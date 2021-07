Berlin - „Warto być przyzwoitym“ – „Es lohnt, anständig zu sein“. Dieser Satz begegnet einem in Polen mit einiger Regelmäßigkeit. Es ist ein Zitat Władysław Bartoszewskis: ein Lebensmotto, das heute bei Demonstrationen gegen die Regierungspartei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) auf Plakaten zu lesen ist und in den politischen Grabenkämpfen im Polen der letzten sechs Jahre immer wieder aufs Neue aufgerufen wird.

So sehr die von polnischen Oppositionellen älterer Jahrgänge eingeübte Berufung auf Bartoszewski als Gewährsmann der eigenen Position wohlfeil wirkt, macht die Erinnerung an den Aufständischen, Diplomaten und einstigen Außenminister Polens doch klar: Er fehlt. Und mit ihm eine ganze Generation moralischer Autoritäten, die für die historische Erinnerung sowie für einen Aufbau durch Versöhnung einstanden. Eine Aufgabe, die ihr eigenes Vermächtnis betraf, als jene Jahrgänge, die aktiven Widerstand leisteten. Und eine Versöhnung, die jenen galt, die ihr Land überfielen und ihre Nächsten umgebracht hatten.

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 24./25. Juli 2021 im Blatt:

Wie sicher sind wir? Die Flut im Westen des Landes zeigt: Wetter kann tödlich sein. Das bedeutet Katastrophenschutz künftig für die Großstadt und das Land



Wie Berlins Bürokratie eine bessere Qualität in der Jugendtherapie verhindert



Betrug in Weiß: Wie es ein Hochstapler bis zum Schiffsarzt brachte



Christopher Street Day in Berlin – warum Stolz & Sichtbarkeit jetzt wichtiger sind denn je



Tom Schilling im Interview: „Ich glaube, dass das ein toller Zustand ist, tot zu sein“



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

„Es lohnt, anständig zu sein“ – in diesem Satz liegt vielleicht gerade die Gewitztheit Bartoszewskis, dessen Worte ein solch starkes Gewicht hatten in der deutsch-polnischen Versöhnung sowie in der jüdisch-polnischen Verständigung. Doch Anstand ist nicht nur eine Tugend: Es kann auch vorteilhaft sein, ihn zu pflegen. Der Katholik Bartoszewski wusste um die Paradoxien in den komplexen Schuldverhältnissen: wo jenen, die vergeben, für den Moment der Entschuldung eine Macht verliehen wird über jene, denen sie Versöhnung gewähren. Das Wissen um diesen Zusammenhang war wohl mit eine Ursache für Bartoszewskis Großmut, der da lautete: Wenn die Deutschen schon mit ihrer Geschichte abrechnen wollen, dann soll man ihnen dabei helfen.

Diese Art Großmut ist unpopulär geworden im heutigen Polen. Es wäre zu naheliegend und bequem, den Bruch im Jahr 2015 zu verorten – auch wenn Bartoszewski in eben diesem Jahr, wenige Monate vor dem Wahlsieg der PiS, verstarb. Seitdem die charismatischen Größen des 20. Jahrhunderts nicht mehr für sich selbst sprechen können, wird in ihrem Namen gesprochen. Eine Art eifersüchtige Verteidigung der Toten durch die Nachgeborenen hat sich breitgemacht. Zugleich hat sich die polnische Außenpolitik von der Tradition der leisen Töne und vornehmen Interessenvertretung verabschiedet. Der polnische Botschafter in Berlin lässt seit seinem Amtsantritt 2016 keinen Zweifel daran, Abgesandter einer Regierung zu sein, dank derer Polen sich erstmals – um es mit einer beliebten Wendung der PiS zu sagen – „von den Knien erhoben“ habe. Dass sich die polnische Regierung internationalisiert hat, indem sie in die ideologische Allianz mit der globalen Rechten eingetreten ist, lässt sich leicht an ihrer Sprache ablesen: der Sprache einer dauerbeleidigten, neurechten Larmoyanz.

