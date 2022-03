Außerhalb des Ben-Gurion-Flughafens neben Tel Aviv wartet eine Gruppe jüdischer religiöser Mädchen. Sie schwenken die israelische Fahne und schreien gerade angekommenen Geflüchteten aus der Ukraine patriotische Lieder entgegen. Keine einzige ukrainische Fahne ist zu sehen. Auch kein Zeichen, das den Geflüchteten sagen würde: Willkommen, braucht ihr was? Wie kann man euch helfen? Was hinter diesem Bild steckt, ist der Grund, warum ich mich entschieden habe, meine israelische Staatsangehörigkeit abzugeben. Mit einer freien Erklärung meiner Gründe, Beweisen für das Erfüllen meiner Pflichten dem israelischen Militär gegenüber und 100 Euro darf ich das beantragen.

Warum? Der Staat, dessen Raison d‘être sich auf das größte Verbrechen gegen die Menschheit im 20. Jahrhundert gründet, nimmt jetzt ausschließlich jüdische Geflüchtete auf. Mehr noch: Er labelt diese Aufnahme als „Aliyah“, gewollte Migration jüdischer Menschen nach Israel aus Überzeugung. In israelischen WhatsApp-Gruppen werden Hilfe und Produkte für die sogenannten Olim – Menschen, die Aliyah machen – gesucht. Man blickt auf diese Entwicklung mit Erleichterung. Denn zwischen dem Jordan-Fluss und dem Mittelmeer leben inzwischen weniger als 50 Prozent jüdische Menschen. Innerhalb Israels anerkannter Grenzen sind es fast 72 Prozent. Daher sind die Olim in Israel mehr als willkommen.

Nach Hannah Arendt lässt sich der Holocaust auf zwei Weisen interpretieren: Entweder war er ein Verbrechen gegen das jüdische Volk. Oder er war ein Verbrechen gegen die Menschheit, das auf den Körpern jüdischer Menschen ausgetragen wurde. Die Unterscheidung ist wichtig, denn die Bedeutung des berühmten „Nie wieder!“ ändert sich je nach Interpretation. Ein „Nie wieder Verbrechen gegen das jüdische Volk“ ist etwas anderes als „Nie wieder Verbrechen gegen die Menschheit“.

Meine Großeltern wären stolz auf mich

Das letztere enthält das erste, aber nicht umgekehrt. So plane ich es auch der israelischen Botschaft zu erklären, wenn ich ihr die Gründe aufschreibe, warum ich nicht mehr Teil des zionistischen Projekts sein möchte. „Nie wieder Verbrechen gegen das jüdische Volk“ ist natürlich eine Losung, die ich unterstütze. Sie reicht mir aber nicht. Andere Völker sollen auch geschützt werden. Meine Familie wäre von meiner Entscheidung vielleicht enttäuscht. Doch meine Großeltern, die Opfer von Rassismus und Staatsterror in Europa waren, wären stolz auf mich. Als Enkel von Holocaust-Überlebenden habe ich mit Deutschland ein konkretes Problem, aber auch mit staatlichem Rassismus im Allgemeinen. Dieser ist heute auch in Israel zu finden.

Israel soll dafür sorgen, dass sich solche Verbrechen nie wieder an Jüdinnen und Juden ereignen. Der israelische Staat ist dazu da, jüdische Menschen zu schützen. Das heißt aber nicht nur, Jüdinnen und Juden retten, sondern auch: Alle anderen sind egal. Deshalb ist der derzeitige israelische Premierminister Bennett der erste und bisher auch einzige „westliche“ Regierungschef, der Wladimir Putin getroffen hat.

Er berichtete daraufhin nicht vom Inhalt des Treffens, doch kurz darauf griff Israel wieder in Damaskus an, was jetzt eine Art Routine geworden ist. Sogar in israelischen Medien wurde spekuliert, dass es bei dem Treffen mit Putin eher um Syrien als um die Ukraine gegangen war. Für israelisches Interesse schüttelt Bennett die Hände potentieller Kriegsverbrecher. Das solle niemanden überraschen. Israel war auch das einzige Land des sogenannten Westens, das einst noch eine Beziehung zum Damals-noch-Apartheid-Staat Südafrika aufrechterhielt. Apartheid – im Kontext vom damaligen Südafrika – ist nach dem internationalen Strafgerichthof ein Verbrechen gegen die Menschheit.

Israel sieht jüdische Einwanderer als demographische Unterstützung

Israel betrachtet jüdische Einwanderer in erster Linie als demographische Unterstützung. Was die Mädchen mit den Fahnen am Flughafen machten, war eine Symbolik der Instrumentalisierung. Als jüdische Person mit israelischem Pass fühle ich mich durch solche Aktionen instrumentalisiert. Ich möchte nicht mehr Teil der Statistik von so und so viel „Prozent der Juden in Israel“ sein. 2009 veröffentlichte die israelische Tageszeitung Haaretz einen Brief von Golda Meir aus dem Jahr 1958 an den damaligen israelischen Botschafter in Polen. Meir hatte gefragt, ob die Einwanderung polnischer Juden nach Israel zu verhindern sei, falls sie etwa schwerbehindert seien. Das Land braucht also keine Menschen, das Land braucht gute Statistik.

