Ich habe eine Diktatorin in mir, meine Pussy. Von wegen Meinungsfreiheit. Sie sagt, wo es lang gehen soll und wo nicht. Herz und Verstand denken zwar immer noch, dass mein Körper demokratisch geführt wird. Doch Pustekuchen, she is the boss! Ihr denkt, dass ich übertreibe? Dann lasst es mich euch erklären. Denn in meinen 38 Jahren habe ich mit Frau Vagina so einiges erlebt.

Vorab: Ich bin ein „90s kid“. Auch ich hatte in meiner Jugend die romantische Vorstellung, dass Nick Carter mich auf einem Backstreet-Boys-Konzert entdecken würde und wir heiraten würden. Doch überraschenderweise ist Nick Carter nicht mein Ehemann geworden. Stattdessen kristallisierte sich schon im Teenageralter heraus, dass es genau zwei Gruppen an Mädchen gibt: Entweder bist du eine von denen, die schon ab 14 immer „tolle“ Beziehungen haben. Oder eine, bei der es nie klappt. Ihr könnt euch vorstellen, zu welcher Gruppe ich gehört habe: der Letzteren.

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 20./21. November 2021 im Blatt:

Unser China-Spezial: Der chinesische Botschafter in Deutschland äußert sich zur Zukunft der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit und plädiert dafür, „politische Korrektheiten“ beiseite zu lassen. Außerdem: Ein Interview mit der China-Spezialistin Genia Kostka



Lehrreich oder Voyeurismus: Was haben Touristen von einem Besuch in Tschernobyl?



Coronamonster im Hochbett: Wie es sich anfühlt, die eigene Familie in Gefahr zu bringen



Verhandlungen mit Lukaschenko: Warum Gespräche mit dem Diktator die Migrationskrise an der belarussisch-polnischen Grenze auch in Zukunft lösen könnten



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

An diesem Abend verlor ich meine Unschuld

Auf meine erste „Beziehung“ wartete ich, bis ich 17 war. In einem Thailandurlaub lernte ich einen zwei Jahre älteren US-Soldaten kennen, der mich auch direkt nach dem zweiten Date fragte, ob ich ihn heiraten möchte. Natürlich sagte ich Ja und schickte ihm fortan aus meinem Berliner Kinderzimmer Liebesbriefe zu seiner Militärstation. Ich führte quasi zwei Jahre lang eine Beziehung mit mir selbst. Bis der große Tag kam.

Als ich 19 war, sahen wir uns endlich wieder, in einem Hilton-Hotel in London. An diesem Abend verlor ich meine Unschuld. Kurz danach erfuhr ich, dass er Frau und Kinder im Bundesstaat New Jersey hatte. Nach diesem Erlebnis war mein Herz erst einmal desillusioniert. Es war sicher nicht das letzte Mal. Aber etwas Gutes hatte dieser Fünf-Minuten-Sex durchaus: Immerhin galt ich nicht mehr als diejenige, die noch nie in ihrem Leben Sex hatte.

Mittlerweile sind meine Diktatorin und ich ein eingespieltes Team

In den nächsten Jahren bekam ich mein Sexleben immer besser unter Kontrolle. Je mehr ich meiner Vagina zuhörte, desto besser lief es im Bett. Wenn wir mal ehrlich sind: Vor Mitte 30 wissen doch die wenigsten, was sie sexuell brauchen, um sich völlig zu entfalten. Mein Weg zu gutem Sex war steinig, doch es war die Mühe wert. Ich probierte alles aus, hatte Blümchensex im Dunkeln bis zu Sexpartys im Kitkat. Von monogamen Beziehungen bis hin zu polygamen Versuchen, die kläglich an meiner konservativen Erziehung scheiterten.

Mittlerweile sind meine Pussy-Diktatorin und ich ein eingespieltes Team. Und seitdem der Sextoymarkt boomt und meine Vagina sogar shoppen gehen kann, sind wir nicht mehr aufzuhalten! Sie hat mir beigebracht, mich nicht zu schämen, wenn ich lieber so oder eben anders angefasst werden möchte. Ich sage es offen und werde für meinen Mut belohnt. Madame Vagina hat ihre Stimme gefunden und regiert seitdem mit eiserner Hand mein Liebesleben.

Auf einmal waren sie da: die Babywunsch-Hormone

Doch mit steigendem Alter wurde noch eine andere Stimme in mir immer lauter. Auf einmal waren sie da: die Babywunsch-Hormone. Und diese neue Stimme sabotiert seitdem das davor sehr erfolgreiche Hör-auf-Deine-Pussy-Prinzip. Zum Beispiel hatte ich diesen Mann. Nennen wir ihn Mr. P. Er war groß, blond, sportlich und charmant. Mein Herz applaudierte vor Begeisterung, mein Verstand setzte aus. Die Diktatorin reagierte auf Mr. P und seinen 20 Zentimeter großen Penis mit stehenden Ovationen. Alles war großartig. Mr Ps Freunde waren toll. Meine neue Schwiegermutter in spe liebte mich. Mr. Ps Wohnung in Berlin-Mitte war ein Traum. Ein Altbau mit Flügeltüren, eine Dreizimmerwohnung. Er hatte keine Kinder, aber wollte welche. Beziehungsstatus: vergeben. An mich!