Polnische Expats teilen die Rhetorik der PiS

So ist ein neuer Ton nicht nur in der polnischen Politik zu vernehmen, sondern auch in der polnischen Community in Deutschland. Und das sogar von Leuten, die ansonsten unverdächtig sind, mit dem politischen Programm der PiS zu sympathisieren. In den Debatten unserer Tage, wo Partizipationsrechte vornehmlich anhand von Identität und Diskriminierungserfahrungen verhandelt werden, begleitete dieser Ton jüngst auch einen Beitrag von Jan Karon in dieser Zeitung. Karon klagt darin, dass sein Migrationshintergrund und die Diskriminierungserfahrungen unserer gemeinsamen Elterngeneration von der „woken Linken“ nicht wahrgenommen würden.

„Du wirst doch weiß gelesen“, so will er auf der unvermeidlichen WG-Party als Antwort auf seinen Hinweis auf den eigenen Migrationshintergrund gehört haben. Selbst wenn die Plattitüden, die er über die PiS zusammenträgt, ihn nicht gleich zum Apologeten jener Partei machen: Es muss bei ihm dennoch etwas geschehen sein, das gleichermaßen Wirkung in der Geschichtspolitik der polnischen Rechtskonservativen wie in Gesprächen polnischer Familien hierzulande zu beobachten ist. Nämlich das Gefühl der erinnerungspolitischen Vernachlässigung. Und: ein gekränkter, wohl auch verdrängter Nationalstolz. Was Karon mit seinem Text gegen seine „woke, linke“ Generation – übrigens auch meine Generation – sagt, ist: Die „Wokeness“ habe ihn (und auch mich) vergessen.



Der Eindruck der Zurücksetzung des osteuropäischen Erfahrungsraums droht zum bestimmenden Eindruck einer ganzen polnischen Generation zu werden. Die Reaktionen auf den Beitrag, wie etwa auf Twitter, zeigten, wie sehr wir es hier mit einer politischen Gefühlsökonomie zu tun haben, in der vermeintlich naive Debatten über Identität mit der Rhetorik der polnischen Rechten verschmelzen.

So freute sich etwa ein Journalist, der für den katholischen, PiS- und amtskirchenkritischen „Tygodnik Powszechny“ über Deutschland schreibt, dass die „deutsch-polnischen Millennials“ nun nicht mehr so „unsichtbar“ sein wollten wie ihre hierher emigrierte Elterngeneration. Nur ignorierte er dabei, dass der Text ausgerechnet von jenen publizistischen Milieus goutiert wurde, die vor einigen Jahren mit vergleichbarer Verve Harald Schmidts Polenwitze verteidigt hätten, wie sie heute mit Begriffen wie „Woko Haram“ existierendes Leid für Polemiken gegen „linken Meinungsfuror“ missbrauchen. Die Freude des Journalisten über Karons bewusst polnische Position teilte auch der Deutschlandkorrespondent des polnischen Staats- oder besser Propagandasenders TVP. Dieser findet Karons Text „interessant“, was nicht wundern darf: Das zugrunde liegende Gefühl der Vernachlässigung ist ihm wohlvertraut: Aus ihm schöpft die polnische Rechte Kraft. Es ist der Motor einer Politik, die sich derzeit in Wissenschaft, Kultur und Geschichtsvermittlung Geltung zu verschaffen versucht.

Anlässlich des Gedenktags zum Ende des Zweiten Weltkrieges schrieb der stellvertretende Leiter des Pilecki-Instituts in Berlin – ebenfalls in dieser Zeitung – von einem langsam entstehenden Bewusstsein für die polnischen Verluste im Zweiten Weltkrieg und von dem fehlenden Wissen, „dass die Hälfte der sechs Millionen ermordeten Juden polnische Staatsbürger waren“. Wenngleich er vorausschickt, dass es ihm „nicht um Opferkonkurrenz“ gehe, spricht er davon, dass in den Zeitungen ja heute „immer wieder über postkoloniales Erbe und die Benin-Bronzen“ diskutiert würde. In diesem Zusammenhang sei das Bewusstsein für die Verluste, „die der polnischen Kultur zugefügt wurden und die immer noch nicht gesühnt sind, zu schwach ausgeprägt“. Es gelte, endlich das Schicksal „polnischer ‚Benin-Bronzen‘“ zu klären.

