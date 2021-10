Berlin - Ach ja, das Patriarchat und die nimmersatte Konsumwelt. Wo führt das noch hin? Frauen stehen dabei stets im reflexhaften Klischeefokus der Marketingabteilungen: Es gibt Akkuschrauber „für Frauen“ (nur echt in Rosa und mit mitgeliefertem Korkenzieher), teurere Hygieneprodukte (trotz Gender-Pay-Gap, hallo?) und „Spielzeug für Mädchen“, das selten deren Erfindungsgeist fördert. Andererseits vergisst patriarchales Design Frauen mitunter komplett; Forschung „am Menschen“ ist meist Forschung am Mann – mit tödlichen Folgen für Frauen. Eine Übersicht über Dinge, die so nicht gebraucht werden. Oder: nur im Patriarchat gebraucht werden.

Produkt 1: Crashtest-Dummys, die nur Cis-Männer schützen

imago Crashtest 1989: Sicherheit für vollkommen gewöhnliche Männer.

Der Alltag ist für Frauen oft lebensgefährlich. Das gilt auch im Auto. Frauen geraten zwar seltener als Männer in schwere Autounfälle, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie dabei mittelschwer verletzt werden, ist um 71 Prozent höher. Bei Autounfällen werden sie statistisch auch 47 Prozent häufiger schwer verletzt – und 17 Prozent häufiger getötet. Das ergab eine amerikanische Studie schon 2011.

Ein wichtiger Faktor, der dazu beiträgt, ist der Unfalltest. Der berücksichtigt nämlich keine geschlechtsspezifischen Unterschiede an den Fahrzeuginsassen. Der weltweit am häufigsten verwendete Crashtest-Dummy, das Modell Hybrid III, bildet Größe, Gewicht und Muskelverteilung eines sogenannten 50-Perzentil-Mannes ab – das heißt eines komplett durchschnittlichen Cis-Mannes. Der wird als repräsentativ für alle Menschen behandelt. Der Mensch, er ist eben ein Mann. Ein ziemlich durchschnittlicher noch dazu.

Fahrzeuge sind also nicht nur nicht für die Sicherheit von Frauen, sondern auch nicht für die von übergewichtigen und älteren Menschen ausgestattet. Eine norwegische Studie aus dem Jahr 2013 ergab, dass Autositze so fest sind, dass sie bei Auffahrunfällen „wie ein Trampolin wirken“ und Fahrerinnen, die in der Regel weniger wiegen als ihre männlichen Kollegen, mit erhöhter Geschwindigkeit nach vorne schleudern.

In der EU sind Autohersteller aber nur bei einem der fünf Zulassungstests für Autos gesetzlich dazu verpflichtet, „weibliche“ Dummys zu benutzen. Aber der am häufigsten verwendete Dummy, das Hybrid III 5F, hat die Proportionen einer Fünf-Perzentil-Frau: Nur 5 Prozent der Frauen sind kleiner. Es bildet – anders als sein männlicher Kollege – also gar keine typische Frauenkörperform ab. Genutzt wird er beim Testen auch vor allem auf dem Beifahrersitz.

Nach Alternativen wird immer noch geforscht. Die Schwedin Astrid Linder hat das EvaRID entwickelt – einen Dummy, dessen Größe, Gewicht und Gewichtsverteilung denen einer Durchschnittsfrau entsprechen. Er wird aber kaum kommerziell benutzt, Linder musste sogar zehn Jahre um die Finanzierung kämpfen. Sie hat deshalb zu einem „Realitätscheck“ ausgerufen, damit die Autobranche anerkennt, dass unsere Welt sowohl aus Frauen als auch aus Männern besteht. Auch auf der Autobahn. Elizabeth Rushton

Produkt 2: Traumberufe, von denen Jungs nicht fantasieren dürfen

Playmobil Influencen – nichts für Jungs?

Spielzeug ist Spielzeug und dient mithin zum Spielen. Zum Fantasieren also, zum Träumen. Spielzeug muss nicht zwingend Realitäten abbilden, auch nicht solche, die herbeigesehnt werden. Es muss keine baukastenartigen Ideale stiften und zum Bildungsgegenstand entfremdet werden, der Kindern eine einwandfrei genderneutrale Welt vorgaukelt. Der ihnen zeigt, wo’s identitätsmäßig langzugehen hat. Es ist völlig okay, dass es plüschig-pinke Püppchen gibt und babyblaue Brummautos. Solange zwischen den Extremen auch Schattierungen – und solange die Extreme als zwei Optionen von vielen sichtbar werden.

Playmobil gelingt das nicht immer. Frauenfigürchen gibt es zwar als Polizistinnen und Prinzessinnen, als Pilotin, Ärztin, Motorradfahrerin, als Hausfrau, Model und Elfe. Männerfigürchen allerdings gibt es als Polizist, Pilot, Arzt und Motorradfahrer. Als Kapitän, als Ritter und als Bauarbeiter. Als Wikinger, Pirat und Cowboy. Merken Sie was? Genau: Während die kleinen Plastikfrauen vermeintliche Männerdomänen längst für sich erschlossen haben, dürfen die Männchen bei allem, was traditionell als weiblich gelesen wird, nicht mitspielen.