Auch tatsächliche Holocaust-Überlebende litten unter Rassismus, als sie nach dem Krieg nach Israel kamen. Sie wurden für ihre nicht-hebräischen Vor- und Familiennamen ausgelacht und als Lämmer bezeichnet, „die zur Schlachtbank geführt wurden“. Der Prozentsatz an Holocaust-Überlebenden, die ihr Leben in Israel in erniedrigender Armut beenden, steigt. Und das trotz des Wiedergutmachungsgelds, das aus Deutschland an Israel überwiesen worden ist.

Die Ablehnung nicht-jüdischer Geflüchteter und die Aufnahme jüdischer Geflüchteter sind somit zwei Seiten eines nationalen Interesses. Dies ist nicht dasselbe wie jüdische oder auch einfach nur menschliche Interessen – und steht manchmal sogar im Widerspruch zu ihnen.

Nach einigem Druck stimmte Israels rechtsextreme Innenministerin Ayelet Shaked nun für die Aufnahme von 5000 Geflüchteten aus der Ukraine. Sie müssten jedoch, kündigte sie an, unterschreiben, dass sie sofort in die Ukraine zurückgehen würden, sobald der Krieg vorbei sei. Dauert er länger als drei Monate, könnten sie in Israel auch arbeiten.

Wie lebt man drei Monate ohne Arbeitserlaubnis? Israel ist es wichtig, dass, sobald die Gefahr verschwindet, auch die Geflüchteten verschwinden. Mit dieser Logik gefragt: Dürfen auch palästinensische Geflüchtete sofort zurück? Die Antwort lautet natürlich nein. Israel befreit sich selbst von den Pflichten, die es anderen auferlegt.

Ungleiche Behandlung von Tätern wie Opfern

In der israelischen Regierung gibt es neben der ungleichen Behandlung von Kriegsopfern auch Sympathien für die Täter. So wurde etwa am Montag der russische Oligarch und Putinfreund Roman Abramovich, gegen den in Großbritannien und in der EU Sanktionen verhängt wurden, im internationalen Flughafen Ben Gurion fotografiert. Ja, der gleiche Flughafen, der die Olim aus der Ukraine willkommen heißt.

Israel ist der einzige Staat im sogenannten Westen, der keine Sanktionen erhebt, und der sich auch klar gegen Sanktionen gegen Russland stellt. Sanktionen gegen den Iran hingegen sind ausdrücklich erwünscht. Doch wenn es um Russland geht, wenn die Massengräber mit Ukrainern gefüllt sind, dann sagt der israelische Außenminister Lieberman: „Wir werden bei Sanktionen nicht mitmachen.“

Nicht nur Israel befreit sich von den Regeln, sondern auch Deutschland. Im Namen des ersten „Nie wieder“ befreit Deutschland Israelis von den Pflichten, die andere hier haben. Ein Beispiel ist der Doppelpass. Seit letztem Jahr dürfen Israelis – und nur Israelis – ihre Staatsangehörigkeit neben der deutschen Staatsangehörigkeit behalten. Nicht nur Juden, deren Großeltern aus Deutschland kamen und die vom NS-Regime verfolgt wurden. Nein, alle Israelis bekommen seit letztem Jahr diesen Sonderstatus.

Doch die Ungleichbehandlung zwischen uns Israelis und unseren Brüdern und Schwestern endet nicht hier. Die Polizei schützt unsere Gotteshäuser anders als die anderer Religionen. Das Brandenburger Tor wird mit unserer Fahne beleuchtet, wenn Tel Aviv beschossen wird. Nicht aber mit der palästinensischen Fahne, wenn Tel Aviv auf Gaza schießt.

Ich möchte nicht instrumentalisiert werden. Ich möchte keinen Sonderstatus haben, nicht in Israel und auch nicht als Israeli in Deutschland. Deshalb sage ich klar: So nicht! Ich will nicht an einem Staat Israel teilhaben, weil Menschenrechte mir wichtig sind. Weil mein „Nie wieder“ universeller ist. Weil ich es als meine Pflicht als Jude betrachte, mich klar gegen Verbrechen gegen die Menschheit zu setzten – nicht nur, wenn sie Juden betreffen. Weil ich auch erschöpft bin davon, auf ein Podest gestellt zu werden. Meinen israelischen Pass darf Israel jetzt behalten.

Haben Sie eine Meinung zu diesem Text? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.