Ein durchschaubares politisches Programm

Im Angesicht des Leids anderer laut rufend auf das eigene aufmerksam zu machen, wäre nicht mehr als ein Hinweis auf die eigene schlechte kindersztuba – wenn darin nicht ein politisches Programm durchschimmerte. Noch 2017 warnte die FAZ vor der „Umdeutung der Nationalgeschichte“ durch die PiS, zu deren Strategie es seit ihrer Machtübernahme gehört, zentrale kultur- und wissenschaftspolitische Schnittstellen mit ideologischen Gefolgsleuten zu besetzen, die den patriotischen Märtyrer-Katechismus internalisiert haben: Polen als Christus der europäischen Nationen, als Nation, die all das erlitt, wozu das 20. Jahrhundert imstande war – dessen Leidenskatalog allein von den europäischen Juden übertroffen werde.

Neben diversen Neubesetzungen in Kultureinrichtungen und wissenschaftlichen Instituten im In- und Ausland war die Neugründung des Pilecki-Instituts 2016 der sprichwörtliche Schlussstein in der Neuausrichtung einer offensiven Geschichtspolitik. Im Namenspatron Witold Pilecki – einem Widerstandskämpfer gegen die Deutschen, der sich ins KZ Auschwitz einschleusen ließ, um die Naziverbrechen zu dokumentieren, später im Warschauer Aufstand kämpfte und 1948 von den Kommunisten hingerichtet wurde – ist die Ausrichtung einer Selbstdarstellung verbürgt, die nach dem Willen der PiS als genuin polnische Perspektive gelten soll: Der polnische Heroismus im Widerstand gegen Nazi-Deutschland und den Kommunismus sei uniform und singulär, eine nationale Angelegenheit ohne Ausnahme.

Selbst wenn man um nichts weiter als einen Pluralismus besorgt sein sollte, der sich der Vervolksgemeinschaftung widersetzt, gilt es hier zu widersprechen: nicht immer den historischen Fakten, sondern vor allem dem Ton, mit dem Ansprüche auf partikulare Berücksichtigung vorgetragen werden – nicht zuletzt in direkter Konkurrenz zu denjenigen, deren erinnerungspolitische Ansprüche erst in jüngster Zeit stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit traten: People of Colour, Kinder von Migranten aus dem globalen Süden. Hier könnte sich tatsächlich eine Praxis des Anstands beweisen: in der Geste des Sprechenlassens, des Zuhörens, in dem Moment, wo Leute das Wort ergreifen, denen es nie erteilt wurde.

Das polnische Erbe böte Vorbilder für Verbindendes

Es gehört wohl zu den Widersprüchen all dessen, dass ich, der viel lieber diesen Stimmen zugehört hätte, hier erst einmal selbst spreche. Denn ja, es gibt ein „anderes Polen“, eine andere polnische Tradition: eine Tradition, die es gegen die Haltung beleidigter Expats und die Vulgärpatrioten in Warschau zu verteidigen gilt. Es gibt ein polnisches kulturelles Kapital, das sich mit Blick auf das zeitgenössische Gerechtigkeitsverlangen anderer Minderheiten heute sinnvoll einbringen lässt. Mit diesem reich gepackten Koffer eines tatsächlichen polnischen Erbes ließe sich das Verbindende finden, ließen sich übergreifende Allianzen angehen – wie es Fabian Wolff zuletzt aus einer jüdischen Position in einem Essay in der Zeit stark gemacht hat.

