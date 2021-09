Berlin - Farbrizia, 36: „Lieber Herr Lenné! Vielen Dank für Ihre tollen Kolumnen. Ich habe eine etwas generelle Frage: Sie machen ja schon lange Paartherapie. Aus Ihrer Erfahrung heraus: Was sind die Schlüssel für eine gelungene, erfüllte Beziehung? Sex? Verständnis? Oder Teamwork?“

Liebe Farbrizia, erst einmal vielen Dank für die Blumen für meine Kolumnen. Deine Frage ist wohl die Frage aller Fragen. Es gibt wahrscheinlich zehn Meter Buchrücken zu diesem Thema, und in der „Brigitte“ steht es auch in jeder dritten Ausgabe. In der Psychotherapieforschung finden sich in etwa drei Punkte: anziehende Erotik, Interesse am anderen und Lust auf Kooperation.