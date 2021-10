Crockett Island, eine kleine Insel vor der Küste Washingtons, ist wirklich kein Paradies. Das Kaff darauf hat bessere Zeiten gesehen, die vom Fischfang lebende kleine Gemeinschaft bewegt sich stetig hart an der Armutsgrenze. Hierher kommt Riley Flinn zurück, nachdem er betrunken einen Menschen bei einem Autounfall getötet hat und dafür vier Jahre im Gefängnis saß. Seine zutiefst gläubige Familie empfängt den ehemals an die Großstadt verlorenen Sohn mit wechselwarmen Gefühlen, was Rileys Resozialisierung nicht gerade angenehmer macht.

Und was hat es mit dem neuen Pfarrer Paul Hill auf sich, der ein wenig zu jovial, ein bisschen zu verständig ist für die Probleme seiner Gemeinde, die er regelmäßig in der Dorfkirche empfängt? Woher kommen plötzlich all die toten Katzen am Strand? Und hat Riley in einer Sturmnacht wirklich den Vorgänger des Pfarrers am Strand gesehen, obwohl der doch eigentlich auf dem Festland sein sollte? Die Netflix-Serie „Midnight Mass“ vereint all diese Fragen zu einem wirklich hübsch-schaurigen Mehrteiler, der die perfekte Unterhaltung für die frischer werden Herbstabende ist. „Netflix and chill“ im besten Sinne.

Alle Hautfarben, Religionen und sexuelle Neigungen auf engstem Raum

Wer sich bei der Handlung an Stephen King erinnert fühlt, der liegt vollkommen richtig. Viele Elemente der siebenteiligen Serie scheinen direkt aus dem Universum des Horror-Paten zu stammen: ein reuiger Held mit Suchtproblem, der Mikrokosmos Familie und die amerikanische Kleinstadt, zwielichtige Pfaffen und zwiespältige Beziehungen. Wie auch in vielen Romanen Kings bildet die Provinz die Bühne für allerlei Verwicklungen, die dem Horror als Handlungselement ebenbürtig sind und der Geschichte eine zweite Ebene und Tiefgang über die reine Unterhaltung hinaus verleihen.

Dabei geht der Regisseur Mike Flanagan, Macher der wunderbaren Lovecraft-Hommage „Absentia“ (2011) und der King-Verfilmung „Doctor Sleep“ (2019), geschickt vor und lässt sich bei der Entwicklung der Geschichte auf Crockett Island bemerkenswert viel Zeit, bevor der erste Horroreffekt zündet. Und obwohl „Midnight Mass“ nur sieben Teile hat, tut der langsame Spannungsaufbau der Serie keinen Abbruch. Zwar sind Flanagans Charaktere, ähnlich denen seines Vorbilds King, nicht sehr differenziert, doch durchaus ausreichend, um als glaubwürdige Gestalten einer Horrorserie zu agieren. Etwas arg mit dem Brecheisen kommt allerdings der Versuch daher, Cast und Charaktere möglichst divers zu besetzen: Wenig realistisch leben so auf kleinstem Inselraum mehrere Hautfarben, Religionen und sexuelle Spielarten in einem Fischerdorf beieinander, ohne dass es zu größeren kulturellen oder sonstigen Konflikten käme. Ansonsten ist „Midnight Mass“ die Empfehlung für sieben spannende und unterhaltsame Stunden.

Wertung: 4 von 5

Midnight Mass, Serie, 7 Folgen, Netflix