Die Zeugnisse aus diesem polnischen Fundus sind reich: Bartoszewski, Fürsprecher einer Kultur des Anstands aus religiösem Geist und selbst Auschwitz-Überlebender, dem jede Opferkonkurrenz fremd war. Oder auch Józef Czapski, Überlebender von Stalins Massenmord in den Wäldern von Katyn, der sich, als seine Suche nach den verschollenen Kameraden gescheitert war, vor allem für das Schicksal anderer Nationen und Kontinente interessierte. Oder Leszek Kołakowski, ein Beispiel für ein lebenslanges Ringen mit einer politischen Utopie: in scharfer Ablehnung jedes antihumanen Rigorismus, in beharrlicher Hoffnung auf eine bessere Welt. Die Philologin Maria Janion, die in ihren Büchern dem Ursprung eines genuin slawischen Antisemitismus auf der Spur und zu erklären versuchte, woraus sich das polnische Unterlegenheitsgefühl nährte – übrigens ein enger Verwandter des gegenwärtigen Eindrucks der Vernachlässigung. Und aktuell spießt Jacek Dehnel gekonnt die inhumane Rhetorik der polnischen Öffentlichkeit auf.

Sie alle taugen als ganz unterschiedliche Vorbilder für einen reflektierten Umgang mit gebrochenen Biografien, für einen Humanismus, der sich für das Gegenüber und für den Anderen interessiert. Mit ihnen würde man nicht notwendigerweise im linken „Wokeism“ landen, aber doch bei einem differenzierten Begriff von Freiheit, bei einem Ethos der Verantwortung. Mit ihnen könnte man versuchen, Anschluss zu finden an die Diskussionen unserer Zeit. Es wäre die Wiederaufnahme einer gar nicht so fernen Denktradition.

Die Fallstricke der deutschen Öffentlichkeit

Von der deutschen Öffentlichkeit, der „Mehrheitsgesellschaft“, oder jenen, die qua Profession über die nötige Osteuropa-Kompetenz verfügen, brauchen wir dabei keine Unterstützung zu erwarten. Allzu willkommen ist der „bürgerlichen Mitte“ das Herunterbeten des „antikommunistischen Grundkonsenses“, den Karon in seinem Essay heraufbeschwor, auf Grundlage der polnischen Erfahrung mit autoritären Regimen. Dass das Leben unserer Elterngeneration, die im sozialistischen Polen lebten oder unter höchsten Risiken flohen, nicht bloß als beliebiges Anschauungsmaterial im Kampf gegen eine vermeintliche „linke Meinungsdiktatur“ taugt – daran werden wir wohl noch länger erinnern müssen.

Es gibt viel zu tun: Während sich der Umgang mit der „von den Knien erhobenen“ polnischen Rechten normalisiert hat und die polnisch-deutsche Variante des „Mit-Rechten-Redens“ geradezu ritualisiert eingeübt wird, ist das „andere Polen“ – das der Bartoszewskis, der Janions und Czapskis, ein Polen der Exilierten und Emigrierten – nicht verloren. Ihre Tradition zu bewahren: darin bestünde eine gar nicht so kleine Aufgabe. Sie müsste das Eingeständnis beinhalten, dass das polnische Erbe zwar zweifellos den Heroismus, die Selbstlosigkeit und Nächstenliebe vieler umfasst, aber eben auch die Kollaboration, den Kleinmut, die Niedertracht und Böswilligkeit nicht weniger anderer.

Dass das jüngste Gedenken sowohl an das Pogrom von Jedwabne 1941, bei dem Polen ihre jüdischen Nachbarn ermordeten, als auch an die Massaker in Wolhynien, bei denen ukrainische Nationalisten Jagd auf die polnische Zivilbevölkerung machten, zeitlich so nah beieinanderliegen, wäre zum Beispiel ein guter Ausgangspunkt dafür, die Brüche polnischer Geschichte in einer neuen Gedenkkultur verbinden zu lernen. Dass selbst auf der deutschen Homepage des Pilecki-Instituts jüngst in einem umfangreichen Artikel an das Pogrom von Jedwabne erinnert wurde, lässt hoffen, dass es auch dort Menschen gibt, die redlicher sind als der gegenwärtige polnische Staatsapparat: Dem Gedenken in Jedwabne blieben die höchsten Regierungsvertreter, anders als den Veranstaltungen für die Massaker von Wolhynien, fern.



Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.