Alles schien perfekt zu sein. Kopf, Herz, Babyhormone und Diktatorin waren im Einklang, sozusagen im Zenmodus. Die ersten sechs Monate waren wie ein Traum. Ich dachte, dass alles ganz super läuft, sodass ich mir schon Vornamen für unsere zukünftigen Kinder ausdachte. Doch dann meldete sich auf einmal „Regime: Pussy“ zu Wort. Irgendwas stimmte nicht. She was not amused. Plötzlich klingelten keine Glocken mehr, egal wie sehr Herr P sich ins Zeug legte. Mit seinem Ding kam kein Dong mehr. Statt multiplen Orgasmen kam nicht mal mehr ein kleiner „Orgasmussi“ zustande.

Mein Verstand meldete sich zu Wort

Meine Pussy hatte beschlossen, ein bockiges Verhalten an den Tag zu legen. Mein Herz war in Sorge: „Bin ich etwa in meinen Traummann nicht mehr verliebt? – Nein, niemals“, dachte ich mir. Mein Körper und ich waren uns ganz sicher: Wir wollten diese Beziehung. Wir waren endlich angekommen. Wir wollten Babys machen und ein weißes Brautkleid tragen. Und zwar genau mit diesem Mann. Aber Moment mal, waren das wirklich WIR, die das wollten? Oder waren das eigentlich nur die sehr lauten Babyhormone? Keine Orgasmen mehr? Das konnte ich nicht hinnehmen. Mein Verstand meldete sich zu Wort und forderte das Ausschlussverfahren. Ich beschloss, erst einmal zu gucken, ob die Flaute im Bett an mir lag oder wirklich an ihm. Ich holte also ein schwarzes vibrierendes Geschütz aus der Schublade, den Pro-G-Spot-Rabbit-Vibrator. Und da waren sie wieder: meine geliebten Orgasmen. Frau Vagina war wieder glücklich und alle Teile in mir entspannt.

Doch auch beim nächsten Anlauf mit Mr. P konnte ich leider nicht kommen. Und nicht nur das. Untenrum war Wüstenstimmung. So eine Trockenperiode kannte ich von meinem Körper nicht. Aber so schnell wollte ich unser Sexleben nicht aufgeben. Dessous und Gleitgel sollten es wieder richten und den nächsten Abend mit Mr. P mit einem krönenden Abschluss belohnen. Doch meine Pussy blieb auch in dieser Nacht stur und zeigte, wer hier der Boss ist. Es läuteten nicht nur keine Glocken mehr, sondern diesmal wurde es auch noch körperlich unangenehm: mit Krämpfen und Jucken nach dem Sex.

Meine Vagina schaltete auf Kampfansage

Der Romantik-Putschversuch meines Herzens ging in die Hose. Ich sträubte mich weiterhin, von der rosaroten Wolke herunterzukommen. Mein Kopf kam nun auch ins Grübeln und auch Madame Vagina war ganz deutlich: Mr. P sollte nicht mehr in unser Herrschaftsgebiet kommen. Jegliches Betteln und Bitten der Babyhormone an Frau Vagina halfen nichts. Ganz im Gegenteil: Jetzt war sie sauer, und zwar absolut. Sie ging auf Kampfansage. Sie meinte es ernst und fuhr weitere schwere Geschütze auf: Blasenentzündung.

Es handelte sich allerdings nicht um eine kleine Blasenentzündung, die mit Cranberry-Saft in den Griff zu bekommen ist, sondern gleich um die harte Variante mit Blut im Urin. Meine Diktatorin sagte klar und deutlich: Mr. P ist nicht Mr. Right. Etwas stimmte hier nicht. „Geh zum Arzt: Jetzt!“, sagte sie mir schmerzvoll. Ich hörte auf sie und ging zu meinem Frauenarzt. Meine Pussy hatte recht. Es ist nie schön, zu erfahren, dass man krank ist. Noch weniger, wenn man danach die lateinischen Bezeichnungen googelt und versteht, dass man in der Beziehung betrogen wurde. Das war das enttäuschende Ende von Mr. P und mir. Alles, was mir blieb, waren Antibiotika, Liebeskummer und viel Wein mit meinen besten Freundinnen. Meine Pussy wusste vor meinem Kopf, dass etwas nicht stimmte. Seitdem weiß ich: Meine Diktatorin ist gnadenlos. Gnadenlos ehrlich.

Wollen Sie uns Ihre Liebes- und Sexgeschichte erzählen? Gerne! Schreiben Sie uns! liebe@berliner-zeitung.de

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.