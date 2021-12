Tom, 31: Seit knapp zwei Jahren treffe ich eine Frau. Sie nennt es eine Corona-Beziehung, denn die Intensität unseres Zusammenseins verläuft ziemlich parallel zum Inzidenzwert. Wir haben Hochphasen erlebt, uns regelmäßig getroffen, uns gemeinsam verkrochen, wir waren die denkbar kleinste Schicksalsgemeinschaft. Dann folgten die Tiefs, wir sahen uns weniger, sie brauchte mich kaum noch, es war irgendwie okay für mich. Jetzt sagte sie im Scherz, dass sie sich auf den nächsten Lockdown mit mir freue, aber dabei merkte ich, dass sich bei mir etwas verändert hat. Einerseits fürchte ich mich vor einem einsamen Winter. Anderseits mag ich diese portionierte Liebe nicht mehr. Ich will mich nicht fühlen wie eine Übergangsjacke. Was soll ich tun?

Lieber Tom, du scheinst dir eine auf eine besondere Art schüchterne Frau ausgesucht zu haben. Vielleicht bist du auch auf eine ähnliche Art schüchtern. Da passt ihr dann erst einmal gut zusammen. Es sieht so aus, als ob ihr eurer normales Leben gut hinbekommt. Wahrscheinlich habt ihr beide einen Beruf, Kollegen, auch Freunde. Und beide sucht ihr einen Menschen für die wirklich nahen Dinge und Erlebnisse – in diesem Fall besonders für Schutz und Geborgenheit.

Das Interessante daran ist, dass ihr euch nur zusammentut, wenn über den anderen Kontakten der bedrohliche Corona-Schatten liegt. So, als ob es eine Gefahr braucht, um in die Nähe zu können. Als ob Nähe selbst bedrohlich oder zumindest unheimlich ist und ihr den Schritt zueinander nur wagen könnt, wenn es draußen noch unheimlicher ist.

Der Wechsel zwischen nah und fern gehört zu jeder Beziehung

Der zu jeder Liebesbeziehung gehörende Wechsel zwischen nah und geborgen und raus in die Welt scheint bei euch beiden nicht leicht und selbstverständlich zu fließen. Es ist eher ein Entweder-oder als ein Einerseits-andererseits. Das eine scheint nur zu gehen, wenn das andere ganz klein oder unerreichbar ist.

Du beginnst nun, mehr zu wollen. Du willst keine „Übergangsjacke“ mehr sein. Du möchtest eine Liebesbeziehung mit ihr, in der Nähe und Eigenständigkeit einander nicht mehr unversöhnlich gegenüberstehen, sondern in einem Sowohl-als-auch verbunden sind.

Du wirst ausführlich, vielleicht sogar auch ein bisschen aufdringlich mit ihr darüber sprechen müssen. Nicht alle Antworten werden dir gefallen. Sie freut sich schon auf den nächsten Lockdown. Das heißt, sie genießt diese intensive Zeit mit dir. Wie passt das mit ihrer Distanziertheit ohne Lockdown zusammen? Was zieht sie an? Und was stößt sie ab?

