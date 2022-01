Dies ist die Geschichte einer Frau, die nach der Geburt ihres Kindes ihr Zuhause nicht mehr verlässt. Was schleichend beginnt, wird schnell zu ihrer neuen Realität. Über knapp drei Jahre hinweg ist das Haus ihr Schutzraum und Kokon zugleich. Die Isolation zuhause, die viele Menschen in den letzten zwei Jahren als von außen auferlegte Notwendigkeit erfahren haben, ist für sie eine Überlebensstrategie. Den Weg hinaus findet sie Schritt für Schritt. Das fotografische Langzeitprojekt „A Second Beating Heart“ erzählt auf dokumentarische und autofiktionale Weise von Geburt, Heilung und der Emanzipation vom Idealbild der perfekten Mutter.