Schmerzhaft deutlich wird das in weiten Teilen der Spielset-Reihe „City Life“: Die setzt sich mit so schönen Themen wie Mode, Make-up und Lifestyle auseinander, schließt eine Karriere in diesen herrlichen Feldern für Männer aber aus. Denn mit Kleidung und Kosmetik dürfen sich hier nur weibliche Figürchen ergo Mädchen auseinandersetzen: Die Figur „Fashion Girl“ kommt mit wechselbaren Röckchen daher – nach einem „Fashion Boy“ suchen Kinder im Spielregal aber vergeblich. Auch im „Kids Fashion Store“, einem mehrteiligen Plastik-Einkaufsparadies, dürfen nur Frauen arbeiten und gehen auch nur Mädchen shoppen, auch im „Fashion Design Studio“ fahnden ausschließlich weibliche Figuren nach dem nächsten großen Trend. Und als „Social Media Star“ Modetipps und Schmink-Tutorials zum Besten geben? Das können natürlich nur die Frauen. „Du kannst alles werden“ – das ruft Playmobil den Jungen nicht zu. Manuel Almeida Vergara

Produkt 3: Digitale Sprachassistentinnen

imago Immer zu Diensten: Alexa und andere digitale Sprachassistentinnen von Apple, Amazon und Co.

Wohlklingender Service ist in der Welt der großen Tech-Konzerne weiblich. Siri, Cortana und Alexa heißen die prominenten Sprachassistentinnen von Apple, Microsoft und Amazon (die von Google hat keinen Namen, spricht aber ebenfalls mit Frauenstimme), die nach bestem Wissen Fragen beantworten, Pizza bestellen oder Musik abspielen. Sowohl ihre Namen als auch ihre Stimmfarben lassen deutlich auf ihr Geschlecht schließen, umso überraschender ist Siris Antwort auf die Frage, ob sie denn eine Frau sei. „Ich bin geschlechtslos. Wie Kakteen und manche Fische“, erklärt sie und fügt hinzu: „Du kannst in den Siri-Einstellungen eine andere Sprache für mich auswählen.“ Tatsächlich können mittlerweile alle Assistentinnen auch mit männlicher Stimme sprechen, voreingestellt sind aber die weiblichen Originale.

Es gibt ganz praktische Gründe dafür. Frauenstimmen haben eine höhere Frequenz und sind deshalb verständlicher, besonders, wenn es noch Hintergrundgeräusche gibt. Schon in der Vergangenheit wurden deshalb Navigationssysteme meistens von Frauen gesprochen. Zudem legen zahlreiche Studien nahe, dass weibliche Stimmen als angenehmer empfunden werden, und zwar von beiden Geschlechtern. Die Frage ist: Warum? Vielleicht weil Frauen sich der Erfahrung nach kümmern, weil sie höflich bleiben und weniger bedrohlich sind? Vor allem der letzte Punkt ist im Umgang mit Künstlicher Intelligenz sicher nicht unerheblich.

Was auch immer die Gründe für den Wunsch nach einer weiblichen Helferin (übrigens obwohl männliche Pendants als kompetenter empfunden werden) sein mögen: Sie zu bedienen stärkt den Gender-Stereotyp einer unterwürfigen Frau, die jederzeit zur Verfügung steht. Wer Siri bis 2019 auf englisch als „bitch“ beschimpfte, bekam die Antwort „I’d blush if I could“ („Wenn ich könnte, würde ich rot werden“). Noch immer reagieren die digitalen Dienstleisterinnen auf sexuelle Belästigung nicht mit Abwehr, aber immerhin das flirtende Kokettieren haben die Entwickler ihnen rausprogrammiert. Wer Siri heute eine Schlampe nennt, erntet Berufsstreik: „Darauf antworte ich nicht.“ Claudia Reinhard

Produkt 4: Testarmbänder als Symptombekämpfung

Sie sind ja eigentlich ziemlich nützlich und schwirren seit einigen Jahren durch Drogeriemärkte: Testkits für K.-o.-Tropfen, praktisch als Armband. Unterwegs sollen Frauen so möglichst sicher am Bier oder Wein nippen können, ohne Angst haben zu müssen, dass ein übergriffiger Mann ihnen K.-o.-Tropfen ins Getränk gekippt hat. Einfach das Armband ins Glas tauchen und gucken, ob man trinkt, was man bestellt hat. Denn das Perfide an sogenannten Date Rape Drugs ist, dass sie geruch- und geschmacklos sind, gleichzeitig stark sedierend wirken, schon nach wenigen Stunden nicht mehr nachweisbar sind und oft zu Filmrissen bei den Betroffenen führen. Leichtes Spiel also für Vergewaltiger, eine belastbare Zeuginnenaussage im Nachgang müssen sie so nicht befürchten. Auch deshalb ordneten die Vereinten Nationen diese Art der Drogen in ihrem Drogenbericht bereits vor zehn Jahren als größte Gefahr der Szene ein: zu leicht beschaffbar, der Konsum schwer belegbar.

Abhilfe sollen deshalb also die Armbänder schaffen; die Trägerinnen können sich sicherer fühlen, mögliche Täter sollen abgeschreckt werden. Genau da liegt das Problem, es ist symptomatisch für unsere patriarchale Welt. Nicht der Täter wird zur Verantwortung gezogen, sondern es wird zur Aufgabe möglicher Opfer gemacht, sich selbst zu schützen. Armbänder dieser Art können deshalb nur eine Übergangslösung sein. Wir sollten uns nicht zu sehr auf sie konzentrieren, um nicht zu vergessen, dass es (meist) Männer sind, die Getränke „mischen“, um später vergewaltigen zu können. Gegen die kann man aber so schnell keine verkaufsträchtigen Produkte erfinden, es wäre eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, diese Machtstrukturen zu verändern. Die Konsumgesellschaft wird daran aber nichts verdienen, vielleicht wagt sie sich auch deshalb nicht an diese Mammutaufgabe. Maxi Beigang

