen zu schützen. Werden Frauen in Friedensprozesse einbezogen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Abkommen 15 Jahre später noch Bestand hat, um 35 Prozent. Verstehen Frauen mehr vom Frieden?

Erst einmal muss man festhalten, dass diese Aussagen, die ja immer wieder gern zitiert werden, auf sehr wenigen Daten basieren.

Weil Frauen kaum am Verhandlungstisch sitzen. Weltweit ist nur etwa jeder zehnte Verhandelnde in Friedensprozessen weiblich.

Genau. Also es gibt einige wenige Friedensprozesse, an denen Frauen beteiligt waren, und im Moment sieht es so aus, als würden die getroffenen Abkommen relativ lange halten. Aber dass Frauen mehr vom Frieden verstehen, kann man aufgrund der Datenlage so nicht verallgemeinern. Gleichzeitig ist es aber logisch, dass Friedensabkommen länger halten, sobald ein größerer Teil der Bevölkerung mit einbezogen wird. Dazu gehören nicht nur Frauen, sondern eben auch andere Gruppierungen und Minderheiten. Man kann es so sagen: Frauen sind wichtig, ja, aber es sind halt nicht nur Frauen, die dafür sorgen, dass die Abkommen länger halten.

Sondern?

Die Forschung zeigt, dass vor allem die Zivilgesellschaft beziehungsweise Organisationen, die sich schon lange vor dem Krieg gesellschaftlich engagiert haben, einbezogen werden müssen. Die liefern Informationen aus der Bevölkerung, bauen Brücken mit den Verhandelnden und sorgen im Umkehrschluss dafür, dass die Entscheidungen des Friedensabkommens wieder zurück in die Bevölkerung getragen werden. Es geht bei Friedensprozessen eben nicht nur um mehr Sicherheit, indem Waffen niedergelegt werden, sondern auch um Veränderungen in der Gesellschaft, um zukünftige Konflikte zu vermeiden.

Der Krieg in der Ukraine begann nicht erst vor vier Wochen. Was hätte eine feministischere Außenpolitik seit 2014 anders machen müssen, um den Angriffskrieg zu verhindern?

Es ist nicht möglich, zu sagen, dass eine feministische Außenpolitik diesen Krieg hätte verhindern können. Die EU fördert bereits seit Jahren verschiedene Gleichstellungsprojekte in der Ukraine. Viele Ideen feministischer Außenpolitik – zum Beispiel, dass das Sicherheitsinteresse der Individuen im Zentrum steht – fanden sich da wieder.

Gleichstellungsprojekte scheinen wenig mit Außenpolitik zu tun haben.

Wichtig ist immer, das belegt die Forschung, Veränderungen in der Gesellschaft wahrzunehmen. Konkret gelten Veränderungen in den Geschlechterverhältnissen auch als sicherheitspolitisches Warnsignal.

Studien belegen, dass Geschlechterhierarchien schon vor Kriegsausbruch eine Rolle spielen und die nationale Sicherheit negativ beeinflussen. Ziehen Staaten am Ende also nicht für Öl, sondern fürs Patriarchat in den Krieg?

Sowohl in der Ukraine als auch in Russland konnte man in den vergangenen Jahren eine Veränderung von Beziehungen zwischen den Geschlechtern erkennen. Das ukrainische Militär hat 15 Prozent Frauen, im internationalen Vergleich ein relativ hoher Schnitt. Man hätte im Vorfeld also schauen müssen, ob die Integration der Frauen ins Militär, also deren Militarisierung, eindeutig etwas Positives ist oder einfach ein Zeichen, dass ein größerer Teil der Bevölkerung mobilisiert und militarisiert wurde. Gleichzeitig haben sich die restlichen Geschlechterrollen in der Ukraine nämlich kaum verändert.

Schweden, seit Jahren auf den vordersten Plätzen in Gleichstellungsrankings, hat seit mehr als 200 Jahren keinen Krieg mehr geführt. So zumindest ist die offizielle Verlautbarung. Gleichzeitig exportiert Schweden mehr Waffen pro Kopf als die USA und Russland, ist seit Jahren auf den vordersten Rängen der Waffenexportländer. Schwedische Waffen werden unter anderem im Jemen eingesetzt. Vergisst man bei ausreichend großen Schecks also schnell Friedens- und Gleichberechtigungsfragen?

Feministische Außenpolitik greift nicht überall, ganz klar. Und nicht jedes Handelsabkommen wird darauf überprüft, ob es mit der feministische Außenpolitik zusammen passt. Insbesondere die Rüstungsindustrie, die hier eine riesige Lobby hat, war bei Einführung 2014 einer der größten Gegnerinnen dieser neuen Außenpolitik. Die haben ja auch ihre Interessen. Grundsätzlich müssen Wirtschafts- und Außenpolitik aber eben immer einen Kompromiss finden und sich im politischen System irgendwie einigen. Es ist ein ständiges Hin und Her.

Auch die Bundeswehr bekommt jetzt 100 Milliarden Euro zusätzlich. Die feministische Außenministerin Baerbock soll vom Vorstoß des Kanzlers überrascht gewesen sein. Zu welchen Investitionen würden sie ihr oder Verteidigungsministerin Christine Lambrecht jetzt raten?

Auch wenn es meinem feministischen Herzen weh tut, hat die Bundeswehr ein großes Problem mit veralteten Waffensystemen und soll sie – im Verteidigungsfall – wirklich einsatzfähig sein, müssen dort Gelder hinfließen. Dann muss sich die Politik aber auch überlegen, inwiefern die Bundeswehr noch die Gesellschaft widerspiegelt. Aus feministischer Perspektive würde ich eine Rückkehr zu einer eindeutigen Verteidigungsarmee empfehlen. Das wird als Teil der Nato aber schwierig. Aber als Feministin einfach zu sagen, es sollen mehr Frauen ins Militär, das wäre erstens zu wenig nachgedacht und zweitens auch nicht unbedingt im Sinner feministischer Außenpolitik. Hier gibt es viel zu diskutieren.

Das Gespräch führte Maxi Beigang.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.